Vojnu na Ukrajine zastaví iba dôsledná deputinizácia

Ukrajina vyhráva. Vyhráva jednotlivé bitky ale k vybratiu vojny pretečie ešte veľa vody v koryte Dnepra. Cesta k úplnému oslobodeniu od ruských okupantov je ešte dlhá a ťažká, ale príde. Ukrajina preukázala, že je krajinou hrdou, právom patriacou do európskej rodiny. Po rozanalyzovaní informácií a dát ktoré prichádzajú z rôznych zdrojov (okrem hoaxov šíriacich sa z Ruska) mi však vychádza jeden záver vojna sa neskončí žiadnymi dohodami ale iba porážkou respektíve eliminovaním VOJNOVÉHO ZLOČINCA PUTINA (ďalej len VZP). K tomuto názoru ma priviedlo niekoľko faktov.

Po prvé: VZP z vojny nemôže vycúvať lebo a) je to osobné. VZP trpí bludom že ON je povolaný znovu zjednotiť veľké Rusko. Podľa VZP je to jeho historická úloha a celý svet by ho tak mal aj vnímať. Po b) dnes je VZP v kúte lebo, Rusko nemá rado porazeného vodcu a to by bol jeho koniec. Po c) Rusko podľa DIKTÁTORA nemôže prehrať, lebo VZP by bol postavený pred medzinárodný tribunál a koniec života by strávil nie v paláci ale v base.

Po druhé: Ukrajina sa nevzdá. Má to totiž v DNA. Žiaden Ukrajinec nedopustí odovzdanie časti svojej krajiny ruskému agresorovi. Ani ostatné podmienky neutralita a odzbrojenie nie sú pre Zelenského a jeho národ neakceptovateľné. Ukrajinci budú hrdinský bojovať do konca. Možno aj niekoľko desiatok rokov. V histórii tu už ukázali. Ukrajinci by mohli sľúbiť, že nevstúpia do NATO, lebo ich zradilo. Západ sa správa príliš opatrne a necháva Ukrajincov vybojovať NAŠU VOJNU, lebo Ukrajinci dnes bojujú za Európu

Povedal som našu vojnu lebo MY SME VO VOJNE. Ak si niekto myslí že DIKTÁTOR nám dá pokoj je kolosálna naivita. VZP to deklaroval už niekoľko krát a tamojšia verejnosť je na to mentálne nastavená. Už dnes sme zaradení na čiernu listinu nepriateľov Matičky Rusy. To si však všelijakí Harabinovia, Čarnogurskí, Chmelárovia , Ficovia, Blanárovia, Blahovia a celá kohorta im podobných mentálnych trpaslíkov vôbec nevšimli a nevšimli si ani výroky VZP že jeho nepriatelia zo to draho zaplatia (nielen v rubľoch). Hrozba, že Rusi zavrú ventily na plynovode či ropovode je čím ďalej reálnejšia. Nebudeme sa musieť ani odpájať ale sa na to treba pripraviť a bude to bolieť. DIKTÁTOR sa spolieha na našu pohodlnosťa kolaborantov. Vie že plyn budeme od neho kupovať lebo sme si zvykli na vyhrievané záhradné bazény a na civilizačné výhody. VZP vie že pre niektorých z nás je cena benzínu či chleba dôležitejšia ako krv, sloboda a životy Ukrajincov. A nezmenia to nijaké dohody. . Pre Rusko zmluvy neplatia. Rusko totiž zmluvy neuzatvára aby ich dodržiavalo, ale aby si vynucovalo jej dodržiavanie druhou stranou

Ríša zla musí byť porazená, zrazená na kolená ponížená. Je jedno či sa to udeje ekonomickým tlakom či vojensky. Bez toho v regióne nebude pokoj. Druhá možnosť je že putinová geriatria čím skôr vymrie. Priemerný vek okolia diktátora je 70 rokov. Najmladší z blízkeho vnútorného kruhu je generál Gerasimov a minister Šojgu ktorý majú 67 rokov. Nastarší je Lavrov 72, diktátor má 70, Patrušev 71, Bortnikov 71, Naryškyn 68, Dmitrij Kiseljov 68. a Sergej Ivanov má 69. už tento výpočet čo to napovedá o mentálnom nastavení verchušky.

Vojna sa môže skončiť iba elimináciou VZP alebo totálnou porážkou Ruska. Teraz je otázkou či sa západné štáty postavia k problému čelom alebo budú ako je to zvykom váhať a diskutovať. Práve teraz je rozhodujúce zaujať jasné stanovisko. Poľsko sa už vyjadrilo. Aj Maďarsko. Ako sa zachová Slovensko? Verím že správne.