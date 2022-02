Sviňa zostane sviňou, KGBák zas KGBákom

Vojna sa u našich susedov rozhorela do takých rozmerov že v súčasnosti ju zastaviť nebude jednoduché. Ukrajinci bojujú o svoju vlasť. Sú ochotní obetovať aj svoje životy aby zastavili ruské vojská. Sociálnymi sieťami prebehla nahrávka obrancov malého Hadieho ostrova. Trinásť colníkov vzdorovali ruskej vojnovej lodi. Bolo jasné že to nemôžu ustáť ale nevzdali sa. Na druhej strane veliteľ ruskej lode demonštratívne rozstrieľal ostrov aj s obrancami. Tento prejav hrubej agresivity ruských veliteľov jasne ukazuje v akom psychickom nastavení funguje ruská armáda. Aj napriek tomu sa situácia pre zachvatčikov nevyvíja tak ako by chceli. VOJNOVÝ ZLOČINEC Putin musí vo svojom zlatom paláci zúriť. Tak mu treba!

Situácia však nevyzerá dobre. VOJNOVÝ ZLOČINEC sa vyhráža použitím jadrových zbraní proti slobodnému svetu. „Nariaďujem ministrovi obrany a náčelníkovi generálneho štábu ruských ozbrojených síl uviesť odstrašujúce sily ruskej armády do zvláštneho režimu bojovej služby,“ povedal VOJNOVÝ ZLOČINEC v televíznom vystúpení, z ktorého citovala AFP. Povedané ľudskou rečou silá atómových rakiet sú otvorené a odisťovanie kódy rozdané. Odpočítavanie sa môže kedykoľvek začať. Dnes nikto nevie na aké ciele sú jadrové zbrane namierené. Môžu to byť strategické priemyselné komplexy ale aj veľké európske a americké metropoly. A ani netušíme či nejaká menšia atómovka nemieri aj na niečo v našej krajinke. A vravím vám, že tím cieľom určite nebude Dolná Mariková

Pri tejto predstave mám panickú hrôzu. Som mierumilovný človek ale na základe týchto perspektív sa mi javí ako najlepšie riešenie eliminácia VOJNOVÉHO ZLOČINCA. To však musia urobiť jeho vlastní ľudia. Zároveň som za tvrdé postihnutie propagátorov vojny na našom ihrisku. Súhlasím s vyhlasením polície : "Kto za krízovej situácie v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje či inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na desať až 25 rokov či trestom odňatia slobody na doživotie," poukazuje polícia na príslušný paragraf Trestného zákona. Treba zastaviť všelijakých Čarnogurských, generálnych prokurátorov, Blahov či Chmelárov. Ale aj množstva nemenovaných „znalcov medzinárodnej politiky“, ktorí denne zahlcujú FB svojimi konšpirosprávamy prebratými od ruských trollov. Som si vedomý že týmto postojom asi naštvem dezinfoscénu, ktorá ma bude titulovať ako fašista, cenzor alebo niečo horšie. Vydržím, no postoj nezmením.

Vráťme sa však k VOJNOVÉMU ZLOČINCOVI. Zdá sa že zámer napadnúť suseda si chystal najmenej 10 rokov. Indície ukazujú že má plán obnoviť Sovietsky Zväz aj so svojimi satelitmi vo východnej Európe a v Pobaltí. A zrejme dostal chuť aj na Fínsko a Švédsko. Jeho utkvela predstava je, že Rusko je predurčené ovládať Európu, lebo tak si to vraj predstavoval Ivan Hrozný aj Katarína Veľká či Lenin aj Stalin. VOJNOVÝ ZLOČINEC má utkvelú predstavu že touto úlohou ho poveril osud. Vyčíta svojim predchodcom, že dopustili rozpad ríše zla. Otázkou je či je to nostalgia za časmi keď ako mladé špiónske ucho pôsobil v Nemecku alebo ho moc opantala natoľko že si povedal že môže vrtieť celým svetom bez následkov. Veď párkrát mu to vyšlo. Keď nariadil bombové atentáty na vlastných ruských obyvateľov. Odpálené 4 paneláky v troch mestách viac ako 300 mŕtvych a tisíc zranených zvalil na Čečenov. Bola z toho vojna a Vojnový zločinec sa stal prezidentom. Potom nasledovalo množstvo teroristických útokov na vlastných obyvateľov alebo tých čo s ním nesúhlasili. (Ak by niekto chcel tieto fakty spoznať bližšie odporúčam knihy Davida Sttera: Čím menej vieš, tým lepšie spíš: Ruská cesta k teroru a diktatúre za Jeľcina a Putina) O VOJNOVOM ZLOČINCOVI bolo napísané množstvo štúdii. Dobrou sondou do psychológie VOJNOVHO ZLOČINCA je pohľad Marka Galeottiho: Musíme si pohovoriť o Putinovi s podtitulom Zoznámte sa s najnebezpečnejším mužom na svete. Po prečítaní týchto prác a s čerstvými udalosťami týchto dní mi začína docvakávať. Keďže sa ešte neobjavila správa o psychickom zdravotnom stave VOJNOVHO ZLOČINCA som presvedčený že sa jeho povaha od 80 rokov nezmenila lebo KGBák zostane vždy KGBákom Aj sviňa zostane vždy sviňou. Len ta za to nemôže.