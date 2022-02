Na čo nezabudnúť pri balení sa na letný semester

Ešte sme sa poriadne neotriasli zo skúškového a už sa na nás spoza dverí vyškiera termín záverečnej práce a v závese s ním aj letný semester. Keďže pre viacerých z nás to bude čas, kedy sa konečne aj fyzicky dostavíme na internát, treba sa na tento dlho očakávaný krok aj dostatočne pripraviť. Preto vám dnes ponúkame praktického sprievodcu, aby ste nezabudli, čo všetko do toho zaprášeného kufra v kúte izby nahádzať pred tým, ako pobežíte na meškajúci vlak.

1) ROR (Respirátor, opakujem respirátor!)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Opatrenia sa nám síce pomalinkým tempom uvoľňujú, ich neoddeliteľnou a zatiaľ nemiznúcou súčasťou však ostáva nosenie respirátorov. A na to pamätaj, keď budeš baliť svoj cestovateľský ruksak. Priestor, ktorý sa ti v batožine bude zdať nevyužitý, vyplň poriadnou zásobou respirátorov. Jednou z výhod respirátorov je to, že sú nenáročné na priestor a zmestíš ich do každej voľnej špáry. Nezabudni si však nejaký ten kus/dva vyložiť, aby na teba ľudia vo vlaku nezazerali ako na vyvrheľa spoločnosti. Zachrániť by ťa ešte mohla aj malá fľaštička pohojdávajúca sa na tvojom ruksaku s melónovou vôňou a 65% alkoholu, inak známa ako dezinfekcia. Tú si samozrejme tiež nezabudni pribaliť, aj keď vieme, že väčšine z vás sa aj tak nejaká tá zatúlaná fľaštička po vreckách ešte povaľuje.

2) Kľúč od tvojho dočasného kráľovstva

Ďalším priestorovo úsporným, no často zabúdaným, predmetom je kľúč od izby. Nezabudni si ho pred odchodom nájsť a zbaliť, ideálne tak, aby nebol na spodku batožiny pod všetkými trenkami, ponožkami, nohavicami a ostatnými pokladmi, ktoré prevážaš. Skús myslieť na veci dopredu a ušetríš tak nervy nielen sebe, ale aj ubytovaciemu oddeleniu a vrátnikom, ktorí budú musieť túto situáciu s tebou riešiť (keďže asi nebudeš chcieť spať na ulici, kým ti poštový holub z druhej strany krajiny pošle tvoj zabudnutý kľúč). Našťastie však na internátoch mysleli aj na tieto zábudlivé prípady a ak napíšeš na ubytovacie oddelenie, dá sa vybaviť náhradný kľúč, ktorý môžeš dočasne používať. Samozrejme, kto nemá v hlave, má v nohách a v iných prípadoch aj v peňaženke, nakoľko táto službička nie je tak úplne v cene ubytovania. Preto si kľuč od izby určite zapíš na zoznam, keď si budeš kontrolovať, či si na nič podstatné nezabudol.

3) Hygienické potreby

Nie nadarmo sa hovorí, že zubná kefka je najviac zabúdanou vecou, ktorú pri balení určite necháš na svojom pôvodnom mieste v poháriku v kúpeľni. Hovoria to dokonca aj prieskumy, ktoré sa zaoberajú turistami. Ty síce úplne nie si turista, ale podobne ako oni, aj ty sa momentálne niekam balíš a meníš prostredie. Takže na svoj imaginárny zoznam určite napíš „Zubná kefka“ (odporúčame pripísať aj zubná pasta, nech nie si odkázaný na tú od spolubývajúceho, nakoľko sme stále v období pandémie). Z tohto hygienicko- kúpeľňového súdka by si si na zoznam mohol pripísať ešte šampón, žiletku či deodorant. Sú to veci, ktorými už určite disponuješ, tak prečo si ich namiesto toho, aby si ich v najbližšej drogérii musel kupovať, jednoducho nezbaliť? Dievčatám k tomu odporúčame aj hrebeň, či kefu. Tieto veci sa totiž tiež ocitli na zozname najviac zabúdaných vecí pri balení sa.

4) Outfit na zamrznuté ráno, upršaný deň, ale aj prvé poobedné horúčavy

Nie na to si si objednala toľko topov, svetríkov, šiat, sukní, topánok a doplnkov, aby si ich nechala doma, kde ich medzitým vynosí tvoja mladšia sestra. Keď sa začne nový semester, chceš do posluchárne nakráčať v štýle, a nie v teplákoch, v ktorých si cestovala vo vlaku. Preto si nezabudni zbaliť aj dostatočné množstvo oblečenia, ktoré vieš nakombinovať tak, aby si každý deň prišla v niečom novom. Pre jednoduchšie typy ponúkame aj zjednodušenú verziu. Proste si nezabudni zbaliť dostatok oblečenia, vrátane ponožiek, spodnej bielizne a uteráku, ktoré sa ti isto na internáte hodia. Nezabudni si pozrieť aj poveternostné podmienky v hlavnom meste, ktoré sa môžu líšiť od podmienok mesta, z ktorého cestuješ. Kým v Poprade sa ešte nosia šále a baranice, v Bratislave už začína sezóna tenisiek a roztrhaných nohavíc a namiesto lyžiarskej bundy sa už promenáduješ v ľahkej koženke. Niekedy sa to nezdá, ale aj počasie ti môže urobiť škrt cez rozpočet.

5) Obyčajné drobnosti

Náš posledný bod by sme chceli venovať všetkým večne zabúdaným drobnostiam, ako je napríklad nabíjačka na telefón, slúchadlá, peňaženka, mobil, žuvačky, ISIC a tak ďalej. Aj tieto veci majú čestné miesto v tvojom imaginárnom zozname. Určite ti už napadli aj iné, ktoré by si inak znova zabudol. Práve na tieto malé veci, ako je napríklad nabíjačka na telefón, často zabúdame, lebo ich berieme ako samozrejmosť. To však pri balení veľmi neplatí a čo si nenapíšeš na zoznam, to pravdepodobne naozaj zabudneš. Takže aj naším záverečným tipom je práve to, aby si sa nehanbil spísať si všetky veci pred balením na papier a jednoducho si ich postupne odškrtával. Zaberie ti to síce pár minút, kým si ich všetky vybavíš a napíšeš na papier, ale na tej druhej strane ti to neskôr ušetrí kopu nervov, stresov, zbytočných nákupov, telefonátov a vybavovačiek.

Ako bonusový tip ešte pridávame všetky školské pomôcky, na ktoré si pomaly aj zabudol, že ich máš a vlastne aj potrebuješ. Nezabúdaj, že sa síce balíš naspäť na internát, primárnym cieľom však stále ostáva vzdelanie a k tomu potrebuješ zopár kancelárskych drobností, ako je pero, zvýrazňovače, diár, poznámkový blok či všetky potrebné knihy. V neposlednom rade a v dnešnej online dobe to je samozrejme aj notebook s nabíjačkou, ktoré budeš aspoň na začiatku semestra isto potrebovať.

Takto vyzbrojeného všetkými potrebnými vecami na ďalší semester ťa opúšťame a prajeme ti ďalší úspešný, snáď už aj offlinový semester. Ak ti ešte napadlo niečo, čo sme zabudli napísať, nechaj nám odkaz v komentári a možno tak pomôžeš práve svojmu spolubývajúcemu, ktorý ti za odmenu nebude píliť uši vyplakávaním, čo všetko si doma zabudol.