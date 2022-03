Na maďarskom úseku diaľnice M30 Tornyosnémeti Miskolc, aj obrazom, v roku 2022

Keď sa minulú jeseň sprístupnil verejnosti tento úsek, na benzínke v Encs sa dalo dozvedieť, ako sa v prípade spoplatnenia úseku od januára 2022 zariadiť. Informácia bola taká, že jednou z možností bude výstavba na hranici predajného kiosku diaľničných známok, kde bude zakúpenie možné /podobne napr.v Aut/, alebo v prípade ak nie, bude možné zakúpiť si potrebnú e matricu, t.j. e diaľničnú známku na čerpacej stanici v Encs / cca 30 km/, a to bez vystavenia sa možnosti obdržania pokuty. Viac sa to do detailu nerozoberalo, bralo sa to ako fakt.

Tak ako bolo avizované, od januára tohto roku je spoplatnené využívanie diaľnice M30 aj v úseku Tornyosnémeti Miskolc. Kto si rád vychutnáva jazdu autom, nie je nič príjemnejšie než v jedno slnečné ráno otestovať pripravenosť maďarskej strany, spojiť príjemné s užitočným... a zistiť, že Vás opäť nesklamali. Pri prejazde hranicou v Tornyosnémeti , prichádzajúc po slovenskom diaľničnom úseku, žiadny predajný stánok síce nie je, ale po plynulých cca 5 km môže vodič zastaviť hneď na prvom diaľničnom oddychovom mieste, ktoré maďarskí susedia príznačne pomenovali po Svätej Alžbete Uhorskej, patrónke Košíc, Szent Erzsébet Pihenőhely a tam si vyhovujúcu e známku zakúpiť.

Szent Erzsébet Pihenőhely/odpočívadlo (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Predajný stánok na odpočívadle Szent Erzsébet (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Ponúkaný výmenný kurz samozrejme odpovedá prvej pomoci, ako vidieť na ďalšom obrázku, pri platbe hotovosťou.

Výmenný kurz na odpočívadle (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Sieť ku koncu 2021/časť/ (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Samozrejme, tak ako na Slovensku, tak aj maďarské e matrice, t.j. e diaľničné známky sa dajú zakúpiť vopred prostredníctvom internetu. Ako postupovať vo všeobecnosti pri nákupe a info o cenách jednotlivých typov e známok, je opísané na webe aj v slovenčine, link na konci článku.

Dá sa tu dočítať napríklad aj nasledovné :

"Diaľničnú známku je potrebné zakúpiť ešte pred vjazdom na cestný úsek s povinnosťou úhrady. (je vhodné si zakúpiť ešte pred začatím jazdy). Pomoc pre tých vodičov, ktorý vošli na spoplatnený cestný úsek, je predpis, ktorý zabezpečuje 60-minútovú ochrannú lehotu, na jej zakúpenie. Dodatočné zakúpenie diaľničnej známky neoprávňuje na používanie spoplatneného cestného úseku so spätnou platnosťou, dodatočné zakúpenie diaľničnej známky, okrem hore uvedenej výnimky, sa považuje za neoprávnené používanie spoplatnených cestných úsekov a znamená povinnosť zaplatiť pokutu."

Screenshot ceny e známok Maďarsko 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

https://sk.autovignet.hu/

https://e-autopalyamatrica.hu/hu/arak

PS 1:

Pre fanúšikov dopravných stavieb v prílohe aj nasledovný link:

https://iho.hu/hirek/mar-autopalyan-is-lehet-suhanni-miskolc-es-kassa-kozott-211026

Pohľad na M30 (zdroj: NIF. Zrt.)

PS 2:

... Better days are coming...