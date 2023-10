Nechtiac som sa dnes dozvedela na jednom pracovisku, že jedine Smer 1. Nebolo o kom inom premýšľať.

Vypočula som si dnes, nechtiac, nemala som čas ani uniknúť ani nepočúvať, veď etiketa hore dole... možno to bol zámer tých dvoch diskutérov zapojiť viacerých prítomných do debaty, ťažko odhadnúť. Každopádne, od dnes viem, že Blaha je veľmi inteligentný, a aj Fico musí byt tiež, ten je advokát. Ten, ktorý mu stojí po pravici na tlačovkách, či ľavici, Blanár, toho si vyguuglili a je tiež veľmi inteligentný. No a do štvorky /pozn. či svorky vraveli ?/ patri samozrejme Kaliňák. Bez debaty, skonštatované bolo. A "ten" Šimečka dostal tiež priestor v dialógu... "Ten" sa má, podľa nich, ešte veľa čo učiť...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To najlepšie si nechali na záver, na ktorom sa títo dvaja obdivovatelia inteligencie zhodli : " Len aby horšie nebolo".

Paradox, pretože to isté si hovorím dnes aj ja a spolu so mnou aj mnohí nevoliči Smerov.

To jednoducho nevymyslíš...