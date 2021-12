Top úspechy roka 2021

Ten, kto číta moje článočky, hoci aj len sem tam, bude určite so mnou súhlasiť, že najväčším úspechom na mojom tzv. profesionálnom poli v tomto roku bolo víťazstvo nad doteraz dlhoročnom skostnatelom miestami až neoblomnom stanovisku vedenia Mesta Košice pri poplatku za odpad a komunálne odpady pre osoby so zdravotným postihnutím , osoby s ťzp so sprievodcom, či osoby bezvládne, keď sa všemocne roky bránilo priznať týmto zraniteľným osobám úľavu. Ságu mojich návrhov z rodu úľavy na spomenutom poplatku som opisovala a opisujem tu:

"Ešte minulý rok navrhla vedeniu mesta Košice upraviť §6 bod 2 VZN 131 o poplatkoch za komunálny odpad tak, aby sa do úľav zaradili nielen o.i. seniori nad 70 rokov , ale aj osoby so zdravotným postihnutím, čo bolo vždy a je v zmysle zákona582/2004 §83možné, žiaľ porozumenie som nenašla, ako vyplýva zo zverejnených informácií v tlači či na FB či web stránky mesta."

ešte koncom roka 2018 vedeniu mesta Košice upraviť §6 bod 2 VZN 131 o poplatkoch za komunálny odpad tak, aby sa do úľav zaradili nielen o.i. seniori nad 70 rokov , ale aj osoby so zdravotným postihnutím, čo bolo vždy a je v zmysle zákona 582/2004 §83 možné, žiaľ porozumenie som nenašla. Darmo som vypisovala maily vedeniu mesta, či mestským poslancom, darmo som vysvetľovala a hľadala u nich porozumenie, hájiť záujmy obyvateľov so zdravotným postihnutím, pri schvaľovaní návrhov mesta v decembri 2018 nenašiel odvahu nik, ani keď som napísala otvorený list poslancom:

Čo môže človeka následne ešte viac potešiť, ak nie správa, ktorou Mesto Košice na vlastnej stránke informuje, že :

"Ťažko zdravotne postihnutí budú mať polovičnú zľavu z poplatku za komunálny odpad

Prešiel aj návrh na zmenu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. Najdôležitejšou zmenou je to, že držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. so sprievodcom a prevažne, resp. úplne bezvládna osoba, budú mať nárok na 50-percentnú zľavu z tohto poplatku."

https://www.kosice.sk/clanok/mestski-poslanci-dnes-schvalili-rozpocet-aj-staronoveho-hlavneho-kontrolora

Krásne, emotívne, hodné oslavy... Samozrejme aj hodné vďaky tým poslancom mesta, ktorí hlasovali Za prijatie predmetného Návrhu. Dobre vedieť, ktorí to boli, preto prikladám hlasovanie print screen zo stránky mesta:

Printscreen Hlasovanie poslancov 16.12.2021 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Za ďalším tohtoročným úspechom stojí jeden z bezbariérových Nápadov pre Západ, ktorý žal úspech u obyvateľov MČ / patrí im moja vďaka za ich podporu / v Košiciach už v roku 2019, ale z rôznych dôvodov bol , čiastočne, implementovaný až túto jeseň 2021.

Vizualizácia 1 (zdroj: Ing.Otília Horrocks)

To, že Nápad neunikol pozornosti pri inšpirácii na celoslovenskej pôde, ma teší mnohonásobne viac, aj keď až čas ukáže, ako sa jednotlivé samosprávy s otázkou implementácie bezbariérovosti či prvkov pre deti so zdravotným postihnutím vysporiadajú. Viac v článku:

Záverom, nemôžem pozabudnúť na tomto mieste potešiť sa progresom na tému parkovania motoristov so zdravotným postihnutím v Košiciach, kde sa po rokoch podarilo dosiahnuť úpravu VZN č.157 pre benefit tejto skupiny motoristov, takto:

"Od 1.1.2021, v zónach plateného parkovania, zaparkuje motorista s ťzp aj na bežných parkovacích miestach bez stresu . Ponúkam návod ako nato :

Ťzp motoristi majú denne max 2 hod parkovania grátis na bežných parkovacích miestach v spoplatnených zónach Košíc Parkuje sa za pomoci SMS lístkana číslo 2200 / SMS je zdarma/ , následne sa obdrží potvrdzujúca SMS Tvar SMS je nasledovný : KEmedzeraTmedzeraŠPZ vozidla, teda príklad KE T KE777OH SMS sa posiela každú hodinu, t.zn. ak parkujete napr.na Strojárenskej ulici ráno o 10tej v pondelok a viete, že Vám treba 2 hodiny, posielate jednu sms o 10 hod a následne jednu o 11 hod, max 2 hodiny grátis za deň alebo 1 hodinu využijete na Strojárenskej ulici ráno a niekedy okolo 15 hod využijete 1 hodinu na Kukučínovej ulici, stále zasielate SMS, teda 2 denne.1 SMS/1 hod. Samozrejme, ak sa Vám podarí nájsť voľné vyhradené parkovacie miesto pre ťzp osoby, gratulujte si, parkujete grátis ako dlho potrebujete a bez posielania SMS." Nezabúdajte samozrejme vyložiť parkovací preukaz na palubnú dosku vozidla pre prípad kontroly.

Návod je užitočné využiť hlavne v prípade tzv."parkovacieho jamu" na ťzp Réservé miestach :

"Parkovací Jam" na ťzp Réservé miestach v Košiciach (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Kto ma pozná, vie už dnes, že na vavrínoch nezaspávam... verím, že mi okolnosti budú aj naďalej priať, pretože ciele do budúcich rokov mám, veď je ešte veľa projektov, na ktorých by bolo vhodné popracovať a dotiahnuť... pre benefit všetkých občanov, aj tých so zdravotným postihnutím a ich rodín. Prajem mojim čitateľom úspešný Nový rok 2022.