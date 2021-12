Kapustnica alebo Merry Christmas everyone

Zdá sa mi, že sa pomaly ale iste, vraciam k tradíciám našich babičiek či mamičiek... moji dlhoroční priatelia vedia, že v lete rada zaváram kompóty, slivkové, jablkové alebo marhuľové. K tomu som sa dostala naspäť po x rokoch, keď ma prinútili okolnosti po návšteve špecialistu z oblasti gastroenterológia, ktorý odporučil uprednostniť pre nášho člena rodiny zavárané ovocie z našich zemepisných šírok a vylúčiť citrusy. Zaklopem na drevo, zatiaľ k spokojnosti.

Túto sezónu som sa zase vrátila akoby späť do minulosti... dostala som totiž do daru súdok na kyslú kapustu... a tak sme u nás oživili tradíciu nakladania kyslej kapusty do suda.

Pamätám si ešte z mladosti nato, ako sa rodina zišla, hoblíkovalo sa či šľapalo, milé spomienky...

Takže ak je jeden milovník/konzument nakladanej kyslej kapusty, tak na košickom Dominikánskom námestí, známom ako Starý pľac, zoženie aj nastrúhanú zimnú kapustu a v jednu októbrovú sobotu sme sa u nás pustili do roboty. Recept je založený len na kapuste a soli, bez akýchkoľvek iných prísad.

Súdok 2021 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Do tohto súdka sa nám zmestilo cca 17 kg kapusty, s malou dušičkou... zvyšok sa narýchlo zavaril ako čalamáda, s využitím surovín, ktoré boli po ruke.

Čalamáda 2021 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Dnes sa mi žiada napísať, že čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel... a kapustnica vianočná sa môže pripravovať.. pridávam len klobásku, zvyčajne Csabai kolbász, tentoraz mi kamaráti priniesli a podarovali domácu klobásu z okolia Vranova nad Topľou... týmto ich pozdravujem, vynikajúco sa javí...a huby. To je všetko. Takýto recept u nás roky aplikovala ešte moja babka aj mamka a riadim sa ním aj ja.

Žiaľ, v jednej veci si dodnes neviem poradiť... presvedčiť mojich Angličanov v rodine čo i len ochutnať našu kyslú kapustu, a už vôbec nie kapustnicu... Ja viem o čo prichádzajú, ale poznáte to: iný kraj iný mrav...

Záverom rada by som poďakovať mojim čitateľom blogov, ako aj diskutérom, že mi venovali a venujú svoj čas. Prajem všetkým pokojné Vianočné sviatky, veľa zdravia a šťastia, úspechov a radosti, v kruhu milovaných. Merry Christmas, Boldog karácsonyit, Fröhliche Weihnachten.

2021 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

https://www.youtube.com/watch?v=J-8VCL4uSUc