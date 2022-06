Rada by som sa ospravedlniť všetkým hlasujúcim za môj projekt ...

V roku 2019 som písala s nadšením blog o projekte Participatívneho rozpočtu pridaním nápadu výstavby bezbariérového detského ihriska, žial dnes je jasné, že sa Mestská časť Západ rozhodla /ne/korektne odkloniť od pôvodnej ídei celého projektu bezbariérového detského ihriska v lokalite na Markušovej ulici v Košiciach.

Dovolím si citovať z môjho vlastného textu priamo z podania :

"Názov projektu: Bezbariérové /inkuzívne/detské ihrisko s prvkami aj pre zdravotne postihnuté deti

Cieľ projektu: Zábava pre každé dieťa, či zdravé či zdravotne postihnuté, na každý deň a za každého počasia.

Okrem klasických hojdačiek 2ks a šmýkalky 1ks navrhujem osadenie hojdačky s popruhmi, okrem preliezky zabezpečiť inkluzívny kolotoč, bezbariérovú trampolínu, ping pong stoly 2ks, pieskovisko oddeliť a zatieniť plachtami a ohradiť zeleným živým plotom aj oplotiť proti vstupu zvierat, ako aj vyvýšené pieskovisko. Všetko v rovine bezbariérovosti, s lavičkami pod novovysadenými alebo existujúcimi stromami, odpadkovými košmi, usmerňujúcimi tabuľkami, dlažba gumená, resp. piesok. "

či zo spomínaného blogu v roku 2019:

" Cieľom projektu je "vypočuť hlas občana" a nechať ho rozhodovať a tak realizovať projekty prospešné pre ostatných obyvateľov, ktoré navrhli samotní obyvatelia."

" Môj návrh do predmetnej lokality počíta s moderným detským ihriskom, ktoré by však nebolo iba obyčajným „ žihadielkom z Lidl“, ale malo by zakomponované aj hracie prvky pre deti so zdravotným postihnutím a bolo by riešené v úrovni bezbariérovosti. Tak napríklad by tam bolo vyvýšené pieskovisko, alebo bezbariérová trampolína, či sieťová hojdačka... navrhla som samozrejme klasické hojdačky, šmýkalku či ping pongové stoly ako aj besiedku na posedenie či hru. Samozrejmosťou by boli lavičky, odpadkové koše, oplotenie pieskoviska a jeho ochrana existujúcou zeleňou či plachtami... prístup je zabezpečený existujúcimi chodníkmi a celý priestor ihriska môže byť na piesku a s bezpečnou gumenou dlažbou. Prvky môžu byť vzájomne oddelené trvalkami, napr. živým plotom z ibišteka."

Namiesto predloženého množstva podnetov však MČ Západ buduje v lokalite jednoduché ihrisko podľa projektu vypracovaného vlastnými zamestnancami , ktorý ma len veľmi málo spoločne s bezbariérovosťou, s mojim podaním z roku 2019, a to formou bonusu jediného prvku pre deti so zdravotným postihnutím, konkrétne hojdačky. Prekvapilo by ma, ak by nejaké ďalšie bezbariérové prvky Mestská Časť Západ do svojho projektu zakomponovala, naplánovala a plánuje. Ak sa majú dodržať normy, tak pravdepodobne nie.

Ihrisko Markušova ulica Košice jún 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Pripadá mi to, akoby si vedenie MČ ani neuvedomovalo, ze hazarduje nielen s vlastnou dôveryhodnosťou, ale i dôveryhodnosťou projektu participatívneho rozpočtu. Ľahkovážne.

Ja ako pôvodný podávateľ nápadu sa cítim momentálne veľmi nepríjemne vo vzťahu k hlasujúcim obyvateľom tejto MČ, ktorí hlasovali za môj návrh bezbariérového ihriska v roku 2019 a samozrejme k rodinám detí so zdravotným postihnutím... a súčasne sa cítim sama byť oklamaná a zneužitá. Naivne som naletela, žiaľ... Realizácia je v plnej kompetencii vedenia MČ, ktorú nemôžem nijako ovplyvniť. Preto by som rada veriť, že hlasujúci občania mi prepáčia, keďže boli uvedení do omylu. Najviac mi je ľúto detičiek so zdravotným postihnutím a ich rodičov. Ja som sa opäť raz poučila, podľa toho sa aj zariadim do budúcna. Ďakujem za pochopenie.

PS1: Práve minulý weekend boli otvorené prvé bezbariérové ihriská vo Vígľaši či Golianove, ak by ste teda radi aspoň vi/e/dieť , o aké hracie prvky v rovine bezbariérovosti deti s postihnutím v Košiciach prišli a prichádzajú, nech sa páči v galérii v článku dole. To staré známe:" Keď dvaja robia to isté, výsledok nemusí byť totožný" sadne akoby uliate.

PS2: Som si istá, že ak by napríklad v Spolku Terasanky dostali od pána starostu MČ Západ namiesto "vyparticipovaného" šijacieho stroja kosačku, nepotešili by sa.

