Výstava Cosmos Discovery po druhý krát v Bratislave

Od soboty 1. októbra 2022 sa priaznivci objavovania blízkeho vesmíru opäť môžu ponoriť do relatívne krátkej, no nesmierne fascinujúcej histórie pilotovaných aj nepilotovaných letov mimo našu modrú planétu. Po šiestich rokoch sa do priestorov výstaviska Incheba vrátila výstava Cosmos Discovery. Na ploche viac ako 2000 m2 návštevníci môžu vidieť exponáty od predstáv Julesa Vernea o ceste na Mesiac, prvých objektov a živých tvorov na obežnej dráhe Zeme, súbojov Spojených štátov a Sovietskeho zväzu o Mesiac, veku vesmírnych staníc a raketoplánov až po objavovanie planéty Mars a príspevky našich vedcov k spoznávaniu vesmíru.

Na tejto edícii výstavy sa objavili aj viaceré exponáty, ktoré mali návštevníci vidieť na obdobnej výstave Gateway to Space v Prahe v roku 2015. Medzi najväčšie prírastky patria napríklad interiér modulu vesmírnej stanice Mir a kokpit raketoplánu Space Shuttle.

Deň pred sprístupnením výstavy pre verejnosť sa konalo slávnostné otvorenie výstavy, na ktorom som sa zúčastnil na pozvanie organizátora. Hosťom popoludnia bol prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Fotografie v článku sú "klikateľné", na novej karte sa otvorí väčšia verzia z mojej osobnej webstránky. Na mobilných zariadeniach žiaľ dochádza k ich orezu.

Vybrané pohľady na výstavu

Slávnostné otvorenie výstavy 30.09.2022

Otvorenie výstavy Cosmos Discovery 2022 (zdroj: Milan Hutera)

Otvorenie výstavy Cosmos Discovery 2022 (zdroj: Milan Hutera)

Otvorenie výstavy Cosmos Discovery 2022 (zdroj: Milan Hutera)

Otvorenie výstavy Cosmos Discovery 2022 (zdroj: Milan Hutera)

Otvorenie výstavy Cosmos Discovery 2022 (zdroj: Milan Hutera)

Otvorenie výstavy Cosmos Discovery 2022 (zdroj: Milan Hutera)

Otvorenie výstavy Cosmos Discovery 2022 (zdroj: Milan Hutera)

Otvorenie výstavy Cosmos Discovery 2022 (zdroj: Milan Hutera)