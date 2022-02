2 % z dane znamenajú oveľa viac ako vrchnáky od fliaš

Dennodenná situácia. Tí aktívni čakajú pred obchodnými centrami, apelujú na citlivú dušu/ či skôr obsah zákazníkovej peňaženky/, vytvárajú sprievod niekoľko desiatok metrov, prichádzajú k vozidlu... V tom lepšom prípade im mnohí aj prispejú... pre tzv.dobrý pocit im "hodia" drobné, či oplátku.

Iná skupina ľudí zbiera vrchnáky od fliaš, "naivne" veriac, že ich vhodením do srdca prispieva na charitu, vôbec si neuvedomujúc, že ich príspevok sa rovná približne stotine centu... alebo predsa len uvedomujúc si?... taká je to "vychýlená" filantropia na slovenský spôsob.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zber vrchnákov pri MÚ MČ Košice Západ (zdroj: MČ KE Západ FB)

Netreba sa však nechať pomýliť sebaklamom, za filantropa sa totiž považuje zväčša človek darca veľkej sumy peňazí, ktorý má významný vplyv na zlepšovanie kvality života vďaka svojmu dobrovoľníctvu.

Keď niekto seriózne chce a uvažuje pomôcť, tak by sa mal vyberať cestou príspevku vo výške aspoň desiatok Eur, ak nie stovák, tam, do tých sektorov života, kde neziskové organizácie suplujú štát, aj dnes... napríklad aktuálne aj poukázaním 2 % z dane... Tie organizácie zohrávajú dôležitú úlohu. Nie je na mieste sa nechať pomýliť neserióznymi vyjadreniami politikov v tlači na ich adresu, ale rozhodovať sa pri poukazovaní vlastných peňazí na základe racionálnych argumentov. Takáto priama schéma pomoci je oveľa rýchlejšia a adresnejšia, než to zdĺhavé a nepraktické vhadzovanie plastových vrchnákov, ktoré od roku 2024 nebude už ani aktuálne.

Je len na každom, či sa rozhodne adresne pomôcť, veľkodušne... 2% z dane či jednorázovým darom, napríklad aj zapojením sa počas Dňa narcisov... alebo len niekoľkými centami.

Je na zvážení darcu, či podporí chod a aktivity na zlepšenie kvality života napríklad komunít zdravotne postihnutých občanov, onkologicky chorých detí, či ďalších z úplne iných oblastí života, napríklad umenia alebo športu.

https://klubforrestagumpa.webnode.sk/

Potulky po Košiciach (zdroj: Klub Forresta Gump a Košice)

https://www.cervenynos.sk/klauni/kto-je-klaun/

Červení klauni (zdroj: CK Červený nos)

Tých, komu sa dá touto cestou pomáhať, je neúrekom a ich zoznam je k dispozícii. Je z čoho vyberať, tak do toho.

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/