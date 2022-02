Zatvorené nebo pre ruské lety (zdroj: Flight Radar 26.2.2022)

Niekoľko európskych štátov sa rozhodlo uzatvoriť vzdušný priestor pre lety z Ruska, ako odpoveď na jeho pokračujúcu do neba volajúcu nehoráznu inváziu na Ukrajine. Premiérka Estónska p.Kallas to jednoznačne a jasne odôvodnila slovami: "Na demokratickom nebi nie je miesto pre agresora" , lebo ten kto je hrozbou na zemi, po vode či cyber priestore, je hrozbou aj vo vzduchu. Očakávať "milostné pozdravy" z Moskvy už nemôže žiaden súdny človek, dokonca ani žiaden obdivovateľ ruského štátu, či už naivne jednoduchý alebo vypočítavý, a preto by ich nemalo očakávať ani Slovensko.

Tak ako slovenskí prestavitelia skvele našli odvahu na prijatie Dohody o spolupráci s USA, verím, že ju opät ukážu a Slovensko sa pripojí k tomuto prezieravému kroku, uzatvorením slovenského neba by sa vytvorilia vzdušná spojená reťaz, a tým by sa upevnila jednota všetkých spojencov v tomto neľahkom čase, aj na tomto poli. Dnes na Ukrajine ide o budúcnosť celej Európy, o budúcnosť našich detí, tie zverstva treba zastaviť, ináč môzu byť "lahôdkou v ruskom obedovom menu'" ďalšie európske demokracie... s jedlom totiž rastie chuť.

