Odvrátená strana dnešného Krymu... stovky uhynutých delfínov

Takže, držme si palce, aby vojna na Ukrajine nebola... držme palce, aby sa mocnosti sveta dohodli na mieri... na pozadí turbulentných dní na svetovej politickej scéne sa odohráva smutný film života či skôr jeho konca krymských delfínov, kedysi pýchy Ukrajiny...

(zdroj: Album Horrocks)

Len zlomok tzv. terapeutických delfínov, kedysi aktívnych pri liečebnom procese na Kryme, akoby preventívne a súčasne obozretne, v roku 2012, skončilo v iných centrách či sanatóriách na pôde Ukrajiny, aby sa tentokrát podieľali aj na rehabilitácii vojakov.

(zdroj: Album Horrocks)

Niektoré delfíny boli a sú vycvičené pre zábavu publika a tak dodnes pôsobia v letoviskách na Kryme.

V dostupných zdrojoch sa však dá dočítať aj o nadpriemerne vysokom počte uhynutých delfínov pri pobreží Krymu, za posledné tri roky, či už z titulu nadmerného znečistenia vôd či rybolovu. Oslabenie ich imunitného systému sa pripisuje ľudským aktivitám v oblasti ako aj otepľovaniu morí.

Len za minulý rok uhynulo okolo 600 delfínov, ktoré uviazli na brehu, hlavne v čase rybárskej sezóny.

V článku video, pre silné povahy, o krutom konci mnohých delfínov v útrobách podmorského cintorína... smutné

Žiaľ, po skončení aktivít ruského vojska v Čiernom mori, dá sa predpokladať ešte väčší úbytok delfínov žijúcich v okolí Krymu. Úspešné ukončenie vyhrocovania napätia na hraniciach Ukrajiny je v záujme obyvateľov celej Európy, ale aj obyvateľov morí. Ostáva veriť v zdraví rozum všetkých zainteresovaných. Ako som začala, tak aj končím: držme si /im/ palce.

P.S. Dnešné správy ma napĺňajú nádejou...

"Russia says some troops returning from Ukraine border"

https://www.bbc.com/news/live/world-60372815