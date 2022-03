Humanitárna pomoc v Košiciach...aj obrazom

Do dnes podľa informácií Organizácie Spojených Národov opustilo vojnou strápenú Ukrajinu okolo 1 milión ľudí, z toho cez slovenské hranice ich prešlo 72 200. Pomocnú ruku na zvládnutie situácie s prílivom utečencov posiela Nemecko a Grécko vo forme stanov, prikrývok, či ochranných rúšok.

Pomocnú ruku v tomto nie štandardnom čase však môže podať ktokoľvek, napríklad prostredníctvom zbierok pre utečencov. KSK vytvoril na tento účel sklad humanitárnej pomoci, konkrétne v priestoroch veľkokapacitného očkovacieho centra na Ostrovského 1 v Košiciach a ja som sa bola presvedčiť, ale nielen to, ako sklad funguje a čo je najviac žiadané.

Humanitárna pomoc Ukrajine pod patronátom KSK v Košiciach 3.3.2022 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. je možné prispieť materiálnou pomocou, momentálne najlepšie hygienickým tovarom, akútne zubnými pastami či zubnými kefkami. Zapojiť sa môžu jednotlivci aj spoločnosti s ochotou pomôcť. Darovaný vyzbieraný materiál by mal KSK distribuovať do zariadení, ktoré zriadil pre vojnových utečencov po celom kraji.

Zoznam aktuálne žiadaného tovaru:

neochutené vody, džúsy, detský výživy, postele, matrace, vankúše, karimatky, spacie vaky, paplóny, deky aj obliečky, uteráky, toaletný papier a hygienické vreckovky (suché a vlhčené), sprchové gély, nové zabalené zubné pasty a kefky , dezinfekcia na ruky, rúška i respirátory.

Mnohí utečenci hľadajú útočisko, s celým svojim životom akoby zabaleným len v jednej taške... tragédia... pokúsme sa preto spolu aj my tu v Košiciach im život akoby rozbaliť... každý deň sú dvere pre Vaše srdce otvorené, a to nielen obrazne. Nikdy jeden nevie, či raz nebude mať obuté tie isté topánky, ktoré majú obuté v týchto dňoch ukrajinské mamky, deti, starkí.

