Najnenávidenejší hráči v NHL

Dnes si rozoberieme zlých chlapcov v NHL. Predmetní chlapci sú mixom súpermi, či fanúšikmi nenávidených hráčov. V našom zozname bude aj zopár bitkárov, či zákerných hráčov. Za menom hráča uvediem tím, pozíciu, počet trestných minút v kariére, počet zápasov, na ktoré bol hráč suspendovaný a finančné pokuty, ktoré si vyslúžil.



Hviezdni hráči

Fanúšikovia majú často silnú tendenciu nenávidieť hlavné hviezdy súperovho tímu. Je to prirodzené, nakoľko hviezdni hráči predstavujú najväčšiu hrozbu. Medzi takto nenávidených patria Price, Stamkos, Panarin, Tarasenko, Malkin, Hughes a mnoho ďalších. Spomedzi hviezd trochu vyčnieva dvojica Ovečkin-McDavid. Tí majú schopnosť strieľať góly a obaja obľubujú fyzickú hru. To, čo ich od vyššie spomenutých hráčov odlišuje je fakt, že sporné zákroky sú týmto dvom častokrát prepáčené, či posúdene benevolentnejšie ako u iných hráčov. To sa samozrejme nepáči fanúšikom, ani súperom. Ruský útočník počas kariéry pozbieral 749 trestných minút, suspendovanie na 10 zápasov a pokuty vo výške $645,013. V tom sú zarátané aj 3 pokuty v hodnote $51,282 za odmietnutie účasti v All-Star Game. To údajne poškodzuje dobré meno ligy a Ovi si tak v rokoch 2016, 2019 a 2020, kedy sa rozhodol All-Stars vynechať pripísal vyššie zmienenú pokutu a zakaždým aj stopku na 1 zápas. Kanadský center si v doterajšej kariére pripísal 179 trestných minút, dvojzápasovú stopku a pokuty vo výške $139,408. Medzi hviezdnych nenávidených hráčov isto patrí aj Sidney Crosby. Ten je nenávideným z dôvodu, že najmä v minulosti trávil veľa času u rozhodcov, ktorým sa sťažoval a pýtal si vylúčenia pre hráčov súpera.



Zdeno Chára - NYI, D, 2079 trestných minút, pokuta $5,000

Slovenský obor nepatrí k zákerným hráčom, avšak jeho výška a váha z neho určite nerobia obľúbeného protivníka. Chára je aktuálne najstarším a najvyšším hráčom v NHL, rovnako patrí medzi najťažších. 113 kilogramov vážiaci obranca bol svojho času najobávanejším bekom, nakoľko okrem fyzických parametrov disponoval aj tvrdou strelou. Tá, ak neskončila gólom, bola často brankárom vyrazená, čo viedlo k možnosti puk doraziť za brankára. Chára sa navyše nebojí zhodiť rukavice a pobiť sa. V NHL si pripísal 75 pästných súbojov. Jeho najobľúbenejšími súpermi z aktívnych hráčov sú Patrick Maroon (5 súbojov) a jeho súčasný spoluhráč Matt Martin (4). Najvyrovnanejší pästný súboj prišiel 1. marca 2018, kedy sa Chára postavil najťažšiemu hráčovi NHL, Jamiemu Oleksiakovi. Chára je aktuálne 47. v počte kariérnych trestných minút a je pravdepodobné, že zopár miest ešte polezie.



Hriešnici mimo ľadu

Hráči NHL sú tiež len ľudia a rovnako čelia škandálom aj mimo hokejového sveta. Títo hráči sú následne aj na ľade braní inak a fanúšikovia im to dávajú poriadne vyžrať. Do tejto kategórie patrí napríklad Jake Virtanen, ktorý je obvinený zo sexuálneho obťažovania. 6. draftovaný hráč 2014 v tejto sezóne našiel azyl v KHL, avšak kvôli aktuálnosti jeho prípadu som ho sem zaradil (čoskoro ho čaká súd). Anthony DeAngelo je ďalším príkladom. Hráč, ktorý si častokrát nevedel udržať jazyk za zubami, správal sa na ľade nešportovo, či mal kolízie s vlastnými spoluhráčmi, bol vykúpený New Yorkom Rangers, a podpísaný Carolinou. Piskot na jeho adresu znie v niektorých arenách dodnes. DeAngelo nazbieral doteraz 230 trestných minút, trojzápasový dištanc a pokuty vo výške $16,388. Tá posledná bola za filmovanie, ktoré sa v hokeji často nevidí (a dalo by sa taktiež považovať za nešportové správanie). Pokračujeme Patrickom Kaneom, ktorý bol podobne ako Virtanen obvinený zo sexuálneho obťažovania. Jeho prípad kvôli nedostatku dôkazov dopadol v jeho prospech. Austin Watson je tvrdým na ľade, bol obvinený z domáceho násilia (obvinenia jeho žena stiahla) a navyše užíval zakázané látky, za čo si vyslúžil 18zápasový dištanc. Dovedna si pripísal 481 trestných minút, stopku na 22 zápasov a pokuty $535,432. V tejto kategórii nesmie chýbať Evander Kane, ktorý čelí obvineniam z domáceho násilia, týrania, stávkovania na vlastné zápasy, avšak pokuty dostal aj za nechodenie na tréningy, napadnutie rozhodcu, či falšovanie očkovacieho preukazu. Dokopy má 1040 trestných minút, 31 zápasov musel vynechať a na pokutách prišiel o $1,750,482, čo predstavuje rekord NHL.



Matthew Tkachuk - CGY, LW, 417 tr. minút, stopka 4 zápasy, pokuty $31,530

Matt začal v NHL v rovnakom štýle, aký obľuboval jeho otec Keith. Starší z bratov Tkachukovcov často provokoval, obsekával súpera keď pohľady rozhodcov smerovali inde, či adresoval súperom pár hrejivých slov. Rovnako sa Matthew nebál ani zhodiť rukavice (s tým nemá problém ani jeho brat, súčasný kapitán Sens Brady, ktorý ani zďaleka toľko neprovokuje). Doteraz má na konte 14 bitiek a nejeden hráč NHL sa na jeho adresu vyjadril, že ho nemá rád. Drew Doughty o ňom povedal, že medzi hráčmi je najnenávidenejší. Tkachuk sa v poslednej dobe začal vyhýbať nebezpečným hitom, postupne sa z jeho hry vytráca aj provokácia a v aktuálnom ročníku nemá na konte ani jeden pästný súboj. Zdá sa, že ho tréner Sutter uzemnil. Tkachuk prenechal úlohu Punishera iným a sústredí sa viac na gólový prínos. Tento plán zatiaľ vychádza perfektne, Tkachuk získal 92 bodov v 73 zápasoch, čím pokoril svoje kariérne maximum (77). Toto herné zlepšenie prišlo v ideálnom čase, nakoľko sa po sezóne stane voľným hráčom a z novej zmluvy bude chcieť vyťažiť maximum.



Brendan Lemieux - LAK, LW, 406 tr. minút, stopka 9 zápasov, pokuty $58,798

Lemieux má veľa spoločné s Tkachukom. Rovnako sa správaním ponáša na otca, rád sa bije (23), rád provokuje a neštíti sa zákernostiam. Malým paradoxom je, že Tkachuk je nenávidenejší ako Lemieux, pričom pri pohľade na ich štatistiky (s uvedomením, že Lemieux odohral o 176 zápasov menej) musíte uznať, že zákernejším hráčom je práve krídelník Los Angeles. Misky nenávisti sa však pomaly prikláňajú k Lemieuxovi, nakoľko sa Tkachuk túto sezónu uzemnil a Lemieux vystrkuje rožky čoraz viac. Jeho posledným priestupkom bolo kusnutie Bradyho Tkachuka, čo perfektne uzatvára tento odstavec.



Corey Perry - TBL, RW, 1276 tr. minút, 9 zápasov, pokuty $155,460

K málo obľúbeným hráčom patrí aj rodák z Ontaria, veterán a legenda Anaheimu Corey Perry. Počas kariéry bol síce suspendovaný len dva razy, aj to mu však stačilo na stopku 9 zápasov a pokuty cez 150-tisíc dolárov. Perry je typologicky podobný, ako dvaja vyššie zmienení hráči. Obzvlášť nenávideným je medzi brankármi, ktorým (najčastejšie počas presilových hier) znepríjemňuje ich prácu. Veľakrát sa nachádza pred bránoviskom, kde oťukáva brankárov hokejkou, jemne do nich naráža či trashtalkuje, čo sa množstvu z nich nepáči. Samozrejme, clonenie patrí k hokeju. Svojimi rečami sa vie dostať pod kožu a rozhodiť aj tie najsilnejšie povahy. Počas kariéry si vyskúšal už 41 bitiek a môžeme s určitosťou povedať, že kým bude Kanaďan hrať hokej, pästné súboje mu budú pribúdať.



Nazem Kadri - COL, C, 589 tr. minút, stopka 26 zápasov, pokuty $479,250

Kadri zažíva bodovo najlepšiu sezónu, s priemerom 1.28 bodu na zápas. Center Colorada síce nepatrí ku hráčom, ktorí sú zákerní zápas čo zápas, avšak občas má chvíle, kedy rozdáva hity mimo hru, či uštedruje svojim protivníkom lakte. Z tohto dôvodu možno nie je najnenávidenejším, ale fanúšikovia tímov, ktoré takéto jeho správanie pocítili ho majú poriadne v zuboch. Na konte má 13 bitiek a medzi bitkárov by som ho rozhodne nezradil. Medzi pokutami za lakte a kroščeky vyčnieva pokuta za gesto pre Marka Giordana, ktorému ukázal podrezanie krku.



Zack Kassian - EDM, RW, 847 tr. minút, stopka 17 zápasov, pokuty $222,592

Kassiana by sme mohli označiť za prežitok. Hráči ako on kedysi v NHL vládli a tvrdosť jeho hry je porovnateľná s máloktorým iným hráčom. Kanadský útočník nie je majstrom slova ako Perry, ale svojich súperov provokuje pekne po starom. Strkanie, obsekávanie či údery sú podstatnou súčasťou jeho hry. Na svojom konte má doteraz 37 bitiek a priemer bitiek na zápas má vyšší aj ako Chára. Kassian svojou hrou rozdeľuje fanúšikov na dva tábory. Na tých, ktorí ho milujú a tých, ktorí ho nenávidia. Pravdepodobne nemusím hovoriť, na ktorú stranu sa väčšina hokejových nadšencov prikláňa. Okrem trestov za tvrdé zákroky už dostal aj ban za zakázané látky a svoju poslednú, doteraz najvyššiu pokutu dostal za kopnutie Erika Černáka korčuľou do hrude.



Milan Lucic - CGY, LW, 1245 tr. minút, stopka 4 zápasy, pokuty $142,346

Lucic nepatrí k zákerným hráčom, ani k provokatérom. Opísať by sa dal ako power-forward, ktorý sa nebojí hry do tela a súperom nedáva nič zadarmo. V kariére už zhodil rukavice 82-krát. Jeho tvrdosť bola oceňovaná hlavne počas pôsobenia v Bostone, kde získal Stanley Cup, avšak počas svojej kariéry si spravil aj zopár nepriateľov. Medzi trestami by sme našli aj dve podivnosti. Prvá sa datuje na 17. decembra 2011 kedy si za hit na Zaca Rinalda vyslúžil stopku na 1 zápas a pokutu $22,072. Rinaldo sa ho následne zastal a povedal, že suspendácii nerozumie, nakoľko zákrok bol rameno na rameno, avšak momentum a váhová prevaha hrala v prospech Lucica a hit považoval za čistý. Za veľmi vtipnú považujem pokutu zo 17. októbra 2014. Krídelník bol na konci zápasu vylúčený, čomu sa fanúšikovia Montrealu nesmierne radovali. Ako odpoveď im Luc ukázal gesto ako dvíha SC (ktorý Habs nevyhrali od roku 1993). Vedenie NHL toto gesto považovalo za obscénne a hráčovi udelilo pokutu vo výške $5,000.



Radko Gudas - FLA, D, 758 tr. minút, stopka 21 zápasov, pokuty $672,742

Gudas je hráčom, ktorý sa neteší veľkej obľube. Hlavným dôvodom je, že český bek sa neštíti zákerných zákrokov, ktoré sú mnohokrát sporné. V jeho prospech hraje fakt, že doteraz mu väčšia časť zákrokov prechádza. Súperi ho však majú v zuboch. Tento argument podporuje aj fakt, že Gudasovými súpermi v bitkách (ktorých nazbieral doteraz 31) sú často hráči, ktorí nie sú považovaní za bitkárov. Do Gudasa si túži takpovediac buchnúť viac hráčov. Pobiť sa s Gudasom stihol v tejto sezóne aj Kyle Palmieri, pričom sa jednalo iba o jeho 8. bitku. Na tom síce nie je nič zvláštne, ibaže vedľa Palmieriho stál Chára, ktorý bol tiež pripravený sa do beka Floridy pustiť.



Tom Wilson - WSH, RW, 1210 tr. minút, stopka 30 zápasov, pokuty $1,296,455

Jeden hokejový portál raz na jeho adresu napísal, že sú iba dva možné názory, ktoré môžete na Wilsona mať. Buď ho neznášate a spochybňujete starostlivosť NHL o bezpečnosť hráčov alebo ste fanúšikom Capitals. S týmto tvrdením musí súhlasiť každý, kto sleduje NHL viac, ako len výsledkovo. Wilson bol jediným hráčom, na ktorého znel pri predstavovaní hráčov na All-Stars game vo Vegas piskot. Spomenul som bezpečnosť hráčov, a nie náhodou. Tá je pri Wilsonových zákrokoch často diskutovaná. Rodák z Toronta sa vyžíva v neskorých bodyčekoch a svoje zákroky často smeruje na hlavu súpera. 1210 trestných minút si pripísal v 638 zápasoch a doteraz nikto na zozname nebol tak blízko k hodnote 2 trestných minút na zápas ako Wilson. Suspendácie a Wilsonove pokuty sú síce vysoké, avšak predstavujú len zlomok zákrokov, ktoré boli prinajmenšom sporné. Wilson našiel v pravidlách medzeru a využíva ju tak, že robí špinavé zákroky kvázi čisto. V šiestich sezónach v rade si dokázal pripísať cez 120 trestných minút. V kariére pozbieral 73 bitiek.



Brad Marchand - BOS, LW, 891 tr. minút, stopka 28 zápasov, pokuty $1,414,567

Pokiaľ by sa jednalo o rebríček, rozhodovanie medzi Wilsonom a Marchandom by bolo veľmi ťažké, no myslím, že by vyhral práve Marchand. O rebríček sa ale nejedná, preto netreba porovnávať, koho správanie je horšie. Marchand sa v uplynulých rokoch stal lídrom Bruins a aj jeho hra pomaly naberá miernejšie parametre. Kanadský krídelník dokáže odohrať niekoľko zápasov čisto, následne mu prepne a opäť sa predvedie, ako naposledy s brankárom Pens, Tristanom Jarrym. 11 pästných súbojov si skúsil aj Marchand, ktorý však nemá fyzickú výbavu ako Wilson, preto u neho veľa tvrdých hitov nenájdete. Jeho zákernosť je trochu iná a spočíva najmä v zásahoch hokejkou, či pichnutiach do slabín. Veľa hráčov sa zhodlo, že Marchanda je dobré mať vo svojom tíme, ale je horor, ak máte hrať proti nemu. Hráč s prezývkou Potkan si už teraz rezervoval miesto v zozname najnenávidenejších hráčov všetkých čias.



Na záver si povedzme, že v pokutách sú zahrnuté pokuty, ktoré sú udeľované bez zápasovej suspendácie aj prepadnuté výplaty, ktoré prichádzajú spoločne so suspendáciou. Pokuty môžu byť do výšky 50% dennej hráčovej výplaty, maximálne však do výšky $10,000 za prvý priestupok a $15,000 za každý ďalší (platí pre hráčom, ktorý boli pokutovaní v posledných 12 mesiacoch, pokiaľ pokutovaný hráč zaznamená pokutu po viac ako 12 mesiacoch, môže dostať opäť pokutu maximálne $10,000). Ak je hráč suspendovaný, prepadáva mu adekvátna časť výplaty. Táto časť sa vypočíta ako podiel jeho príjmu (priemerný ročný príjem) a počtu hracích dní NHL (200) a následne sa vynásobí počtom zápasov, na ktoré je hráč suspendovaný. Pri hráčoch, ktorí boli suspendovaní v posledných 18 mesiacoch sa prepadnutá výplata počíta ako podiel príjmu a počtu zápasov v sezóne NHL (82) a následne sa násobí počtom zápasov, na ktoré je hráč suspendovaný.



Dúfam, že sa blog páčil, v komentároch mi môžete napísať kto prekvapil alebo naopak, kto Vám na zozname chýba, pri ďalších blogoch dovidenia.