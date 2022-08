Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem

Dnes ale už asi väčšina z nás vie, že aj poslanec Milan Kuriak, derie poslanecké lavice.

A keby tento, neviem koľký spasiteľ v poradí z radov OĽANO, netresol nejaký, zväčša zábavný komentár pod facebookový príspevok ministra financií, asi 95% z nás by sme netušili, že toto stvorenie nás zastupuje v NRSR.

Keď už ale človek vidí, že pri každom príspevku Igora Matoviča, sa nachádza pochvalná óda od tejto postavičky, nedá mu a klikne na profil Milana Kuriaka.

Prejde pár statusov, a potom sa zhrozí.

Na stránke poslanca, verejného činiteľa, človeka, ktorý má reprezentovať, a zastupovať všetkých nás,

totiž svieti návod na to, ako by sa mali ženy obliekať.

Neviem, či poslancovi niečo hovorí pojem rodová rovnosť, ale nevidím dôvod na to, aby mal práve on diktovať ženám módne trendy a urážať hlavne tie ,,v rokoch“ výrokmi: ,,...o to zarážajúcejšie je odhaľovanie sa vydatých žien v rokoch a ich módne doplnky...“

To sa už na Slovensku vydatá žena nemôže obliecť podľa svojho vkusu tak, aby sa cítila pekná a príťažlivá, pán poslanec? Budeme teda nútiť slovenské ženy chodiť v habitoch? Budeme tolerovať násilie voči ženám len preto, že sa oblečie podľa svojho vlastného vkusu? Čo tam po tom, že ju niekto znásilní, veď predsa, ona si dovolila obliecť sa do toho, v čom sa cíti dobre...

To, že žena a jej práva, sú pre Milana Kuriaka vecou verejnou, a majú o nej rozhodovať nejaké nadprirodzené sily, nie žena sama, je z jeho výrokov zjavné.

Najradšej by asi bol, keby ženy, okrem voľby obliekania, nemali ani tú, rozhodovať samé o sebe, o svojom tele.

Ktovie, čo by, pre nás ženy, nasledovalo po zrušení možnosti interrupcie?

Kde by sa ľudia, ako Milan Kuriak, v tomto prípade až zastavili? Nasledovalo by zrušenie voličského práva pre ženy, či zákaz ženám chodiť do práce, aby mohli budovať jeho vysnené RODINY?

Poslanec, ktorý sa neustále chváli svojim nekonečným sociálnym cítením, verejne zdieľa príspevok o tom, že nepôjde do Billy len preto, lebo obchodný reťazec si dovolil na svoju centrálu zavesiť dúhovú vlajku.

Výkriky netolerancie voči inakosti sú z jeho profilu zrejmé, takže toľká empatia, ktorú tento človek voči ľuďom vraj má, zjavne bude niekde veľmi pokryvkávať.

Na jeho profile, samozrejme, nechýbajú ani adorácie na svojho straníckeho šéfa.

Názory zo stredoveku prevyšujú realitu a dnešný, skutočný svet každej ženy, každého zo skupiny LGBTQ, ba dokonca aj ľudí, ktorí si dovolili nemať deti, alebo tých, ktorí ich majú, a žijú s dieťaťom z rozličných dôvodov ako jednorodičia. . O nich sa vyjadril, že sa ,,snažia žiť normálne.“

Nemáš deti? Smola. Nemáš muža (ak máš a prípadne ťa bije, je to v pohode), ale deti áno, smola. Nechceš deti? Si pre takýto tip ľudí out. A keď sa už úplne odlišuješ od štandardu, si okrem toho aj terčom netolerancie.

Čo ale Milana Kuriaka stavia do pozície podobnej dezolátom a obdivovateľom Ľuboša Blahu, je jeho výrok:

,,Stalo sa to, čo som tvrdil na začiatku vojny na Ukrajine, že najväčší osoh z tohto konfliktu budú mať Američania. Vďaka dodávkam zbraní, na úkor utrpenia nevinných ľudí, opäť na vojne zbohatnú.“

Keby mal niekto s takýmto zmýšľaním, niekedy v budúcnosti, zastupovať Slovensko vo svete, bola by to totálna hanba.

A koľko ďalších takýchto ľudí v parlamente máme, lepšie ani nevedieť.

Ľudí, ktorí namiesto posunu Slovenska dopredu, nás posúvajú smerom STREDOVEK. Naspäť o stovky rokov.

Nie, ďakujem, toto nechcem. A je dobré to vedieť.