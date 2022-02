V roku 2010 písal pán Matovič Výzvu koalícii

"Vážená pani premiérka, ministri a predsedovia koaličných strán,rozhodli sme sa vám napísať tento otvorený list, lebo sa už ďalej odmietame len prizerať chaosu, ktorý tu v posledné mesiace vládne."

sú úvodné slová jedného z článkov blogu pána Matoviča, datovaného z roku 2010 a text pokračuje:

"Uvedomujeme si, že na rozdiel od predošlej vlády sme vo veľmi ťažkej situácii. Uvedomujeme si, ako bolo pohodlné vládnuť pánovi Ficovi, ktorý ľudí dlhodobo klamal o skutočnom stave verejných financií a nezodpovedne Slovensko zadlžoval na úkor našich detí. Uvedomujeme si, že verejný záväzok vlády znížiť obrovské zadlžovanie Slovenska je spojené s kopou nepopulárnych opatrení, ktoré menej informovaní občania budú koalícii a vláde neprávom vyčítať. Chápeme preto, že určitá nervozita a následný chaos s tým spojený je prirodzený.

Na druhej strane si myslíme, že nie je správne, aby sa chaos stal pracovnou metódou vlády a koalície. Nechceme sa už ďalej prizerať tomu, ako jeden deň niekto z vlády niečo vyhlási, druhý deň to niekto iný opraví a tretí deň to niekto celé poprie. Nechceme sa už ďalej prizerať tomu, že dôležitých zasadnutí koaličnej rady sa nezúčastňujú všetci najvyšší predstavitelia koaličných strán. Nechceme sa už ďalej prizerať tomu, ako si predstavitelia koaličných strán posielajú odkazy cez médiá (čo ste svojho času aj nám vyčítali). Nechceme sa už ďalej prizerať tomu, ako sa miesto okamžitého vyšetrenia podozrení z korupcie, vymýšľajú výhovorky a zbytočne sa zneisťuje spoločnosť.

Oceňujeme všetky doterajšie pozitívne kroky, ktoré sa zrealizovali. Najmä tie v boji voči korupcii. Avšak čokoľvek dobré, čo sme spravili, zaniká v očiach verejnosti medzi kopou hádok, pochybných rozhodnutí a ich následnom rušení.



Žiadame vás preto, aby ste sa bezodkladne začali správať zodpovednejšie a nevnášali ďalej do spoločnosti pochybnosti o schopnostiach vlády a koalície vyviesť Slovensko z gréckej cesty, na ktorú ju vypravila predošlá vláda. Väčšina občanov Slovenska dala v slobodných a demokratických voľbách našej koalícii mandát vládnuť. Očakávali však razantné, rozhodné a odhodlané kroky. Zahoďte preto všetky škriepky, dajte hlavy dokopy, dohodnite sa na riešeniach, a až s ich definitívnou podobou predstupujte pred médiá.

Veríme, že ak sa budete takto správať, občania Slovenska pochopia nevyhnutnosť krokov, ktoré nás čakajú. Pri prijímaní rozhodnutí buďte trpezliví k sebe navzájom a pri ich obhajobe pred verejnosťou buďte trpezliví k občanom. Uvedomte si, že len dostatočne neinformovaný človek nepochopí, ako dôležité je pre budúcnosť nás a našich detí zastaviť rozkrádanie a zadlžovanie Slovenska. Preto rozprávajte tak, aby vaše slová pochopili, pokiaľ možno, všetci, ktorých sa vaše kroky týkajú.



S úctou,



Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič, poslanci NR SR za SaS / hnutie Obyčajní ľudia "

(zdroj: Jaroslav Novák Tasr)

Ja si neviem pomôcť, ale toto je nadčasový článok, aktuálny každý deň vlády súčasnej koalície, koalície v roku 2022./pozn.slovíčko grécka zameniť za slovíčko ruská/. Prešlo dlhých 12 rokov a ja dnes nevidím nič iné, než o čom písal pán Matovič už pred rokmi. Kde sa stala chyba? Iná optika? Nechce sa mi veriť , že signatári výzvy z roku 2010 dnes nevidia, ako dnešná koalícia /ne/funguje, dnešný príklad osudu súdnej mapy v parlamente je do očí bijúci, aspoň nám občanom určite. Nebodaj si myslia, že toto pokračujúce nahrávanie na smeč opozičným stranám nás či ich nemôže zabolieť už túto turbo jeseň? Tak to sú na veľkom omyle. Opozícia nespí, využíva každé zaváhanie. Preto ak si chcú v koalícii zachovať aspoň akú takú tvár, mali by si vziať k srdcu myšlienku Výzvy koalície pána Matoviča a zariadiť sa. Budíček, Oľano a spol. Pre benefit Slovenska.

https://blog.sme.sk/matovic/politika/vyzva-koalicii