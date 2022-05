"Urbex" na vstupe do Košíc

Košice pri Okresnom úrade, pri Katastri, obraz, čo tu majú Košičania roky pred očami. A nielen Košičania. Takouto hanbou pred krajinou sa mesto na verejnosti prezentuje roky rokúce, zopár volebných období. Asi to nikomu z kompetentných nevadí. Ale občanovi vadí. (hádam).

Zastávky MHD Košice, pri katastri Južná trieda, Máj 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Čakajúci cestujúci sediaci na kameni, zastávka električky pri Katastri, Južná trieda, Košice, Máj 2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Raritná plávajúca chladnička v neďalekom podjazde pri katastri, čo popiera Archimedov zákon, vodička, zdarma čo nám tu tak chýba vo forme kúpalísk, oddychových zón. Vodička, ktorú oceňuje najmä tunajšia fauna, ako čerešničky na torte, dopĺňajúce miestny kolorit...

Podjazd pri katastri, Košice (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Tak za toto by zodpovední mali byť riešení. U mňa nedostatočná. Hanbia sa? Poriešia to voľby? To asi ťažko. Je tu nejaké riešenie? Volebné sľuby plné populizmu, zahmlievaných riešení, diletantstva? Nejako neverím, že sa veci pohnú. Takže zverejnené fotky v budúcnosti budú pri súčasnom trende ešte horšie než terajšie. Takže vitajte v obhliadke košických kuriozít či absurdít.