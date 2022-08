Voliči si zaslúžia viac...

Nezlomným znakom, že sa pomaly ale iste vraciam do koľají všedných slovenských dní je žena v kase na pumpe, či skôr fúria, v ktorej slovníku absentujú slušné výrazy ako prepáčte či momentík prosím, stánok s občerstvením, kde kávu s mliekom nepodávajú, neďaleký reťazec totiž nemá mlieko od piatka a rozostavané stavby, kde padla záverečná už o 14 tej... a popri tom klasické nechutné politické menu , nielen v Košiciach . Všetci sa javia akoby žili vo svojich vlastných bublinách a pre nás "zákazníkov" ostáva len snaha ako prežiť, nielen toto leto. Na míle je vzdialené to známe Náš zákazník, náš pán.

Status sem, status tam, ako deti na pieskovisku v duchu hesla žalobaba žaluje... etika a morálka na bode mínus 20, živenie vášní či emócií na prvom mieste. Fakt, že je na Slovensku v priemere o 25 %, ale miestami aj viac, v obchodoch drahšie než v susedných európskych štátoch, akoby nikoho nebolelo a všetci boli spokojní. Nezúfajte/me/, ide zima, môže byť horšie...

V Košiciach niektorí kandidujú opäť do všetkého, čo je momentálne k dispozícii - kraja, mesta, časti, rysuje sa octorusofilná koalícia za adepta nezávislosti, echt nezávislosti?? Papaláši odstrihnutí od reality, vysmiati na FB a bilboardoch čo znamenajú svet, tliachanie, sľuby, spájanie sa s kade kým, ospevovanie éry komunistov a presvedčenie, že voliči stihli zase zabudnúť. Absolútna neúcta. Samé prázdne slová, vety či trápne úsmevy valiace sa z FB a bilboardov, ktoré zasypali mesto a kraj. Žiaden plán ani program na obzore...

Zatiaľ balast od kvázi politikov, čo si mädlia ruky na možné kešeňkové... V týchto horúčavách keď mäknú mozgy, môžeme očakávať lapsusy, kecky, podpásové súboje či podrazy. Do toho pandémia, vzdor ľudí, nové konšpirácie, ktoré ľudia lapajúci po dychu zjedia aj s navijakom. A prestaneme piť. Niet vody, tá sa splachuje do oceána, spolu s humóznou pôdou, nevieme nič dopestovať, dole záplavy a nad nimi vyrúbané lesy s tobogánmi. A štát zaplatí škody. To je fakt. Je toto echt normálne? Tu hej. Obávam sa, že tejto krajine mäkne mozog aj bez pričinenia vonkajších teplôt.

Košická MHD často plná dôchodcov a invalidov a zastávky bez lavičiek, či v minimálnej kapacite. chýbajúce osvieženia, lavičky v tieni, WC, upadajúce služby, fádne detské ihriská, aj na zámok, zahustená výstavba bytovkami , vyhradené parkovacie miesta pre vyvolených a na druhej strane, vraj chceme zeleň, parky, ihriská... O zmysluplných cyklotrasách ulicami mesta radšej pomlčať... Prd vážení, to boli a určite aj budú len Vaše sľuby a teraz ich spláchol či spláchne developer, developeri s motivačnými šušťavými balíčkami. Čím je to, že sa Mesto Košice výrazne odkláňa od ľudí? A voliť takýchto ? Voliť svojho zástupcu, čo ma nevie zastupovať, čo nemá odborné vzdelanie, čo nevie ani komunikovať? Prečo sa samospráva tvorí na základe kecov, sľubov, ktoré chcú voliči počuť a nie na podklade odbornosti? To si firma zoberie nevzdelanca z ulice na základe sľubov, bilboardov? Toto je veľký omyl spoločnosti. Riadenie, správa, musí byť profesionálna, nie babrácka, zostavená z hlučných vystatovačných karieristických amatérskych babrákov. Neviem či sa mám z toho všetkého smiať, či plakať. Len krútim hlavou a žasnem.

Voliči v Košiciach aj v košickom kraji si zaslúžia viac úcty, vážení. Budíček.