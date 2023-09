Milka, aj Ty sa riadiš týmto pomýleným : Radšej zlodej ako neschopák ?

Milá Milka,

Ak sem tam čítaš okrem Pravdy aj Sme, tak si mala možnosť stretnúť v sme diskusii aj toto: "Myslím že veľmi veľa ľudí pochopilo na Slovensku že radšej zlodej ako neschopák" Teda podľa tejto pomýlenej logiky je lepšie podporiť jedinca schopného všetkého, aj zákerností, zlodejín a násilia, než človeka neschopného vylomenín, umierneného, tolerantného, jednoducho slušného. Tiež si to myslíš a riadiš sa tým, Milka?

Nechce sa mi stále veriť, Milka, že Ty, inteligentná žena, s vysokoškolským vzdelaním, so stabilným pracovným miestom, s rodinným domom mimo veľkomesta v lone zelene a pokojným rodinným zázemím si ochotná dať prednosť a uveriť ľuďom schopným naozaj všetkého...spomeň si na rozkradnutie zdravotníckeho systému, mnohoročné klamstvá o stavbe diaľnice a tendroch, o nebytí v politike, o imigrantoch, na šírenie strachu a zákerné násilie na ulici... pred slušnosťou všetkého ranku. Čo očakávaš od návratu starej garnitúry, povedz prosím, lebo nerozumiem tvojmu zmýšľaniu. Sú to tie nehanebné centove zvyšovania dôchodku pre Tvojich rodičov? Tie nehanebné centové zvyšovania rodičovského prídavku na deti Tvojich detí? Cnie sa Ti za tými almužnami ?

Ak je dôvodom tvojej preferencie nespokojnosť so štýlom riadenia štátu v posledných 3 rokoch, nebudem Ti to mať za zlé a daj šancu tretím ukázať sa. Je tam z čoho vyberať, ešte.

V TV odznel názor prognostika: "Až milión hlasov môže prepadnúť a nedostať strany do parlamentu." Zrejme myslia nevoliacich, nerozhodnutých či voličov malých strán, čo sa nedostanú do lavíc, ktoré znamenajú svet., teda cca 20 % plus mínus voličskej základne.

Keďže ja cítim nielen vo vzduchu ohrozenie demokracie a praeurópskeho a prozápadného smerovania Sk, moja voľba je jasná, pravicová.

Prajem Ti úspešné dni.

Otilia