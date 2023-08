7 Sedem v mojom shortliste

žiadni politickí chameleóni, grobiani, fúrie, ale jasne čitateľní politici s jasne vyprofilovaným proeurópskym postojom, preukázaným činmi, s jasne protikorupčným backroundom, žiadni oportunisti, a už vôbec nie nacionalisti. Ľudia tolerantní k menšinám všetkého typu, ľudia s batohom plného prínosov pre obyvateľov Slovenska, ľudia rozhľadení s kultivovaným prejavom, slušní, charakterní, principiálni, aj keď nie neomylní. Jedným slovom dôveryhodní.

Majú ale nevýhodu, je ich sedem a sú zaangažovaní v rôznych politických zoskupeniach, tak to zariadil život 40 dni pred voľbami, keď internet valcujú absurdné čísla nálad Slovákov.

Kto je teda v mojej top 7:

Dámy odvážne obetavé dlhoročné političky, bojovníčky za práva a proti nepriazni a neprávostiam.

Z pánov má zastúpenie jeden s inštinktom Poirota , jeden ktorý sa pričinil o doteraz najväčší geopolitický úspech Slovenska v jeho histórii, jeden medzinárodne uznávaný odborník na obrannú a bezpečnostnú politiku , jeden zástupca národnostnej menšiny ako aj jeden bývalý komunálny politik. Za tých hovoria ich činy a výsledky.

Tých všetkých by som rada voliť. Ak by to šlo, ako taký team siedmych statočných... Charizmatického skúsenosťami ošľahaného Chrisa , galantného s inštinktom pantera Vina , Bernarda, priateľa deti, na slovo skúpych za to činom ostrých Britta a Lee, spoľahlivého Harryho a neskúseného ale zato kompatibilného Chica. Záver filmu z r.1960 je jednoznačný, zlo dostalo na frak.

Mám zato, že kohokoľvek z tejto shortlist 7 osobností na konci dňa nanominujem, hroziaca sa dekadencia spoločnosti dostane červenú kartu.

PS Ten filmový príbeh ma aj dnes niečo do seba, akoby pripomínal situáciu Slovensku dobre známu...

https://www.youtube.com/watch?v=yulmgTcGLZw