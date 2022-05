PLAYOFF NHL - Preview I.

Vitajte pri novom blogu, dnes sa pozrieme na prvé 4 série nadchádzajúceho playoff NHL (tie, ktoré začnú v noci z pondelka na utorok). Budem sa usilovať o čo najpresnejšie popísanie toho, čo je bude v sérii dôležité a čo môže rozhodnúť. Na záver pridám aj trochu subjektivity a svoju predikciu na danú sériu. Pri úvahe som používal štatistiky z hockey-reference.com, hráčske karty z the Athletic, a portál MoneyPuck.com, spoločne s pár inými, ktoré som ale používal o čosi menej. Príjemné čítanie

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

Zápasy proti playoff tímom (výhry-prehry-prehry po predĺžení/nájazdoch)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

EDM : 20-17-2

LAK : 14-20-4



Vzájomná bilancia súperov v sezóne je 3:1 pre Oilers s celkovým skóre 13:12. Oslabovky majú oba tímy približne rovnako úspešne (79,2% a 76,65%), výrazný rozdiel je pri presilových hrách, Edmonton využil 26,07% presilových hier, zatiaľčo Los Angeles využilo len 16,13%. Olejári počas sezóny inkasovali v priemere 3.1 gólu na zápas, čo je najviac spomedzi playoff tímov. Strelecká úspešnosť pri hre 5 na 5 (7,8% a 6,7%) a úspešnosť zásahov pri hre 5 na 5 (92,1% a 92%) sú u oboch tímov podobné, o čosi lepšie ich má Edmonton.



Brankári

Táto séria dosť pravdepodobne nebude o brankároch. Ani jeden tím nedisponuje brankárom, ktorého by sme mohli zaradiť medzi brankársku špičku. Kvalita na brankárskom poste je o čosi väčšia na strane Kráľov. Duo Quick-Petersen odchytalo spolu 81 zápasov (90,33%, 2.72 inkasovaných gólov/zápas), kým duo Smith-Koskinen si pripísalo 70 zápasov s bilanciou 90,75% a 3 inkasované góly na zápas. Tímy pravdepodbne do série vstúpia so Smithom, resp. s Quickom.

Obrana

Na základe inkasovaných gólov na zápas je zrejmé, na koho strane pracuje obrana lepšie. Pozrime sa na tímovú štatistiku DPS (Defensive Point Share), ktorá vyjadruje koľko bodov získal tím svojou defenzívnou hrou (je to súhrn DPS jednotlivých korčuliarov). Táto štatistika síce (ako mnohé iné pokročilé) nieje 100%, avšak môže nám poskytnúť veľmi reálny obraz o fungovaní tímu. Rovnako existuje aj OPS (Offensive) a GPS (Goalie). V týchto štatistikách sú obsiahnuté góly, asistencie, bloky, hity, straty a zisky puku, práca v strednom pásme a mnohé iné. DPS Edmontonu je 38.1, zatiaľ čo LA získalo defezívnou činnosťou až 44.8 bodu. Na druhú stranu treba podotknúť, že obrana Edmontonu je viac ofenzívne ladená a od hráčov ako Bouchard, Nurse, či Barrie určite možno očakávať aj bodový prínos. Nad Nurseom visí otáznik a pre zranenie spodnej časti tela pravdepodobne vynechá úvodné zápasy. Oveľa väčšia strata v obrane je na strane LA. Drew Doughty, bezpochyby najlepší obranca Kráľov je mimo do konca sezóny, kvôli zranenému zápästiu.



Útok

V útoku jednoznačná dominancia na strane Edmontonu, nielen pri porovnaní OPS (48.3/30.3). Oilers majú v zostave najlepšieho hráča v NHL v McDavidovi a rovnako Draisaitla, ktorý patrí do top 10 a diskutabilne aj do top 5. Problémom však je, že majú veľmi málo ofenzívnej pomoci, ktorá je obmedzená na hráčov ako Kane, Puljujärvi a Hyman. Pokiaľ by sme sa sa pozreli na defenzívnu prácu útočníkov, opäť je o čosi lepším Edmonton. Za smerodatné by som to nepovažoval, nakoľko McDavidov útok trávi veľa času v útoku, čo defenzívne čísla značne vylepšuje.

Záver a predikcia

Vieme, že to bude súboj útoku EDM proti obrane LAK. Otázka znie, či sa Králi rozhodnú sústrediť na svoju hru, alebo sa pokúsia eliminovať najúdernejšiu silu Oilers. Posledný zápas pred približne tromi týždňami naznačil naozaj vyrovnanú sériu, čo potvrdzuje aj portál MoneyPuck, ktorý vidí šance na postup v pomere 56,4% ku 43,6% pre Oilers. Väčšina zápasov oboch tímov v sezóne dopadla v prospech tímu, ktorý skóroval prvý a môžeme sa domnievať, že dôležité to bude aj v playoff. Zápasy Kings boli celú sezónu veľmi vyrovnané, a aj v zápasoch, kedy ťahali za kratší povraz hrali vyrovnanú partiu. S Oilers to bolo ako na hojdačke, avšak tí už prešli aj výmenou trénera a v najdôležitejšom momente, v závere sezóny, sa pozviechali.

Mojim skromným tipom je výhra LAK 4:2 na zápasy. Vypadnutie Oilers v prvom kole by podľa zahraničných novinárov znamenalo odchod Draisaitla a túto prestupovú ságu by som si rád pozrel, preto budem Kráľom držať palce o čosi viac.

MINNESOTA WILD - ST. LOUIS BLUES

Zápasy proti playoff tímom

MIN : 22-13-5

STL : 22-11-6

Tieto dva tímy sa stretli v sezóne 3 razy. Blues si odniesli 6 bodov, 2 po výhre v riadnom hracom čase a 4 po dvoch výhrach v predĺžení. Teraz k tej zábavnej časti. Kurzový favorit, aj favorit podľa portálu MoneyPuck (71,3% na postup) je Minnesota, napriek tomu, že štatistiky sa skôr prikláňajú na stranu Blues. Presilovky 20,95% a 26,47%, oslabenia 75,77% (najhoršie spomedzi playoff tímov a 7. najhoršie v celej NHL) a 84,4%. V streľbe a úspešnosti pri hre 5 na 5 sú na tom tímy veľmi podobne. Podobne sú na tom aj v priemere strelených a inkasovaných gólov na zápas, aj v tomto je St. Louis o čosi lepšie (3.77 a 3.07 oproti 3.81 a 2.95). Proti playoff tímom sa Blues podarilo streliť o 16 gólov viac a ich priemer strelených gólov v týchto zápasoch bol až 4. Prečo sú teda Wild favorit? Pozrime sa nato v jednotlivých odsekoch.



Brankári

Brankárske dvojice sú vyrovnané. Duo Minnesoty odchytalo 59 zápasov (91,11%, 2.75), čo je samozrejme zaprčinené tým, že Fleury prišiel do tímu pred uzávierkou prestupov a z tímu odišiel Kahkonen (jeho zápasy, ani Fleuryho zápasy v Chicagu sa preto nerátajú). Duo Blues nastúpilo na 74 stretnutí s úspešnosťou 91,06% a priemerom 2.87 inkasovaných gólov na zápas. Zatiaľčo pri Minnesote vieme s 95% pravdepodobnosťou povedať, že v kolónke štartujúceho brankára bude Fleury, pri St. Louis to také jednoduché nebude. Binnington, ktorý je lepšie platený a mal byť jednotkou Blues totiž zažil podpriemernú sezónu. Jednotkou tak bol Husso, ktorý ale chytá v NHL iba druhú sezónu a má prakticky nulovú skúsenosť v playoff. Kohokoľvek St. Louis postavia, do istej miery sa bude v oboch prípadoch jednať o risk.

Obrana

Obranné dvojice Minnesoty robia presne to, čo sa od nich očakáva, hrajú spoľahlivo smerom dozadu, a vypomáhajú útoku na takej úrovni, aby to nepoškodilo obranu. Obrana Wild fungovala veľmi solídne, aj napriek vyššiemu počtu inkasovaných gólov (pri hre s brankárom ich dostali 2.79, 3.07 je priemer s gólmi do prázdnej brány). Na druhej strane Blues inkasovali pri hre s brankárom 2.76 góla a ich obrancovia pracovali taktiež celkom zodpovedne. Medzi jednotlivými obrannými dvojicami Blues môžeme pozorovať schody medzi výkonmi. Navyše aj keď obrana Blues podávala dobré výkony, štvorica Parayko, Krug, Scandella, Bortuzzo nehrala na svojej úrovni a to je druhým dôvodom, prečo je Minnesota favorit. Štatistiky hovoria, že ak by hrali všetci obrancovia na svojej bežnej úrovni, St. Louis je podstatne lepším tímom.

Útok

Útočné lajny oboch mužstiev sú veľmi kvalitné a podávali dobré výkony. Na druhej strane treba poukázať na to, že obranná činnosť útočníkov Wild bola o čosi lepšia (opäť to je jemne ovplyvnené číslami top lajny). Celkovo mi príde útok Minnesoty o niečo viac vyvážený.



Záver a predikcia

Tento súboj bude pravdepodobne oveľa vyrovnanejší, ako sa očakáva. Dôležitým faktorom budú brankári a nateraz nevedno, na koho stavia v St. Louis. Myslím si, že prvé dva zápasy rozodnú o osude celej série. Môže sa stať, že sa Minnestote podarí udržať oba domáce zápasy, a séria skončí Minnesota 4:1. Môj predpoklad ale je, že Wild si už počas sezóny siahli na maximum a naopak, Blues ešte majú určité rezervy. Očakávam sériu na 7 zápasov s postupom St. Louis.

TORONTO MAPLE LEAFS - TAMPA BAY LIGHTNING

Zápasy proti playoff tímom

TOR : 23-10-6

TBL : 18-16-6

Tímy si 4 vzájomné zápasy rozdelili bratsky a obaja vyhrali po 2 zápasy, s celkovým skóre 12:16 v prospech Tampy. Oba tímy vyhrali drvivú väčšinu zápasov, v ktorých skórovali prvý gól. Presilovky a oslabovky sú lepšie na strane Maple Leafs. S úspešnosťou 27,19% má Toronto najlepšie presilovky v lige, oslabenia 82,40%. Tampa má presilovky úspešné na 23,64% a oslabovky na 80,88%. Úspešnosť streľby a zásahov brankárov pri hre 5 na 5 je takmer rovnaká, o čosi vyššia na strane Tampy. Dôležitým môže byť údaj o tom, že Tampa skórovala proti playoff tímom v priemere o viac než 1 gól na zápas menej ako proti už vypadnutým tímom (najvyšší rozdiel doteraz mal Edmonton, ktorý bol proti playoff tímom v skórovaní gólov o 0.6 gólu horší).

Brankári

Výhoda v bránkovisku je jednoznačne na strane Tampy. Vasilevskiy je najlepším brankárom súčasnosti a na hre Tampy to je vidieť. O Brianovi Elliotovi, alebo o súhrnných číslach dvojíc je pri tejto sérii zbytočné písať. Vasi má úspešnosť zásahov 91,6% a Elliott sa napriek dobrej sezóne pozrie do bránky maximálne pri debakli. Na druhej strane to je o poznanie horšie. Campbell síce zaznamenal 91,4% úspešnosť zákrokov, avšak aktuálne mu robí dvojku mladý Erik Kallgren, ktorý Cambellovi nemôže ani zďaleka konkurovať, a v prípade zranenia Campbella bude Toronto takpovediac v kaši. Mrázek je zranený a vráti sa najskôr na konferenčné finále, ak doň Toronto dokráča.

Obrana

V aktuálnom ročníku by bolo naozaj veľmi ťažké rozhodnúť, koho obrana bola lepšia. Jemná výhoda by asi bola na strane Bleskov, nakoľko niekedy rozhodujú individuality a v Tampe hraje Hedman, ktorý patrí k top 5 obrancom. Pokiaľ by sme hodnotili ofenzívnu činnosť obrancov, na plnej čiare vyhráva Toronto. S príchodom Giordana získali väčšiu stabilitu smerom dozadu a väčšiu flexibilitu pri zakladaní útokov. Aktuálne má Toronto obranu plnú hráčov, ktorí dokážu byť platní aj pri útočení (to sa nevzťahuje len na góly a asistencie, ale aj na iné herné aspekty, ako napríklad vedenie puku, rýchlosť, či schopnosť prepnúť medzi hernými činnosťami). Na druhej strane je to tak 3 na 3, avšak treba opäť vypichnúť Hedmana, ktorý útočné činnosti zvláda aj za dvoch.

Útok

Dostávame sa k útoku a hlavne k rozdielu, ktorý bude podľa mňa pre sériu kľúčový. Mohli by sme porovnať útočníkov z hľadiska ofenzívnych štatistík, o niečo lepšie by na tom bolo Toronto, ale netreba opomenúť, že Kucherov vynechal takmer polovicu sezóny. Zamerajme sa na defenzívnu prácu útočníkov, v ktorej bol počas tejto sezóny minimálne rozdiel triedy. V tejto herne činnosti prehráva Tampa na plnej čiare. Doteraz boli defenzívne čísla útočníkov mierne skreslené smerom nahor kvôli lajnám Kaprizova a McDavida. Pri Tampe môžeme hovoriť o takmer nulovom skreslení, nakoľko jediný útočník s lepšími číslami je Stamkos. Naopak na strane Toronta sú tie čísla opäť trochu vysoké, avšak tu nevravíme o dominancii jedného útoku. Hovoríme tu o 5 hráčoch s veľmi solídnymi defenzívnymi číslami. Pri Tampe sa nemôžeme čudovať, že táto herná činnosť je ich slabosťou, nakoľko stratili Goodrowa, Colemana a Johnsona, ktorí boli všestrannými hráčmi, avšak platní hlavne v obrane. Nahradili ich síce Bellemare s Perrym, avšak tí v 36-rokoch nemôžu úplne zaplniť dieru po hráčoch v najlepších rokoch.

Záver a predikcia

Dôležitým môže byť aj fakt, že Tampa je 2. v počte vylúčení, aj v počte vylúčení súpera. Kto však dokáže lepšie držať nervy na uzde jasné nieje. Pokiaľ by som mal prirovnať tohtosezónne Toronto k nejakému tímu, tak by to bola minuloročná Tampa, s horším brankárom. Toronto má momentálne zostavú plnú hráčov, ktorí hrajú nad úrovňou svojho platu (čo by sa dalo aj prepočítať) a je veľmi pravdepodobné, že rovnako ako Tampa pred rokom, aj Toronto bude po sezóne čeliť niekoľkým odchodom.

Maple Leafs vyhrali playoff sériu naposledy v roku 2004. Tipujem, že smolu tento rok prelomia a v 6. zápase v Tampe rozhodnú sériu.

CAROLINA HURRICANES - BOSTON BRUINS

Zápasy proti playoff tímom

CAR : 23-10-6

BOS : 17-17-4



Tímy sa počas základnej časti stretli trikrát, vo všetkých prípadoch sa z víťazstva tešili Hurikány, celkové skóre týchto zápasov bolo 16:1 (nejedná sa o chybu, Boston naozaj strelil iba jediný gól). Úspešnosť zákrokov pri hre 5 na 5 veľmi podobná (92,7% a 92,3%), strelecká úspešnosť 8,2% a 6,8%. Presilové hry má o maličký kúsok lepšie Carolina (21,9% a 20,85%), ktorá ligu vedie v percentuálnej úspešnosti oslaboviek (88,04%), zatiaľ čo oslabenia Bostonu boli ubránené s 81,47% úspešnosťou.

Brankári

Predikcia modelu portálu MoneyPuck hovorí o najtesnejšej sérii, s miernou výhodou na strane Bostonu, ktorý má 53,6% šancu na postup. Ku brankárom to nepíšem náhodou. Misky váh sa naklonili na stranu Bostou kvôli zraneniu Frederika Andersena, ktorý bol s 52 zápasmi a úspešnosťou 92,2% jasnou jednotkou Canes. Ja by som túto stratu až tak drasticky nevidel, nakoľko brakársky tandem získal William M. Jennins Trophy (pre brankársku dvojicu s najmenej inkasovanými gólmi). Antti Raanta bol síce o čosi horší ako Andersen (91,2%) avšak aj pri ňom sa jedná o úspešnosť na vysokej úrovni. Navyše Raanta mal iba 1 zápas (z 28) s úspešnosťou pod 85%, kým Andersen si takýchto štartov pripísal až 5. Problémom môže byť to, že Raanta odchytal v playoff iba 5 zápasov a s veľkou pravdepodobnosťou mu počas celej série bude kryť mladý Kochetkov.

Na druhej strane Boston má veľmi kvalitnú dvojicu, jednu z najlepších v celej lige v Ullmarkovi a Swaymanovi. 91,7% a 91,4% naznačuje stabilitu počas sezóny, avšak aj duo Bostonu má podobný problém ako Raanta. V playoff odchytal Swayman 1 tretinu, Ullmark ani toľko.

Obrana

Obrany oboch tímov sú na tom kvalitatívne aj štatisticky smerom dozadu veľmi podobne. Dovolím si ale podotknúť, že pokiaľ by Hampus Lindholm pôsobil v Bostone celú sezónu, obranné štaistiky by boli jemne naklonené na stranu Medveďov. Ofenzívna práca obrancov je oveľa lepšia na strane Caroliny. V drese Bruins ju zabepečujú iba McAvoy a Lindholm. Záblesky sme mohli vidieť aj u Grzelcyka.

Útok

Strata Krejčího je pre Boston citeľná. Prvé dva útoky sú schopné produkovať solídne čísla, to je viac menej všetko. Na strane Caroliny vidím ofenzívne schopnosti aj u Bottom 6 a rovnako si myslím, že hráči ako Kotkaniemi, či Nečas ešte majú vo svojej hre rezervu, ktorú bude potrebné v playoff ukázať.

Záver a predikcia

Osobne niesom veľmi stotežnený s tým, že zranenie Andersena preváži všetky zvyšné dobré stránky Caroliny. Bookmakeri so mnou súhlasia a rovnako favorizujú Hurricanes. Navyše to, že Boston sa musí rozhoovať medzi dvojicou brankárov im môže v konečnom dôsledku aj uškodiť. V tejto sérii vidím postup Caroliny, 4:1 na zápasy.

Druhý diel, s rozborom zvyšných 4 sérií, môžete očakávať najneskôr zajtra dopoludnia. V komentároch mi oponujte alebo dajte vedieť, ako to vidíte vy. Prajem príjemný zvyšok víkendu.