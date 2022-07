Najzaujímavejší voľní hráči vo FREE AGENCY

Vítam Vás pri novom blogu, dnes si priblížime najzaujímavejších hráčov, ktorí budú dostupní vo Free Agency. Najskôr sa pozrime na to, čo tá free agency je.

Free agency je trh s voľnými hráčmi. Hráč, ktorému vypršala zmluva na konci aktuálnej sezóny a novú zmluvu so súčasným tímom nepodpíše do začiatku free agency (tohto roku je to 13.júl) sa stáva voľným hráčom. Hráči môžu byť obmedzene (RFA - restricted free agent) alebo neobmedzene (UFA - unrestricted free agent) voľnými. Neobmedzene voľnými hráčmi sú všetci hráči, ktorí majú viac ako 27 rokov, odohrali aspoň 7 sezón v NHL alebo majú viac ako 25 rokov a pred podpisom prvej zmluvy v NHL mali odohrané aspoň 3 sezóny v profesionálnej lige (rozumej všetky prvé európske ligy, AHL a WHL). Hráči, ktorí nespĺňajú tieto podmienky sú obmedzene voľnými hráčmi (v realite existuje ešte prípad, kedy hráč nespĺňa ani podmienky na RFA. Vtedy patrí do kategórie 10.2(c), rozdiel je v tom, že RFA môže jednať aj s inými tímami, skupine 10.2(c) to umožnené nie je). Pokiaľ hráč zo skupín RFA a 10.2(c) nedostane kvalifikačnú ponuku od svojho tímu do 11. júla 23:00 nášho času, stane sa UFA a bude môcť slobodne odísť do ktoréhokoľvek klubu, ktorý mu ponúkne zmluvu. Situácia s RFA a 10.2(c) hráčmi je zložitejšia, pretože málokedy sa stane, že takýto hráč nedostane kvalifikačnú ponuku.

V nasledujúcej časti blogu sa pozrieme na tie najzaujímavejšie mená, ktoré budú dostupné. Za menom hráča nasleduje vek, pozícia, tím v uplynulej sezóne a predošlý ročný plat.

19.) Mason Marchment, 27, W, Florida Panthers, $800,000

Kanadský krídelník sa do NHL pozrel ako nedraftovaný hráč dosť neskoro. Doposiaľ si v profilige zahral iba 91 zápasov, z toho 54 v minulej sezóne. Na svoje konto si pripísal 18 gólov a 29 asistencií (47 bodov). So 193 centimetrami navyše vie súperom znepríjemniť život a ak je to nutné, nebojí sa zhodiť rukavice. Vyhliadky na jehu budúcu zmluvu sú niekde v rozmedzí 3,5 - 4 miliónov dolárov ročne. To pravdepodobne nie je suma, ktorú si môžu Panteri dovoliť a predpokladám, že Marchment zmení pôsobisko. Dĺžka zmluvy bude závisieť od tímu, ktorý si vyberie. Vedel by som si predstaviť, že by sa upísal tímu, ktorý sa v horizonte 2-4 rokov blíži ku playoff hokeju (Sabres, Sens, Devils), ale záujem môže mať aj NYR.

18.) John Klingberg, 29, D, Dallas Stars, $4,250,000

Klingberg sa počas sezóny s Dallasom nedohodol na predĺžení zmluvy, nakoľko mal odlišný názor na výšku svojho ročného príjmu. Po skončení sezóny zmenil názor, a vyjadril sa, že by rád zotrval v Texase. Niet sa čomu čudovať, Dallas má skúsených veteránov a niekoľko veľmi talentovaných mladíkov, čo sľubuje ešte niekoľko zaujímavých sezón. Problém je nasledovný. Švédsky bek nie je najmladší a veľmi ťažko si predstaviť, že by si ho chceli Stars zaviazať na 8 rokov. Ešte väčším problémom je Klingbergova predstava o plate. Obranca požaduje plat okolo 8 miliónov, čo je prudko nad jeho výkonnostnú úroveň. V 74 zápasoch minulej sezóny strelil 6 gólov, na 41 asistoval (47 bodov). Hráči podobní Klingbergovým kvalitám poberajú ročný plat v rozmedzí 4,5 - 5,5 mil., a netrúfam si povedať, či hráč a klub v tomto prípade nájdu spoločnú reč.

17.) Paul Stastny, 36, LW, C, Winnipeg Jets, $3,750,000

Stastny si v uplynulej sezóne pripísal 45 bodov (21+24) v 71 zápasoch, čím dokázal, že stále je platným členom tímu. Jeho cieľ je jasný, vyhrať Stanley Cup. Na voľnom trhu bude čakať na záujemcu, ktorý má tie najvyššie ambície. Záujem o neho bude určite, veľa bude závisieť aj na tom, ako nízko bude hráč ochotný ísť so svojimi platovými požiadavkami. Myslím, že tímy ho dokážu podpísať za približne polovičnú hodnotu predošlého kontraktu.

16.) Ondrej Palát , 31, W, Tampa Bay Lightning, $5,300,000

Český krídelník odohral výbornú sezónu. 49 bodov (18+31) v 77 zápasoch a 21 bodov (11+10) v 23 zápasoch playoff. On sám by to asi životnou sezónou nenazval, nakoľko nebola zavŕšená hetrikom SC, individuálne ale zažil životnú sezónu. Pokiaľ sa dostane na trh s voľnými hráčmi, s vysokou pravdepodobnosťou sa dostane tesne pod 6 miliónov. Tampe by pravdepodobne bol ochotný zľaviť z nárokov a vyzerá to tak, že Bolts začali robiť všetko preto, aby bol Palát s tímom aj v budúcnosti. Na trhu s voľnými hráčmi si vydupe 6-7 ročnú zmluvu. Záujemcov bude mať množstvo, najväčší záujem doteraz hlásia z Washingtonu.

15.) Nino Niederreiter, 29, W, Carolina Hurricanes, $5,250,000

Piaty draftovaný hráč roku 2010 zažil jednu z najlepších sezón v kariére. 75 zápasov, 24 gólov a 20 gólových prihrávok (44 bodov). Počas svojho pôsobenia v Canes patril medzi ťahúňov a aktuálne stojí pred ťažkým rozhodnutím. Je takmer isté, že Niederreiter okúsi trh s voľnými hráčmi. Carolina síce má pod stropom približne 19 miliónov, avšak čaká ich podpísanie viacerých hráčov. Bez zmluvy sú aj Nečas a Trocheck a podpis dvoch z tejto trojice bude pre Hurikány luxus. Švajčiarsky hokejista si môže pýtať ročný plat vo výške 5,25 až 6M ročne, a dĺžka zmluvy môže byť na 4 či 5 rokov.

14.) Vincent Trocheck, 29, RW, C, Carolina Hurricanes, $4,750,000

Na mieste GM Caroliny, Dona Waddella by som preferoval podpis Trochecka pred Niederreiterom. Američan síce nevyniká v hre dozadu, ani nemôže priniesť toľko fyzickej hry, ako švajčiarsky hráč, ale jeho ofenzívne čísla sú o niečo lepšie, a dosť pravdepodobne môže súhlasiť s nižšou čiastkou ako Nino. V uplynulej sezóne získal 51 bodov (21+30) v 81 zápasoch. Pokiaľ sa na zmluve s Canes nedohodne, záujem môže prísť zo strany Pens, avšak vedel by som si ho predstaviť aj v Calgary, Bostone či v New Jersey.

13.) Evander Kane, 30, W, Edmonton Oilers, $1,375,000

Kane by z hľadiska kvality mal byť bezpochyby v prvej desiatke tohto rebríčka. Jeho prešľapy a ťažká povaha ho ale posunuli o niekoľko miest nižšie. S 39 bodmi (22+17) v 43 zápasoch priemeroval takmer bod na zápas. Fanúšikovia Olejárov si žiadali jeho zotrvanie, ktoré vyzeralo veľmi nepravdepodobne. Kane mal požadovať na voľnom trhu 9 mil., no od Edmontoni žiadal iba 8, čo však z hľadiska platového stropu nepripadalo do úvahy. Duncan Keith pred pár dňami ukončil kariéru a Edmonton by už potenciálne mal priestor na Kanea. Teraz však nastali 2 problém. Prvým je, že Oilers pravdepodobne budú chcieť minúť viac peňazí na brankára. Druhý problém je samotný Kane, ktorý po zvážení situácie asi dospel k záveru, že na voľnom trhu nedostane, koľko by si predstavoval. Z tohto dôvodu podal sťažnosť, na neoprávnené ukončenie zmluvy zo strany San Jose, a ak mu bude dané za pravdu, Kane sa na nasledujúce 3 sezóny vráti do zostavy Sharks. Vedenie Žralokov si takúto možnosť nepripúšťa, nakoľko Evandera vo svojom tíme opätovne nechcú.

12.) Phil Kessel, 34, RW, Arizona Coyotes, $8,000,000

Kessela si všetci pamätáme z dresu Penguins, v ktorom hral priam fenomenálne. Niekto by mohol namietať, že je Kessel v rebríčku príliš vysoko. Pravdou však je, že počas trojročného pôsobenia vo Phoenixe zbieral priemerne 0.79 bodu na zápas. Toto číslo možno nezodpovedalo výške jeho zmluvy, avšak treba zdôraziť, že Arizona bola počas tohto obdobia priemerným až podpriemerným tímom. V uplynulej sezóne odohral 82 zápasov, strelil 8 gólov a na 44 asistoval (52 bodov). O Kessela bol pred trade deadlineom obrovský záujem, stroskotalo to však na požiadavkách Arizony, ktorá si pýtala priveľa (nakoľko väčšina tímov potrebovala, aby si Yotes ponechali aspoň 50% jeho Cap Hitu). Krídelík nevynechal žiaden zápas svojho tímu od 3. novembra 2009 a od zdolania rekordu (989 v rade) ho delí 8 zápasov. Kessel okúsi trh s voľnými hráčmi po prvýkrát v kariére a je naozaj ťažko odhadnúť, čo môžeme od jeho budúcej zmluvy čakať. Pokiaľ bude jeho prioritou čím viac zarobiť, viem si predstaviť dvojročnú zmluvu na 4 mil., v tíme, ktorý sa pohybuje v okolí brán do playoff. Je držitľom dvoch SC a jeho túžba po ňom nemusí byť rovnaká ako u Stastnyho. Ak sa rozhodne, že chce pridať ešte jeden jeho zmluva u favorita na SC môže byť aj 4 roky x 1 mil. Záujemcov bude množstvo, zatiaľ sa pošepkáva o Preds, Maple Leafs a Wild.

11.) André Burakovsky, W, 27, Colorado Avalanche, $4,900,000

Burakovsky zažil svoju životnú sezónu, ktorú si osladil ziskom druhého SC v kariére. 80 zápasov, 22 gólov a 39 asistencií (61 bodov), tak vyzerá jeho štatistika v základnej časti uplynulej sezóny. V drese Avalanche sa určite herne posunul na vyššiu úroveň. Avs majú pod stropom 24,5 milióna, avšak kopu hráčov bez zmlúv. Približne 8 mil. si rozdelí dvojica Lehkonen a Georgiev, ktorí by mali dostať zmluvy v okolí 4 miliónov. Bez zmluvy sú okrem Burakovskyho aj Kadri a Nichushkin, ktorí pravdepodobne dostanú prednosť pri vyjednávaní a švédsky hráč s rakúskymi koreňmi okúsi trh s voľnými hráčmi. V nasledujúcej zmluve si určite o čosi prilepší a viem si predstaviť zmluvu na 5 - 6 rokov. Kde zakotví nateraz nevedno.

10.) Andrew Copp , F, 28, New York Rangers, $3,640,000

Copp zažil nielen životnú, ale aj prelomovú sezónu. Jeho hra sa zlepšla smerom dopredu, aj smerom dozadu. Sezónu začínal vo Winnipegu a dokončil v New Yorku. Dovedna odohral 72 zápasov, strelil 21 gólov a pridal 32 asistencií (53 bodov). Rangers pracovali na predĺžení jeho zmluvy prakticky od jeho výmeny, teraz to však vyzerá, že Copp sa pozrie po novom zamestnávateľovi. NYR majú pod stropom 10,2 mil., z čoho približne 4 milióny vezme Kakko a nový náhradný brankár. Okrem Coppa a Stromea (medzi ktorými sa pravdepodone vedenie Rangers rozhoduje) sú k dispozícii na predĺženie aj Vatrano, či Motte. Posledný menovaný v New Yorku nezotrvá, a minimálne jeden zo zvyšnej trojice taktiež nie. Posledné informácie zo zámoria dokonca hovoria o tom, že aj Copp aj Strome otestujú free agency. Copp si môže prísť na 5,5 milióna počas 4 - 5 rokov. Najvážnejší záujemca sú Králi z LA.

9.) Valeri Nichushkin, W, 27, Colorado Avalanche, $2,500,000

Druhý, avšak nie posledný čerstvý víťaz Stanley Cupu na našom zozname je ruský krídelník. V minulej sezóne prekonal svoj doterajší priemer bodov na zápas dvojnásobne. Svoje doterajšie maximum 0.43 bodu na zápas vylepšil na 0.84, keď v 62 zápasoch zaznamenal 52 bodov (25+27). Je možné, že k tejto hranici sa už v kariére nepriblíži. Nichushkin patrí k najlepšie brániacim útočníkom v NHL, a preto sa nachádza vyššie ako Burakovsky, a pravdepodobne si ročne v novej zmluve prilepší na podobnú čiastku ako jeho (ex)spoluhráč.

8.) David Perron , W, 34, St. Louis Blues, $4,000,000

Vzťah Perron a Blues sa dá nazvať komplikovaným. V meste jazzu hrá už tretí raz a spomedzi všetkých jeho pôsobísk mu to ide v St. Louis najlepšie. Počas minulej sezóny strelil 27 gólov a pridal 30 asistencií (57 bodov) v 67 zápasoch. Sám hráč sa vyjadril, že by v klube veľmi rád zotrval, no spokojný s navrhovanou zmluvou nebol. Hráč si myslí, že vzhľadom na jeho prínos pre tím, by si zaslúžil plat v cca dvojnásobnej výške toho súčasného. Takáto zmluva pre Perrona spolu s novým náhradným brankárom, po odchode Hussa, by úplne zaplnila platový strop, a to sa, zdá sa, vedeniu Blues nepáči.

7.) Ryan Strome, F, 28, New York Rangers, $4,500,000

8 z 9 sezón v NHL strávil Strome v New Yorku, 4 v drese Islanders a 4 v drese Rangers. Jeho túžba ostať bola naozaj veľká, ale vyzerá to tak, že NYR sa už na odchod hráča pripravujú, keďže rastie ich záujem o iných centrov (Miller, Monahan). Táto dvojica síce má slabšiu obrannú činnosť, avšak smerom dopredu by mali mať väčší prínos ako Ryan. Strome v 74 zápasoch minulej sezóny nazbieral 54 bodov (21+33). Verím, že pokiaľ by bola dohoda medzi klubom a hráčom reálna, už je podpísaná. New Yorku sa bol ochotný upísať s ročným platom nad 5 miliónov, avšak požadoval aspoň 4 roky. Dĺžka zmluvy pravdepodobne nevyhovovala vedeniu (Miller a Monahan majú zmluvy platné už len na rok), s ohľadom nato, koľko mladých hráčov budú chcieť Rangers podpísať na väčšie a dlhšie zmluvy v nasledujúcich rokoch. Na voľnom trhu dokáže podpísať 5 - 6 ročnú zmluvu niekde medzi 6 - 7 miliónmi.

6.) Patrice Bergeron, C, 36, Boston Bruins, $6,875,000

Kapitán Medveďov odohral v Bostone už 18 sezón. V tej poslednej nastúpil do 73 zápasov, strelil 25 gólov a pripísal si 40 nahrávok (65 bodov). Na konci sezóny si prevzal svoju piatu Frank J. Selke Trophy (pre najlepšie brániaceho útočníka). Stal sa tak prvým, ktorý ju vyhral 5x v kariére a zároveň najstarším hráčom, ktorý ju získal. Len veľmi ťažko si tohto centra predstaviť v inom NHL tíme. Som presvedčený, že na sklonku kariéry dôjde k zmene dresu, nateraz to vyzerá tak, že Bergeron dostane od Bostonu ročnú zmluvu vo výške tej súčasnej.

5.) Claude Giroux , F, 34, Florida Panthers, $8,275,000

Dlhoročný kapitán Philly nedávno zmenil pôsobisko. Kvôli honbe za vytúženým SC prestúpil na konci minulej sezóny na slnečnú Floridu. Útok na pohár nevyšiel, avšak Giroux to nevzdáva a nasledujúceho zamestnávateľa bude vyberať podľa rovnakého kritéria. V minulej sezóne 75 zápasov a 65 bodov (21+44). Pár dní dozadu sa veľa písalo o tom, že Kanaďan zotrvá s Pantermi, tí sú však bez miesta pod platovým stropom a nemyslím, že hráč bude čakať na to, kým uvoľnia miesto. Jeho túžba po pohári je evidentná, preto z poľa jeho záujemcov možno priamo vyškrtnúť minimálne 10 tímov. Na Girouxa môžu zabudnúť v Tampe, vo Vegas a (s predĺžením Bergrona) aj v Bostone. Najviac sa hovorí o záujme Caroliny a 4 kanadských tímov. V Ottawe by bol doma, výška zmluvy by pre tím s množstvom Cap Spaceu nehrala rolu, avšak šance na pohár do 2 rokov sú o čosi nižšie. Toronto má záujem tiež, avšak ich pozornosť smeruje hlavne na brankára Jacka Campbella. Rovnako je na tom Edmonton, ktorý chce priviesť poriadneho brankára a podpísať potrebujú ešte 5 F a 1 D (to im potenciálne nechá niečo cez 5M). Calgary sa pokúša podpísať svojich hráčov, v prípade neúspechu pravdepodobne budú vedieť ponúknuť najlepší kontrakt spomedzi vážnejší kandidátov na úspech. Jeho zmluva bude aspoň o 2M nižšia ako tá predošlá a závisí iba na ňom, ako hlboko bude ochotný ísť. Idea Girouxa v kanadskom tíme sa mi pozdáva, dúfam, že sa stane realitou.

4.) Evgeni Malkin , C, 35, Pittsburgh Penguins, $9,500,000

Tohto skvelého hokejistu ani nie je nutné predstavovať. Počas celej kariéry mal iba 2 sezóny v ktorých mal priemer bodov na zápas nižší ako 1. To vraví samo za seba. V tej uplynulej nastúpil do polovice zápasov (41), strelil 20 gólov a pridal 22 asistencií (42 bodov). Malkin požaduje na novej zmluve aspoň 4 roky. Smerovanie jednaní je nejasné, avšak z hráčových rozpačitých vyjadrení je poznať značnú nespokojnosť. Fanúšikov Pens azda uspokojí fakt, že zdroj blízky klubu potvrdil, že pokiaľ je v klube Crosby, jadro tímu ostane zachované (toto tvrdenie podčiarkujú nové zmluvy Rusta a Letanga). Najväčším výkričníkom pri jeho mene, je pribúdajúci počet zranení. Na trhu s voľnými hráčmi dostane bez problémov zmluvu v okolí 7M.

3.) Darcy Kuemper , G, 32, Colorado Avalanche, $4,500,000

Začína kontroverzia a pravdepodobne si množstvo čitateľov poklepe po hlave, ako sa Kuemper dostal pred Malkina. Nuž, Kuemper je aktuálne jedným z najlepších brankárov NHL. Za Colorado v minulej sezóne odchytal 57 zápasov, s priemerom inkasovaných gólov na zápas 2.54 a úspešnosťou zásahov 92,1%. V 299 zápasoch NHL má úspešnosť 91,77%, čo ho radí v historických tabuľkách NHL na 12. miesto (medzi brankármi s aspoň 250 zápasmi). Spomedzi aktívnych brankárov s aspoň 200 zápasmi majú lepšiu úspešnosť iba Saros, Vasilevski a Raanta. Napríklad taký Jarry je považovaný za elitného brankára s úspešnosťou 91,5% v 159 zápasoch. Argument, že Kuemper je dobrý iba kvôli dobrému tímu, by som veľmi rád vyvrátil faktom, že v 121 zápasoch za Arizonu držal úspešnosť zásahov na úrovni 92%. Avalanche si už novú jednotku priviedli a s Kuemperom údajne o zmluve ani nerokovali. Kuemper je v každom ohľade lepším brankárom ako Gibson a myslím si, že dorovnať Gibsonovu zmluvu (6,4M) nebude mať problém viacero tímov. Kuemper sa môže pozrieť až k hodnote 7M. Záujem už hlásia z Washingtonu, Edmontonu, Buffala, Ottawy a Toronta (ktoré sa ako som spomínal bude skôr sústrediť na o čosi lacnejšieho Campbella). Osobne by som si na jeho mieste vybral športové projekty Sens/Sabres. Tieto tímy mu môžu ponúknuť najlepšie zmluvy a disponujú veľmi svetlou budúcnosťou, zatiaľ čo taký Capitals majú možno 2-3 roky nato, aby pred prestavbou zamiešali kartami v playoff.

2.) Nazem Kadri, C, 31, Colorado Avalanche, $4,500,000

Kadri odohral fantastickú sezónu, v ktorej priemeroval 1.23 bodu na zápas. Celkovo nazbieral 87 bodov (28+59) v 71 zápasoch. Svoje kariérne maximum vylepšil o 25 bodov. Jeho ofenzívna hra sa zlepšila a smerom dozadu bol taktiež veľmi platný. Napriek tomu je momentáne asi nulová šanca, že zotrvá v Colorade. Jedným z dôvodov bude fakt, že Colorado pred rokom ledva podpísalo svojho kapitána, Landeskoga na 8x7M, ktorý mal v tom čase 28 rokov. Kadri má 31 a požaduje viac než 8M, s vedomím, že niektoré tímy na voľnom trhu sú ochotné ísť až k 10M. Podpísať Kadriho s väčším platom ako Landeskoga je pre mňa niečo nepredstaviteľné. Zmluva na 4 roky s platom 8-10M sa môže Kadrimu máliť, avšak tím, ktorý mu dá zmluvu na viac rokov s vyšším platom to neskôr dozaista oľutuje. Kadri má kariérny priemer bodov na zápas 0.69 a aj keď sa v aktuálnej forme v nasledujúcich sezónach k bodovému priemeru 0.8-0.9 pravdepodobne priblíži, dávať mu dlhodobú zmluvu na vyššie uvedenú sumu je jednoducho šialené. Navyše na trhu sú aj hráči, ktorí dokážu mať podobný prínos za menej peňazí. Záujem majú Rangers, Coyotes, Kraken a čoskoro k ním pribudne zopár iných.

1.) Johnny Gaudreau , LW, 28, Calgary Flames, $6,750,000

Posledným (resp. prvým v rebríčku) hráčom je krídelík Calgary, Johnny Gaudreau. S priemerom 1.40 bodu na zápas počas 82 zápasov (40+75, 115 bodov) zažil podobne ako Kadri životnú sezónu. Gaudreau je typom hráča, ktorý bez problémov v sezóne zbiera 0.9-1 bod na zápas. Calgary vyzeralo ohľadom podpisu Gaudreaua veľmi odhodlane. Zdroje blízke klubu začínajú cítiť určitý skepticizmus ku hráčovej vôli zotrvať s Plameňmi. Jeho budúca zmluva sa odhaduje medzi 9 a 10M, avšak na voľnom trhu si môže prísť aj na 11M ročne. O jeho odchode sa povráva už 3 roky a s pribúdajúcim časom to čoraz viac vyzerá, že tento scenár sa naplní. Najväčší záujem prejavujú Islanders a Devils, v tesnom závese za nimi budú Flyers. Prekvapivou destináciou môže byť Pittsburgh.

Ďakujem za prečítanie, v komentároch sa môžete podeliť o názor, kto v zozname chýba, alebo koho by ste uvítali vo svojom tíme.