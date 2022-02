Predvolebný kotlíkový guľáš v hlavách mnohých.

Hovoril mi jeden známy: "Voľby budú zas v štýle vabank, systém pokus, omyl. Zas zákulisné ťahy, pripravené vecičky, z ktorých sa dá cucať, s podhodenou kosťou občanom, či vlastne poddaným, ochotným uveriť sľubom. Tak to je. Netreba sa čudovať, jednoducho niet komu veriť.Nájsť solídne persóny, je hľadaním povestnej ihly."

A vôbec nebol ďaleko od pravdy... pretože si stačí pozrieť aktuálny zoznam potenciálnych kandidátov na primátora Košíc a dilema je na svete. Ako čítam diskusné príspevky pod článkom, o nič lepšie nie sú na tom ani mnohí voliči... Jasnejšie akoby mal každý v tom, proti komu, než za koho.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jednou z ciest ako si poradiť s voľbou, je odpovedať si napríklad aj na nasledovné otázky v štýle kvízu, vyraďovacím spôsobom:

Nesúhlas Neutrál Súhlas kandidát má schopnosti a skúsenosti, aby bol efektívnym primátorom Košíc kandidát má schopnosti leadra a osobnostné kvality hodné prvého muža/ženy mesta Košice kandidát má podľa názoru voliča silné stránky, klady, výsledky kandidát je politicky čitateľný, politicky stály plus ďalšie otázky dôležité z pohľadu toho ktorého voliča

Do jesene je však ešte stále ďaleko, ponuka kandidátov sa môže každým dňom meniť. Je dosť času študovať seriózne weby, sledovať verejné diskusie, načúvať predvolebným zámerom, straníckym nastaveniam, zaspomínať na úspechy či neúspechy z rokov minulých... Čas ukáže, kto nakoniec bude kandidovať na post primátora Košíc s plnou vážnosťou... Či v prípade, ak ani jeden z kandidátov sa nebude javiť ako ideálny, sa zíde tip hodiť to tomu kandidátovi, o ktorom si volič myslí, že najmenej sklame, sa uvidí... Že by toto bol v našich zemepisných šírkach tak jednoduchý výber??

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22837515/kto-bude-novy-primator-kosic-spomedzi-znamych-mien-sa-rysuju-prvi-kandidati.html