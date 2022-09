Quo vadis, Košice?... alebo koľko stromov rastie po roku na mieste nelegálnych bilboardov...

byť tie zelené Košice?

Podľa všetkého iba 15 stromov, žiaľ, rastie na miestach,kde sa vypínali nelegálne reklamné bilboardy. O tomto počte sme dostali informáciu ešte v októbri minulého roku.

Sľuboval sa zelený les, zelené Košice. Ubehlo 11 mesiacov, žiadne čerstvé dáta týkajúce sa novovysadených stromov za odstránené bilboardy však nepribudli . A prečo by aj mali, keď sa stačí prejsť septembrovými Košicami, odviesť sa ku krematóriu na Zelený dvor, alebo k vstupu do mesta od Barce či Šace. Ľudia aj naďalej dívajú sa na postavy známe aj neznáme ako ukazovatele toho ako vážne myslel šíriteľ ušľachtilej myšlienky svoj boj proti reklamnému smogu vo forme odstraňovania nelegálnych bilboardov. Keď les tak les... že bilboardový, no a čo.

Fakt, ze súčasťou terajšej vlny reklamnej húštiny je aj 20 bilboardov v uliciach mesta, o ktorých informuje Transparency International Slovensko a niektoré média, a ktore boli uhradené z mestských peňazí je len takou čerešničkou na torte, v tomto kvázi boji s reklamou v meste. Len si pomyslite, aký poprask by tu bol, keby toto urobila predošlá ekipa košická...niekdajší aktivisti v súčasnosti mnohí poslanci, by ju nepochválili ... a právom, musím dodať. Tu dnes starecká senilita nebude hrať úlohu.

" V dobe, keď mesto nezabezpečilo v plnom rozsahu plynulé pokračovanie parkovacích služieb a už tri dni sú nefunkčné parkovacie systémy a keď dochádza podľa môjho odhadu k úniku príjmov mesta z parkovania približne vo výške 5000 eur denne, je možné z mojej strany považovať objednanie týchto bilbordov za neúčelné, neefektívne a za nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov zo strany mesta Košice.“ p.Gallo, hlavný kontrolór mesta

Mesto ašpirujúce na titul európske hlavné mesto zelene zašlo ešte ďalej. Na Slaneckej ceste padlo 380 ks stromov, neslávny rekord, ktorý nemá obdobu v histórii Košíc, obrazom aj v tomto mojom článku

V lokalite na Popradskej ulici desiatky stromov ľahli developerom ako na podnose, pre tenisové centrum či obchody... ruky či bagre preč od bilboardov...

V rekreačnej oblasti Anička na severe padne developerovi zeleň všetkého druhu za účelom výstavby "parkoviska" s veľkosťou ako parkovisko pri OC Optima, cca 1 500 áut.

Pýtam sa všetkých zainteresovaných, či toto sú tie Vaše Zelené Košice, ten sľubovaný les?

Žiaľ, Košice sa vybrali opačným smerom ako civilizované krajiny už pred rokmi a zdá sa, že zmena tak skoro nepríde. Namiesto dôrazu na tvorbu oddychových zón vo verejnom priestore a budovanie ich prístupnosti a dostupnosti alternatívnymi formami dopravy, teda napríklad cyklotrasami, či bezbariérovými prvkami, dali Košice stopku zeleni a prednosť betónu.

Smutné.