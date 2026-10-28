Kam sa podela odborná autorita?

Dnes žijeme v dobe, keď si vieme veľkú časť informácii nájsť na internete. Táto možnosť je relatívne nová, stále sme sa nenaučili s ňou pracovať. Informácie si neoverujeme a veľakrát naletíme na úplnú hlúposť. Zanevierame na odborníkov a radšej počúvame ľudí neznalých v problematike. Darmo môže niečo povedať vedec s titulmi pred menom aj za menom. Niekedy uveríme skôr človeku s ledva ukončenou strednou školou.
Načrtol som hneď v úvode, že sa budem zamýšľať nad tým, prečo sme stratili rešpekt k odbornej autorite. Myslím si, že je to zmes faktorov. V súčasnosti máme prístup k veľkému množstvu informácii. Nikdy v histórii nášho druhu sme nemuseli s týmto bojovať. Stále sme v podstate evolučne na podobnej úrovni ako ľudia z praveku. Technológia napreduje rýchlejším tempom ako my sami. Veda sa za posledné roky posunula míľovými krokmi dopredu. Veľa ľudí nechápe nové vedecké teórie, poznatky. Aj najväčší odborníci sú špecializovaní na určitú oblasť. Byť polyhistorom je dnes najťažšie ako kedy bolo. Dokonca byť super odborníkom vo svojej oblasti je dnes náročnejšie.
Problémom je aj to, že pomaly každý má dnes pocit, že je odborník. Zoberme si pandémiu kovidu. Ľudia sa vyjadrovali k vakcínam aj keď vôbec netušili ako fungujú, čo je to mRNA vakcína. Pritom virológov na svete nie je malé množstvo, len ich žiaľ viacerí nepočúvali. Rozumiem, že nemôžeme všetci rozumieť všetkému, ale keď sa vyjadrí nejaký vedec, ktorý celý život zasvetil svojmu odboru, mali by sme ho brať vážnejšie. Je potrebné byť kritický a všetko si overovať, ale jednoducho sú ľudia, ktorí by mali byť odbornou autoritou. Vedia toho veľa a máme sa čo od nich učiť. Nemusíme vedieť všetko ako oni, stačí počúvať a kriticky myslieť, nič viac.
Od mala som pociťoval obdiv k prírodovedcom, k iným vedcom a odborníkom. Fascinovali ma ich vedomosti a skúsenosti, ktorými nám vedia ukázať divy sveta a zlepšiť kvalitu nášho života. Ich objavy dokonca zachraňujú naše životy a posúvajú nás vpred. Vďaka nim dokážeme svet lepšie pochopiť. Nedehonestujme prosím odborníkov, vážme si ich. Iba spoločnosť, kde majú svoje nezameniteľné miesto, môže prosperovať.