Nakoniec Raši podporí Polačeka... ??

Stručne a jasne z tlače:

Pravica v Košiciach sa údajne rozdelila, súčasného primátora p.Polačeka sa rozhodlo dodnes podporovať na jeseň v primátorských voľbách 5 tzv.pravicových strán: SaS, Sme rodina, KDH, Nova a SRK.

Na to "Primátor reaguje, že si váži podporu strán na spoločnom predvolebnom postupe.:

„Teší ma, že strany, ktoré sa zatiaľ dohodli, sú otvorené aj pre ďalšie subjekty. Nie je vylúčené, že sa k nim pridajú aj niektoré iné strany." "

Boris Kollár, Sme rodina, sa vyjadril takto: "S P.Pellegrinim mám dobré vzťahy, lebo máme tvrdú opozično-koaličnú politiku proti sebe. Veľmi tlačí a napáda našu koalíciu, ale nikdy to nerobí nekorektne. To si na ňom vážim. To je prvá vec. Druhá vec – v niektorých komunálnych voľbách napríklad aj vo Vranove, ideme spolu ." Údajne jeho strana bude mať na jeseň spoločnú kandidátku s Hlasom.

Záver: Po tomto môže ešte niekoho prekvapiť, ak p.Polačeka bude podporovať a podporí na jeseň v primátorských voľbách samotný p.Raši? Z rôznych dôvodov. O tom, je táto "konštrukcia" vcelku možná, čitateľa presviedča aj nedávny článok o jednaniach vedenia Mesta Košice so spoločnosťou EEI. Takto si tu v Košiciach žijeme...

