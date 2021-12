Aký je Váš plán B?

Mám už booster Pfizer a cítim sa ok. Aj keď som mala obavy, ako zareagujem na Pfizer po AstraZeneca vakcíne, neváhala som. Moje skúsenosti s účinkom po administrácii AZ ma síce pripravovali v podvedomí na triašku, zimnicu, celkovú slabosť či bolesť hlavy... ale po Pfizer mám boľavú ruku v mieste vpichu, len. Je to čerstvé, pozitívne zistenie. Profesionálnemu personálu patrí vďaka za ich empatický prístup pri očkovaní.

KSK očkovacie centrum Ostrovského Košice (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Očkovacie centrum UNLP Košice (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Nemám často príležitosť pozerať TV noviny, skôr si nájdem čas čítať internetové médiá Sme či Denník N, a skutočne len veľmi príležitostne Aktuality. Mám pocit, že je v posledných týždňoch či dňoch až príliš veľa priestoru venovaného príkladom neočkovania sa, rozhovorom s antivaxermi ... Nenachádzam takmer vôbec pozitívne správy... akoby si podobnú pozornosť nezaslúžili tie 2 mil očkovaných ľudí na Slovensku, tzv. pozitívne príbehy, či príbehy lekárov a sestier alebo všetkých, ktorí očkovanie logisticky zabezpečujú či manažujú. Podobne pozitívne príbehy, spadajúce niekedy do roviny emócií, ste si mohli všimnúť v čase programu lotérie. Ja myslím, že pozitívne správy, či osobné príbehy očkovaných, by mohli byť skvelou motiváciou pre nerozhodnutých občanov. Vážené redakcie, prosím skúste zvážiť začlenenie pozitívne ladených správ na Vašich webových stránkach. Som si istá, že toto by bol Váš prínos k zvýšeniu počtu zaočkovaných na Slovensku. Ďakujem.

z denníka N dnes (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Nepoznám iný štát vo svete, než Slovensko, kde opozícia vytĺka politické body na téme očkovania. Myslím, že som ako sa vraví v obraze, a všade vládne jednota koalície a opozície čo sa týka potreby očkovania, od jeho úplného začiatku... už vôbec nerozumiem synom a dcéram svojich rodičov, ktorí ich odhovárajú od očkovania, či dokonca im ho zakazujú, pretože sa údajne treba spoliehať na silný imunitný systém... klasický egoizmus tvrdého ranku, s jednoznačným plánom B, žiaľ.

Ja sa často v rozhovoroch pýtam : Máte Vy plán B pre seba a Vašich najbližších? Čo ponúkate?

Odpoveďou mi je ticho... nič viac, iba "veľavravné" ticho.