Viete, čo je dobrý nápad?

Na tohtoročných vianočných trhoch ale aj iných verejných miestach Nemecka sa aplikuje pravidlo 2 G, čo znamená že účasť či vstup je povolený občanom očkovaným proti Covid 19, či tým, ktorí chorobu prekonali. Na niektorých miestach platí striktnejšie pravidlo 2G plus, kde sa naviac vyžaduje aj aktuálny antigénový test s negatívnym výsledkom. V metre platí model 3G, očkovaný, prekonaný a osoba s negatívnym testom.

https://www.hamburg.de/coronavirus/aktuelles/15357332/3g-modell-2g-ueberblick/

https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/7135807-6098215-christmas-markets-open-only-2g-rule.en.html

A práve reportáž o kontrole dodržiavania týchto opatrení v Hamburg u ma zaujala dnes. Aktívni kontrolóri v zreteľne označenom čierno žltom odeve kontrolovali Covid pasy / či v mobile či žlté kartičky /každého návštevníka, ako na trhoch, pred vstupom do obchodných centier, či cestujúcich priamo v prepravnej súprave v metre. Podľa dnešnej reportáže, 35 krát museli cestujúci v metre opustiť jeho priestory z dôvodu nedodržania nariadení 3G, v prípade neuposlúchnutia mohli previnilci počítať aj so zatknutím. Absolútne žiadny alibizmus, ale aktívna nemecká dôslednosť.

Trocha odskočím do London, kde sa viacerým cestujúcim v metre tam nevyplatila "zábudlivosť" povinného nosenia rúšok aj v metre od 30.11.2021. Aj tam No excuse, sorry.

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-59516804

Takže študujúc web stránku zdf, som narazila na novú štúdiu vedcov z Max Planck Institut u v Göttingen e o tom, ako dobre chránia masky typu FFP2 pred Corona vírusom.

Maska FFP2, respirátor (zdroj: Ing.O.Horrocks)

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-masken-studie-sicherheit-100.html

Plné znenie štúdie v horeuvedenom linku, ale v skratke výsledky zo štúdie :

Ak je FFP2 maska správne nosená, tak pri strete jedného infikovaného človeka so zdravým človekom v interiéri, aj po 20 minútach, je riziko nakazenia sa 0,1 %. Ak je FFP2 maska nesprávne nosená, pri rovnakom scenári, je riziko nakazenia sa okolo 4 %. Pri strete 2 ľudí bez masky, ak sa nezaočkovaná osoba stretne s osobou infikovanou, aj napriek krátkej dobe stretnutia či dodržania odstupu, je riziko nakazenia sa takmer 100 %.

V článku sa tiež konštatuje, že FFP2 masky chránia lepšie než OP masky 75, ale vždy je lepšia nejaká maska než žiadna.

Záver štúdie je jednoznačný: nosenie masiek v školách ale aj vo všeobecnosti je dobrý nápad .

Bodenschatz betont:

Unsere Ergebnisse zeigen noch einmal, dass das Maske-Tragen an Schulen und auch generell eine gute Idee ist.

Institutsdirektor Eberhard Bodenschatz