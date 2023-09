Vedela si, Milka, že v Smere 1 a 2 kašľali po celé roky na rodičov/opatrovateľov/ detí so zdravotným postihnutím?

Milá Milka,

Tak teraz aj o takýchto neprávostiach vieš.

A vedela si, že pani Jana Žitňanská je tá osoba, ktorej treba vďačiť za zlepšenie životnej úrovne v posledných 3 rokoch tejto početnej skupiny občanov, rodičov ? Nemala si vôbec tušenia, však? Nečudujem sa Ti, pre médiá to nie je a nebola nikdy téma, o ktorej sa oplatí písať a tak o tejto skutočnosti nevedia ani niektorí samotní rodičia-opatrovatelia... Teraz to vieš aj Ty, jasnejšie ako po lopate, ale ak by predsa len existovali pochybnosti o pravdivosti uvedeného, stačí pozrieť rozhodnutia Úradu práce z čias vlád Smeru 1 a 2 a porovnať ich z rozhodnutiami za posledné 3 roky, nájsť zákon o vybavení pôsobenia asistentov v školách pre choré detičky a odstránení diskriminácie opatrovateľov v penzijnom veku, alebo mrknúť na jej FB .

Len tak mimochodom, vieš, Milka, že ak by nejakých falošných držgrošov na zraniteľných skupinách ľudí mali v štandardom civilizovanom svete, tam by ich spoločnosť poslala do zabudnutia, takí vystrkovať rohy ani pasovať sa do postavy najpríťažlivejšej Bond girl, akú kedy svet videl, by sa od hanby ani neodvážili ?

Milka, Jana Žitňanská sa na toľkú mnohoročnú nespravodlivosť nemohla pozerať. Aj napriek turbulentným trom rokom tak veľa stihla dokázať v prospech tejto skupiny. Ona je tá, ktorej treba poďakovať za plusy v živote rodičov a ich zdravotne ťažko postihnutých detí. Som si istá, že je hodná úcty všetkých rodín s deťmi s ťzp. Kiežby tak empatických bojovníkov a bojovníčok ako ona bolo v krajine viac.

Žiaden samozvaný pokrytecký záchranca a ochranca, či už v "sexi" tričku zajka bojka televíznych debát, hulváta alebo plagiátora nie je tej úcty hoden. Mňa neprekvapí, ak pre takýchto budú čochvíľa aj osoby s ťzp a ich rodiny ďalšou korálkou na niti nepriateľov...

Som rada že som Ti opäť rozšírila obzor poznania a pravdy.

Prajem krásne septembrové dni

Otilia