Vieš o tom, Milka, že Kaliňák porúčal Šefčíka do p... ?

Milá Milka,

mienila som sama seba už bojkotovať, ale tento krátky list na september si nemôžem nechať len tak pre seba. Dočítala som sa totiž ako hlboko klesli opäť raz charizmatickí Smeráci a dovolím si sa Ťa opýtať:

Úvodom postreh: Nemohla som si nepovšimnúť, ako veľmi si sa preľakla, keď pred niekoľkými dňami sa ozývali reči o nejakom policajnom puči na Sk. Zarazilo ma, že Ty, samotný priaznivec šíriteľov takejto správy, si bola zrazu v panike. Nie my, tí na druhej strane názorového spektra, ktorým Tvoji obľúbenci posielajú odkazy všelijakého nedôstojného typu na dennodennej báze. Ja som nadobudla pocit, že Ty si mala a máš aj dnes veľký strach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je teda na mieste otázka, z čoho resp. koho máš taký strach? Z bývalej spolužiačky, s ktorou ste si úprimne ešte nedávno pomáhali a podporovali sa, ale ktorá ma iný pohlaď na svet okolo? Žeby preto si sa utiahla a neozývaš sa? Vedz ale, že ja tie knihy mám stále pripravené pre Teba...

Nemôžem uveriť, že Tebe, krehkej osôbke s kultivovaným vystupovaním, milovníčke kultúry, apelujú výrazy ako "Boha, my ich vyženieme. Nezostane po nich ani mastný fľak", aj na moju adresu, z úst , ako sa zdá, Tvojich obľúbencov alebo "Choď odtiaľ do p... " . Vieš, Milka, o týchto vystúpeniach tzv. sociálne cítiacich majstrov rétoriky a pretvárky?

Ak sleduješ debaty v telke, vieš iste, ako nízko až primitívne vedia bodnúť títo oponenta pre dosiahnutie svojho cieľa, však ? Len jedna ukážka, ak by Ti náhodou ušlo, ak dovolíš:

"Robert Fico Eduardovi Hegerovi po dlhšom monológu, v ktorom vyratúval úspechy svojej vlády, povedal: „Buď si dajte celú Viagru, alebo žiadnu Viagru, polka Viagry nefunguje.“

Napíšem Ti úprimne, že žiadna príležitosť dať Ficovi či Kaliňákovi pomyselnú "facku", hoci aj v priamom prenose počas predvolebnej kampane, alebo za prítomnosti verejnosti na Hrade , by sa nemala premárniť. S majstrami oportunizmu pustiť sa do boja o voliča v bielych rukavičkách sa totiž zvyčajne nevypláca. P.Heger príležitosť neuchopil, p.Šefčík áno.

Strach z faciek tých pomyselných je aj dôvod, prečo Tvoji nepôjdu ďalej do predvolebných debát v telke, odvážnejším by totiž ani po členky nesiahali. Viem si osobne predstaviť koľko rešpektu aj politických bodov by taká štipľavá pomyselná facka uštedrená napríklad Ficovi v priamom prenose komukoľvek z radov jeho oponentov priniesla. A hlavne ako veľmi by dotyčného bolela...

Nie som si istá, Milka, či si vedela o všetkých faux pas Tvojich... odhaľovali a odhaľujú ich mnohí...ale ak by moji mali tak nízko položenú latku nielen slušného správania sa, hanbila by som sa ich podporovať a nechala by som ich sedieť s hanbou ako kôl v plote.

Toho všetkého sa tí Tvoji boja, Milka.

Prajem Ti všetko dobré, opatruj sa.

Otilia

https://dennikn.sk/3523559/fico-na-mitingu-burcoval-boha-my-ich-vyzenieme-nezostane-po-nich-ani-mastny-flak/

https://www.facebook.com/poslanecmareksefcik