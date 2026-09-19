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19. sep 2026 o 21:26  (upravené 19. sep 2026 o 21:39)
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Význam dobrovoľníctva

Dobrovoľníctvo je mnohokrát podceňované. Vie ale pomôcť tam, kde zlyháva verejná správa a aj nám samým.

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
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Prečo by sme sa mali zúčastňovať dobrovoľníckych akcií? Nedostaneme za to nič zaplatené. Radšej budeme robiť za peniaze. Nič nie je zadarmo. Z niečoho musíme žiť. Dobrovoľníctvo je zdieranie ľudí. Toto sú frázy, ktoré počúvam často. Niektorých to možno odradí, čo je škoda. Musíme si ale pamätať, že všetky tieto frázy sú len výsledkom nepochopenia dobrovoľníctva.

Človek je druh spoločenský. Odjakživa sme žili v skupinách, sami by sme neprežili. Pomáhali sme si, starali sa o chorých. Funguje to tak dodnes. V každej situácii sa ale nemôžeme spoľahnúť na štát, aj keby bol super fungujúci. A tu prichádza dobrovoľníctvo, pomáha vyriešiť problémy, kde zlyhala verejná správa. Nemusí ísť o veľmi veľké veci, aj vyzbieranie skládky je dostatočným záslužným činom. Alebo môžeme bez nároku na odmenu vzdelávať deti. Pomôcť v domove dôchodcov. Prispieť finančne. Možností je veľa.

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Výhody plynú aj pre samotného dobrovoľníka. Zapája sa do komunitného života, cíti spolupatričnosť a má pocit zmysluplne stráveného času. Utužuje vzťahové väzby, bez ktorých nedokážeme prežiť, aj keď nám už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo ako v praveku. Aj pre toto má dobrovoľníctvo obrovský význam. Silu izolácie sme pocítili počas pandémie. Naše psychické zdravie trpelo a stále trpí. Samozrejme nezištnosť nie je liek na všetko, ale výsledky sú badateľné.

Možno v živote hľadáte svoje miesto, zmysel. Dobrovoľníckych možností je veľa. Skúste to. Je neskutočný pocit večer zaspávať s pocitom, že svet sa posunul o malý krok vpred. Aj vďaka vám.

Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
  • Počet článkov:  4
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  • Páči sa:  14x

Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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