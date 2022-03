Kto verí, že pisateľ Danko bude niekedy niekým tak kompozitným ako James Bond...

Aj takýto výsledok svojej činnosti ponúkla vo februári víchrica Eunice po svojom vyčíňaní v Európe.

Strešná krytina v dverách po víchrici Eunice feb 2022 (zdroj: Catherine Francis)

Slovenská polícia už v tom čase ale upozorňovala verejnosť aj na iný druh víchrice, a to na nastupujúcu proruskú propagandu na sociálnych sieťach.

Niektorý z radov tzv. "užitočných babrákov" vkročil smelo aj na blog Sme, aby bez hanby a sebareflexie prezentoval svoje nešťastné myšlienky, plynúce z absolútnej neodbornosti a neznalosti vecí, komplexu menejcennosti, aby osočoval medzinárodne uznávaných politikov či z domácej alebo zahraničnej scény. Dá sa toto nepochopenie či neochota pochopiť súvislosti komplexne v kontexte situácie v Európe nazvať niečím iným než len "víchricou v hlave" jedinca, ochotného pre svoj vlastný benefit urobiť čokoľvek, aj potopiť bezpečnosť vlastného národa, či Európy? Pasovať sa do topánok ochrancu národa a šíriť propagandu balansujúcu na hrane záujmov demokratického Slovenska a tým aj celej Európy, šíriť vlastné "omyly" za účelom manipulácie verejnej mienky je akoby vystrihnuté z učebnice pre prorusky zmýšľajúceho trolla, ak nie aj viac, a to je minimálne nemorálne a definitívne odsúdeniahodné. To, že dávať priestor široko spektrálnym názorom na stránkach mienkotvorných denníkov je jedna vec a odmietnutie nevhodných či dokonca nebezpečných názorov tu je vec druhá, potvrdzujú aj sporadické like palčeky , či mnohé diskusné príspevky pod prezentáciami pisateľa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Filmový kompozitný James Bond mal a má mnohé kvality, medzi inými aj slušnú výbavu v oblasti znalostí cudzích jazykov... ale hlavne vždy bol, je a bude bojovať v službách svojej krajiny a pre jej benefit. Hľadať tento atribút u pisateľa prorusky ladených článkov blogu je ako hľadať povestnú ihlu v kope... sena. Tento pisateľ si musí dnes byť vedomý, že aj tu jeho snaha o stotožnenie sa s charakterom filmovej postavy, ak nie až jej plagiátorstvo, bola prekuknutá a vyšla na svetlo... už dávno. Je len čerešničkou na torte poznanie, že jeden nedosahuje po členky ani len fiktívnej filmovej postave. Na tomto mieste si spomínam na známe "Nespoliehajte sa na falošného hrdinu".

James Bond (zdroj: smoothradio.com)

Dovolím si odporúčať do pozornosti pisateľovi Dankovi a jemu podobným obdivovateľom ruského kožucha článok pána ministra obrany Spojeného kráľovstva, v slovenčine, ktorým vysvetlí "omyly" a rozptýli akékoľvek obavy. Je v slovenčine, preto verím, že by nemal byť problém s porozumením jeho obsahu.

https://komentare.sme.sk/c/22830023/britsky-minister-obrany-putin-sam-napisal-ako-to-je.html

Nám ostatným držím palce, aby Slovensko nebolo ďalšie v poradí tzv. obedového menu veľmoci s ambíciami nerešpektujúcej žiadne hranice...

https://domov.sme.sk/c/22845346/na-socialnych-sietach-sa-stupnuje-proruska-propaganda.html