Prokuratúra náš podnet odložila.

Štyria sme oslovili listom prokuratúru Košice , aby poskytla svoj názor na zákonnosť §5 VZN č.221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest Mesta Košice, ktorý sa týka vyhradenia parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na konkrétne EČV.

V podaní sme namietali o.i., že Mesto Košice nie je posudkový lekár, preto nemôže znižovať rámec zákona vo výpočte diagnóz, subjektívne filtrovať diagnózy, na podklade ktorých potom buď vyhovie pri vyhradení parkovacích miest na konkrétne EČV pre ťzp osobu alebo nie, položili sme zopár konkrétnych otázok, čo sa týka právomocí zamestnancov úradu či dodržiavania GDPR.

Prokuratúra promptne popisom na 5 stranách vyhodnotila predmetný §5 č.VZN 221 v prospech Mesta Košice, a keďže ako píše “namietaný nesúlad VZN mesta Košice č.221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest so zákonom a dôvody na protest proti úprave §5 nezistila”, podnet odložila. Radi by sme poďakovať za druhý názor, aj keď nás nepotešil, pretože sa vyhol odpovediam na konkrétne položené otázky.

Na margo /ne/vyhradenia parkovacích miest pre osoby ťzp sa riaditeľ MMK vyjadril takto: "Vyhradené parkovacie miesto predstavuje podľa neho/ pozn.rozumej riaditeľa MMK p.Čopa/ veľký benefit, a preto mesto pristúpilo k dôkladnej kontrole dôvodnosti takéhoto kroku. Zdôvodňuje to tým, že ako správca miestnych ciest majú právo vedieť, komu ho vydávajú.” Vidiac však aj dnes priamo v uliciach mesta, ako mesto napĺňa svoje VZN č.221 od 1.8.2021 akoby dvojakým metrom, ostáva visieť vo vzduchu odpoveď na otázku : necítite sa všetci v košickom Bielom dome či poslanci MZ ani trošku zle?

Vyhradené parkovacie miesta Grešákova ul. Košice Február 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Vyhradené parkovacie miesta Grešákova ul.Košice Január 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Ja a spol. považujeme v čase, keď je jasné, že v meste sľubovaná politika parkovania sa nepohla ani o milimeter od roku 2018, robiť PR kroky na účet zraniteľných skupín občanov za minimálne nešťastné a neštandardné. Mesto a snáď ani mestskí zákonodarci, často bez praktických skúseností s ťažkým zdravotným postihnutím, si neuvedomili, aké konsekvencie prijatie tohoto VZN prináša každý deň v uliciach mesta. Ak by predsa len áno, tak je to smutné poznanie. V prípade, ak by ste argumentovali, že kontrola je náplňou činnosti Mestskej polície, nedajte sa vysmiať. Ja osobne som zatiaľ jediný raz zažila niečo čo sa podobalo na kontrolu oprávnenosti využitia vyhradených miest ťzp parkovacích miest, a aj to bolo v centre... na sídliskách, kde sa hlavne toto VZN začína pomaly ale iste uplatňovať, si dovolím tvrdiť, kontrola zo strany MP neexistuje. To obligátne kolečko, teda prefrčanie autom okolo parkujúcich vozidiel, nemôže nik súdny považovať za serióznu kontrolu.

MP Košice v uliciach Košíc marec 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

V zmysle zákona o prokuratúre je možnosť dať opätovne toto VZN č.221 Mesta Košice preskúmať, ale najlepšie by bolo predtým mať právnu radu od vecí znalého právneho poradcu, Pro Bono , ako sa vraví. Za súčasnej vážnej situácie však v našich aktivitách na tomto poli nepovažujeme za vhodné.

Nádej, že mestské zastupiteľstvo §5 VZN č.221 Mesta Košice v budúcnosti zmení, stále žije. Ak nám zdravie a šťastie budú priať, budeme na potrebu úpravy §5 minimálne upozorňovať.

https://www.kosice.sk/vzn/221