Na zdravie (Slovensko)!

Člen mojej rodiny navštevuje stretnutia birmovancov na východnom Slovensku. Počas jedného zo stretnutí prišiel externý katechét. Mládež (od 13 rokov) sa snažil zaujať nielen duchovnou prednáškou, priblížiť sa im snažil aj cez alkohol. "Chce sa vám tu byť? Ani mne, radšej ísť do krčmy, akurát narazia nový sud na dobré, svieže, vychladené." Táto veta bola jednou z ústredných myšlienok, ktorú si mladí ľudia po stretnutí zapamätali.

Pri vstupe do hypermarketu je alkohol v zľave jedným z prvých objektov, po ktorých môžeme siahnuť. Alkohol je u nás pritom v porovnaní s európskym priemerom lacnejší o štvrtinu. Na rodinnej oslave či susedskej návšteve je otázka "Čo vypijete?" často ešte skôr, než "Čo máte nové?" Ak by táto ponuka alkoholu neprebehla, mohli by to azda návštevníci vyhodnotiť ako nedostatočnú pohostinnosť. Deťom v útlom veku kupujeme na narodeniny detské šampanské (pričom samotné pomenovanie považujem za pohoršujúce), aby sme im na chvíľu dali pocit exkluzivity a dospelosti, ktorú tu symbolizuje alkohol. Zapíjame úspechy, zapíjame smútok, zapíjame radosť. Po narodení dieťaťa, v čase, keď žena v osamote prežíva v nemocnici zotavovanie po (často) bolestivom niekoľkohodinovom pôrode, sa muž neempaticky chystá s priateľmi a zvyškom rodiny opiť.

Nehovoriac o tom, že sa u nás nepovažujú za čudákov s problémom pravidelní pijani, ale, práve naopak, abstinenti. Človek, ktorý nechce v spoločnosti konzumovať alkohol, musí vyčerpávajúco vysvetľovať a obhajovať svoj postoj, často preto radšej zaklame, že berie lieky alebo plánuje šoférovať. Nie je podivné alkohol piť, ale nepiť.

Z hľadiska vysokej miery populizmu v našej politickej kultúre je pochopiteľné, že sa riešenie problému Slovákov s alkoholom nehľadá. Vysoké tresty za alkohol za volantom neriešia problém komplexne. Alkoholizmus ovplyvňuje nepriaznivo mnohé rodiny, čo bagatelizujú médiá a prostredníctvom sociálnych sietí aj osoby s tisíckami sledovateľov. Tí neraz zarábajú na reklame a nezamýšľajú sa nad svojím vplyvom na mladé publikum. Prvým krokom by mohlo byť, ak by sme si priznali, že skutočne máme problém. Ten začína už v čase, kedy je pre nás štandardom oslavovať alkoholom piatky, každú rodinnú udalosť, každý osobný úspech.

PS: Formulkou "Na zdravie" si môžeme pripíjať akurát tak vodou.

Viktória Holejová