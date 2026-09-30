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30. sep 2026 o 22:31
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Prečo máme strach z psychiatra a terapií?

Ľudia často nenavštívia psychiatra alebo nejdú na terapiu, keď to potrebujú. Dôvodom je veľakrát to, že v časti spoločnosti je to stále tabu.

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
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Púšťam sa síce do témy mimo môjho odboru, mám s ňou ale osobné skúsenosti. Zároveň za celý život som sa stretol s viacerými pohľadmi na psychiatrov a terapeutov, veľakrát protichodnými. Čo si ale takmer každý uvedomuje je, že psychické zdravie je tiež podstatné a netreba ho zanedbávať? Prečo si však veľká časť ľudí neprizná, že potrebuje odbornú pomoc?

Ľudia majú prirodzene strach z doktorov. Boja sa, že budú mať zlé výsledky alebo nejakú chorobu. Keď majú navštíviť psychiatra, tak ešte niektorí pociťujú aj hanbu. Prečo? Keď sa pozrieme na to čisto z lekárskeho hľadiska, tak psychiater je ako každý iný doktor. Málokto má problém povedať, že navštívil nedávno kardiológa alebo ortopéda. Pohľad sa mení pri návšteve psychiatra. Pritom duševné problémy môžu poskytnúť hocikoho z nás. Mladých, starých, mužov, ženy. Rovnako ako hocijaká choroba.

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Sám mám skúsenosť s psychiatrom a terapiami. Tiež som dlhšie váhal, či ísť alebo nejsť. Rozhodnutie ísť dodnes neľutujem. Zlepšila sa mi kvalita života a mám teraz aj energiu na zmysluplné veci a zároveň vidím veľký zmysel v živote. Stále som síce pod dohľadom, ale je mi dobre. Prečo to vôbec píšem? Myslím si, že ľuďom je potrebné ukázať, že v tom nie sú sami, že život má zmysel a nemusia sa báť požiadať o pomoc. A hlavne, že mať problém je úplne normálne a ľudské. V mojom okolí viacero ľudí spáchalo samovraždu. Mohli tu tí ľudia stále byť. Len potrebovali pomoc, ktorú nedostali. Možno sa báli, možno nevedeli, že potrebujú pomoc. Ktovie.

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Žiaľ, psychicky chorí ľudia sú veľakrát dehonestovaní vrcholovými politikmi. Takáto téma by sa nemala politizovať, podobne ako očkovanie. Vie to priniesť viac škody ako úžitku. Pritom premiérovi našej krajiny desiatky psychiatrov a psychológov odporučilo odbornú pomoc. Namiesto toho, aby to prijal a išiel príkladom, znova prispel k dehonestovaniu odborníkov. Snáď si viacerí uvedomia, že psychiater je lekár ako každý iný. Netreba sa báť o tom hovoriť, prispieť môže k tomu hocikto. Buďme tolerantní a rešpektujúci. Spoločnosť to potrebuje.

Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
  • Počet článkov:  10
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  • Páči sa:  48x

Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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