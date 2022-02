Vojnový zločinec Putin sa zrejme zbláznil

235666zuýáá5263áí

Z hrôzou sledujem čo sa tu deje. Rusko napadlo svojho suseda s odôvodnením že je to pre jeho bezpečnosť. Vo vojenských doktrínach 50-tých rokov sa tomu vravelo preventívny útok. Jeho účelom bolo vyradiť a ohromiť nepriateľa. Od čias studenej vojny sa spôsob riešenia konfliktov posunul k diplomatickej diskusii. Tak sa to robí medzi inteligentnými ľuďmi. Putin sa týmto rozhodnutím zo skupiny inteligentných ľudí vyradil. Pokiaľ sa nezbláznil potom sa stal vojnovým zločincom.

Vojnový zločin spácha ten kto prípravou útočnej vojny koná zločin proti mieru. Táto definícia je dostatočná na vznesenie obvinenia pred Haagskym tribunálom. Smutné je, že o príprave útočnej vojny sme vedeli už minimálne od okupácie Krymu. História militantných plánov krajiny zla Ruska je bohatá. Prvýkrát o útoku na Západne demokratické krajiny už blúznil programový terorista Vladimír Iľjíč Lenin. Po ňom túto doktrínu prevzal Stalin, a ku konkrétnym plánom napadnutia krajín za železnou oponou prispela celá škála ruských vodcov. V archívoch bývalej Varšavskej zmluvy sa nachádzali konkrétne strategické plány útoku a na území ČSSR boli dokonca skladované jadrové hlavice v 3 skladoch na západnej hranici. Vojnový zločinec Putin tieto myšlienky premenil na činy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dnes zažívame reálny útok ruských vojsk na slobodnú a zvrchovanú Ukrajinu, nášho bezprostredného suseda. O tom že je to ohrozenie bezpečnosti Slovenska asi netreba diskutovať. Toto sú fakty. Naratív, že príčinou je NATO je rovnaký nezmysel ako téza dutej Zeme a v tej dutine vraj žijú vyspelí potomkovia Atlanťanov. Bohužiaľ o blude, že vojnu ma na svädomí USA a NATO, je presvedčené nezanedbateľné množstvo Slovákov. Zdá sa že počet tupcov na meter štvorcový v našej krajinke prekročil limitnú hodnotu, kedy to slobodná spoločnosť dokáže akceptovať. Rozoberať príčiny takého stavu mysle verejnosti by bolo na ďalší blog ktorému sa budem venovať inde.

Dnes sme v situácii že je potrebné zaujať zásadný postoj. A týka sa to každého občana a vlastenca. Východzie stanovisko je, že Rusko je ohrozením Slovenska čo je jasne definované aj v Bezpečnostnej stratégii SR. Svoj postoj zhrniem do niekoľkých téz: Budem v každej komunikácii titulovať ruského prezidenta ako VOJNOVÝ ZLOČINEC. Súhlasím s podpísaním obrannej zmluvy s USA, a keď k tomu dôjde súhlasím s umiestnením vojsk NATO na území Slovenska. Súhlasím so základňami obranných štruktúr v našom regióne nakoľko každá kasáreň či vojenský objekt Slovenskej armády je základňou NATO, lebo my SME členmi NATO. Ak to bude nutné, súhlasím s umiestnením strategických zbraní na našom území. Len tak môžeme brániť Slovensko a naše hodnoty. Odmietam teóriu všeslovanskej vzájomnosti – panslavizmus, lebo pre VOJNOVÉHO ZLOČINCA je obhajoba slovanských ideálov iba nástrojom propagandy. Panslavizmus je politicko-ideologický smer, ktorého hlavný obsah tvorí úsilie o zjednotenie slovanských národov pod vládou Ruska. Svoje prozápadné, demokratické názory budem slobodne komunikovať a vysvetľovať pri každej príležitosti. Vyzývam mojich priateľov, známych s všetkých ľudí ktorým záleží na bezpečnosti našej krajiny aby zaujali jasný postoj a odmietli agresiu Ríše zla.

Niekoľko viet na záver. Rusko klame už od roku 1917 keď medzinárodný terorista a zločinec proti ľudskosti V. I. Lenin hovoril o komunizme ako budúcnosti ľudstva. Klamstvom bola VOSR, klamstvom bola Katyň, klamstvom bolo oslobodenie Prahy v 1945, klamstvom je bratská pomoc ČSSR v roku 1968 a klamstvom je aj ohrozenie Ruska NATOm v 2022. VONOVÝ ZLOČINEC Putin klame, lebo lož je to podstatou ruského štátneho aparátu.