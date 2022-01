Cestičkami na cintoríne... v Košiciach

Presne pred rokom som na tomto mieste uverejnila niekoľko snímok z "nezjazdných" ciest a cestičiek na verejnom cintoríne v Košiciach.

Na cintoríne jan 2021 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

https://blog.sme.sk/horrocks/nezaradene/na-verejnom-cintorine-v-kosiciach

Rok sa s rokom stretol a my dnes už vieme, že Mesto Košice pripravuje revitalizáciu vstupnej časti Verejného cintorína a že medzitým sa podarilo opraviť roky nebezpečné schody, kde dochádzalo k pádom návštevníkov.

Ja som sa dnes rozhodla spojiť viac vecí naraz a ponúkam zábery toho, čo na mňa, ale nielen mňa, dnes na cintoríne čakalo.

Cintorín Jan 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Evidentne dnes bolo vidieť rozdiel v stave údržby ciest a cestičiek, s tým pred rokom... na tomto som sa zhodla s pre mňa neznámou, milou dámou, ktorá sa ma opýtala, či je bezpečne ísť do hornej časti cintorína. Ubezpečila som ju, že dnes je to skvelé, sneh odhrnutý, cesty posypané, poriadok, spadnuté konáre nie sú prekážkou, dokonca aj počasie praje, neduje notoricky povestný košický vietor a vykukuje slniečko. Z krátkej diskusie vyplynulo, že sa do televízie Markíza vyjadrila v minulosti, že veľmi spokojná s doterajšou údržbou cintorína nebola a dnes má preto výčitky... ja tie výčitky nemám, dnešný utešujúci stav tam dáva za pravdu všetkým nám, ktorí sa kriticky k veciam verejným vyjadrovali a vyjadrujú a že na názore verejnosti záleží. Obe by sme radi týmto pochváliť Správu mestskej zelene v Košiciach ako správcu Verejného cintorína. Touto cestou na diaľku znie pre nich pieseň od Peter Bič Project

https://www.youtube.com/watch?v=RTPN_mELZUA

Záverom pripájam postreh k opravenému schodisku, kde aj napriek odpratanému snehu neposypané stupne a dlažba pôsobili miestami ako zľadovatené plochy hodné korčule...

Schodisko Jan 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22819335/koniec-padom-na-cintorine-rozpadavajuce-sa-schodisko-nahradilo-protismykove.html

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22761148/plne-parkovisko-rozbite-chodniky-vstup-k-najvacsiemu-slovenskemu-cintorinu-sa-zmeni.html?ref=av-center