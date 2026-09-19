Význam dobrovoľníctva

Prečo by sme sa mali zúčastňovať dobrovoľníckych akcií? Nedostaneme za to nič zaplatené. Radšej budeme robiť za peniaze. Nič nie je zadarmo. Z niečoho musíme žiť. Dobrovoľníctvo je zdieranie ľudí. Toto sú frázy, ktoré počúvam často. Niektorých to možno odradí, čo je škoda. Musíme si ale pamätať, že všetky tieto frázy sú len výsledkom nepochopenia dobrovoľníctva.
Človek je druh spoločenský. Odjakživa sme žili v skupinách, sami by sme neprežili. Pomáhali sme si, starali sa o chorých. Funguje to tak dodnes. V každej situácii sa ale nemôžeme spoľahnúť na štát, aj keby bol super fungujúci. A tu prichádza dobrovoľníctvo, pomáha vyriešiť problémy, kde zlyhala verejná správa. Nemusí ísť o veľmi veľké veci, aj vyzbieranie skládky je dostatočným záslužným činom. Alebo môžeme bez nároku na odmenu vzdelávať deti. Pomôcť v domove dôchodcov. Prispieť finančne. Možností je veľa.
Výhody plynú aj pre samotného dobrovoľníka. Zapája sa do komunitného života, cíti spolupatričnosť a má pocit zmysluplne stráveného času. Utužuje vzťahové väzby, bez ktorých nedokážeme prežiť, aj keď nám už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo ako v praveku. Aj pre toto má dobrovoľníctvo obrovský význam. Silu izolácie sme pocítili počas pandémie. Naše psychické zdravie trpelo a stále trpí. Samozrejme nezištnosť nie je liek na všetko, ale výsledky sú badateľné.
Možno v živote hľadáte svoje miesto, zmysel. Dobrovoľníckych možností je veľa. Skúste to. Je neskutočný pocit večer zaspávať s pocitom, že svet sa posunul o malý krok vpred. Aj vďaka vám.