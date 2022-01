Booster dávka a jej 90% účinnosť

Údaje zverejnené v piatok americkým úradom US Centres for Disease Control ukazujú, že tretia dávka, teda Booster , či vakcíny Pfizer Biontech alebo Moderna je viac ako 90% efektívna proti variantu Delta a Omicron.

Ďalšia štúdia uverejnená v the Journal of the American Medical Association vraví , že šanca nakaziť sa Covid om je u ľudí s treťou dávkou o 66 % nižšia.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60091898

Vo Veľkej Británii mali dodnes 16 milionov potvrdených prípadov coronavírusu a niečo viac než 150 000 ľudí mu podľahlo, uvádza vláda. Takmer 1%. Spojené kráľovstvo jedna z krajín s vysokou mierou zaočkovanej populácie.

Doteraz má 91% ľudí nad 12 rokov ich 1.dávku vakcíny, 84% má ich 2. dávku and 64% má booster.

Stav vakcinácie v UK Jan 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

A tak teda sa tam od budúceho týždňa uvoľňuje väčšina protipandemických opatrení, aj keď vláda apeluje na verejnosť a jej Common sense/ zdravý rozum/ v tomto ťažkom čase a spolieha sa na ňu.

Tu na Slovensku vládne ticho ako po pěšine... je tu ledva niečo nad 50 % zaočkovaných občanov, z toho ma tretiu dávku cca 25 %. Pri počte cca 910 000 potvrdených prípadov, Covid-u podľahlo cca 17 600 občanov. Takmer 2%.

https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

Nepochybujem, že Omicron sa tu šíri v mnohonásobne väčšom počte ako udáva slovenská vláda. Vírus nepozná fyzické hranice. O vážnosti situácie svedčia aj čerstvé správy z Nemecka

https://www.zeit.de/wissen/2022-01/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemter-berlin?utm_referrer=https%3A%2F%2Fdennikn.sk%2F

Takže "Pomôžte si sami", to je odkaz vlády po tom, čo uvoľnila opatrenia pre nezaočkovaných v tejto slovenskej spoločnosti

https://dennikn.sk/2684926/omikron-vlna-uz-rastie-aj-u-nas-preco-uvolnujeme-opatrenia-pre-neockovanych/

Skúsenosti odborníkov, aj tých zo zahraničia, čísla štatistík, ktoré presvedčia o prínose očkovania.

Odhadujem, že o cca 2 mesiace sa uvidí, kto vsadil na správnu kartu. Good luck.