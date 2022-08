Európou... alebo od Brexitu prvý raz, časť druhá

Máme za sebou veľa ciest na britské ostrovy, kedysi autobusom ešte z Prahy, následne trajektom do prístavu Dover v Anglicku, či lietadlom aj z Košíc... ale najčastejšie využívame vlakové spojenie z francúzskeho Calais do anglického Folkestone. Je to cesta podmorským tunelom, výstavba ešte z čias vlády Barónky M.Thatcher spolu s vládou Francúzska. Zaberie podstatne kratší čas, cca 35 min, aj čo sa týka pohodlia, vyhovuje našim potrebám.

Vlaková súprava Eurotunnel, linka Calais Folkestone (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Cesta na hranice k terminálu v Calais je vždy rušná, ale aj keď ste kvázi pripravení na všetko, nemusí tomu tak byť, hlavne keď Vás v nedeľu na obed prekvapí akoby celé Francúzsko v pohybe... Priamo na hraniciach sa nedeje nič neobvyklé, tradičné sporadické bezpečnostné kontroly Vás nezdržia, ak máte cestovný lístok v predstihu a platný cestovný dokument.

Často počuť názor , že na ostrovoch vládne často hmla a daždivé počasie... v jesenných a zimných mesiacoch aj áno, ale počasie na jar či v lete sa nápadne podobá počasiu známemu z našich zemepisných šírok. O tom, že všetci pociťujeme klimatickú zmenu, svedčí aj júlová neskutočne horúca trojdňová vlna v Británii, ktorú sme akoby my priniesli spolu s nami on board... keď si spomenieme, že jedným našim cieľom bolo sa schladiť, len sa pousmejeme. Na tieto odžité britské trópy dlho nezabudneme.

Suchá pôda v jednom z anglických parkov, Júl 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Ďalšia pozoruhodná vec, ktorú sme zažili počas nášho tripu, je udalosť v jednej z reštaurácií. Pri menšom posedení, v rámci rodinnej oslavy, si každý objednal porciu z menu, niekto šunkovú omeletu s hranolkami, iný palacinky či biftek s hranolkami a oblohou.Veľké porcie, krásne naaranžovanie... ale jeden háčik hovädzie mäso tvrdé ako kameň, nie a nie porezať. Keď nepomohla ani výmena nožov, konzumovali sa aspoň obloha so zemiakmi. Po hlavnom jedle sme si objednali drinky podľa chuti a blížil sa čas vyrovnať účet, keď k stolu pristúpil čašník so slovami : "Videli sme, že ste mäso nejedli, odkontroloval som ho a zistil som, že ste mali dôvod ho nejesť, preto sa ospravedlňujeme a tento obed Vám nezapočítame. Nie sme tu preto, aby sme zákazníkovi jeho peniaze vzali, veríme, že i napriek tejto neblahej skúsenosti sa k nám opäť vrátite. Ďakujem za pochopenie." V živote po prvý raz sme zažili niečo také... pokorné, milé... Chodievame len príležitostne do reštaurácií, preto nevieme posúdiť objektívne, či je to štandardom ... my na tento zážitok určite budeme dlho spomínať.

Biftek Júl 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Až 5.septembra sa svet dozvie, kto bude novým Prime Ministrom Veľkej Británie, v ten pondelok večer som si neodpustila a spolu s mnohými sledovala live debatu 2 ašpirantov, medzi p.Liz Truss a p. Rishi Sunak... hoci bol to zážitok, celý ten čas nemohla som sa zbaviť dojmu, že za rečníckym pultom stojí a hovorí bývalý premiér p.Tony Blair, za Labour Party... osobne držím palce Lady in Blue, teda p.Truss, ale všetko majú v rukách teraz členovia Conservative Party... uvidíme, koho politiku zvolia a komu dajú dôveru.

PS O iných inšpirujúcich veciach inokedy