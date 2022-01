Skúškové obdobie: návod na použitie

Skúškové obdobie je každoročne časom, kedy sa všetko okolo nás upokojí. Konečne sa vyspíme, doprajeme si relax, vyložíme si nohy a venujeme sa sebe, svojim blízkym a svojim koníčkom. Teda, ak ste prednášajúcim. Pre bežného radového študenta je to najstresujúcejšie obdobie roka, kedy zabudne, že je synom či dcérou svojich rodičov, kedy poobedie strávené s kamošmi pri vychladenom pive vymieňa za vzrušujúcu noc plnú kávy a nových poznatkov, a kedy dovtedy hladkú tvár zohavia dva obrovské kruhy. My sme však na to išli vedecky a opýtali sme sa našich psychológov, ako prežiť toto obdobie a nezblázniť sa pri tom. Tu sú ich odpovede:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1) Urob si prehľad v tom, čo ťa čaká

Veľa študentov je dlho v pohode. Myslia si, že všetko stíhajú, že majú na všetko čas. A zrazu im nejaký spolužiak len tak medzi rečou povie, že majú do ďalšieho dňa odovzdať dvadsaťstranové zadanie. A je tu stres. Naopak, ak by si mal prehľad v tom, koľko toho máš za daný semester urobiť, tak si budeš vedieť veci rozvrhnúť tak, aby si všetko stíhal načas. Všetko si to rozpíš, rozkresli a zaves napríklad na dvere izby. K tomuto bodu ti ponúkame aj balíček výhod: predstav si ten ľutujúci pohľad tvojej rodiny, ktorá sa akurát pobalila na víkend k babke na druhú stranu republiky a teba musia nechať doma, lebo toho máš veľa. Alebo mamu s vysávačom v ruke, ako sa pri pohľade na tvoj preplnený, zvýraznený a počiarkaný kusisko papiera s termínmi a úlohami chápavo otáča na päte. Samozrejme, tvoj plán nemusí hneď vyzerať ako plán psychopata na zničenie sveta. Čím prehľadnejšie, tým lepšie. Je to najlepšia cesta, aby si pri listovaní v slovníku nenašiel pod heslom „prokrastinácia“ svoju fotku.

2) Učiť sa treba aktívne

Každý študent pozná to dlhé únavné sedenie za knihami, skriptami či poznámkami. Neustále si opakuješ tú istú vetu dookola, keďže sústredenie si práve zobralo jednosmernú letenku na Havaj a rozmýšľa, či je tá žltá bobuľka napichnutá na paličke v miešanom nápoji jedlá alebo len na okrasu. Náš mozog nie je stavaný na to, aby pasívne prijímal kvantá informácií. Psychológovia už dávno zistili, že mozog najlepšie funguje vyťažený. Preto si na konci každého učiva dávaj otázky. Daj poznámky do ruky spolužiakovi/súrodencovi/spolusediacemu v autobuse, aby ťa z učiva vyskúšal. Navrhni spolužiakom, aby ste dali hlavy a peňaženky dokopy, rezervovali si chatu niekde na konci sveta a učili sa na skúšky spolu. Zahrajte si večer namiesto „Nikdy som...“ hru na učiteľa: jeden bude skúšať ostatných. Ak ste dobrodružnejší typ a hladiny pečeňových testov máte v norme, pokojne to prepojte s povinným pitím pri každej zlej odpovedi. Varovanie vedenia redakcie: alkohol konzumujte zodpovedne.

3) Hľadaj, čo funguje

Spôsob, akým sa ľudia začínajú učiť, je individuálny. Niektorí idú podľa zložitosti, od najťažšieho po najľahšie. Iný naopak, chce mať to ľahké čím skôr za sebou. Ďalší idú podľa termínov, najprv sa učia na tie predmety, ktorých skúšky majú skôr a potom na tie ostatné. Niektorí sa radšej učia ráno pri východe slnka s kávou na balkóne, pod ktorým zúri ranná špička. Iným sa lepšie učí večer, keď sa všetko okolo nich utíši a oni sa môžu sústrediť na tony papierov. A niektorí majú úplne iný, špecifický systém. Pre teba je však dôležité to, aby si našiel svoj vlastný systém učenia sa tak, ako to najviac vyhovuje tebe. Pýtaj sa ostatných, aké sú ich stratégie a vytvor si vlastnú.

4) Popri učení nezabúdaj na seba

Psychohygiena je základ. Urob si prestávku, daj si kávu, čaj, koláč. Choď na prechádzku, choď si zacvičiť. Porozprávaj sa s kamarátmi, nezabúdaj na spánkový režim. Nie nadarmo sa potreby rozdeľujú na primárne a sekundárne. A nie nadarmo sú primárne potreby v základe Maslowovej pyramídy, na ktoré nadväzujú všetky ostatné ľudské potreby. (Áno, psychológovia nám rozprávali, že vraj ten koncept je prekonaný, ale meno Maslow je skvelé, museli sme to použiť.) Nikto ešte nezložil symfóniu, keď mu v bruchu hral drum & bass. Daj telu, čo potrebuje a ono ti na oplátku pomôže. Nezabúdaj však na to, že všetkého veľa škodí.

5) Využi možnosti, ktoré ponúka univerzita

Internáty aj samotná univerzita ponúkajú viacero možností, ktoré snáď pomôžu. Na internátoch nájdeš študovne, kam môžeš ujsť hlučným spolubývajúcim a nájsť priestor na premýšľanie a sústredenie sa. Priestory knižnice na jednotlivých fakultách aj niektorých katedrách sú tiež miestom, kde sa môžeš ponoriť do hlbín nových poznatkov a nájsť si tiché útočisko na prípravu zadaní či poznámok ku skúškam. Univerzita dokonca rozšírila svoju ponuku aj o univerzitnú kaviareň priamo v hlavnej budove na Šafárikovom námestí, kde si môžeš nad všetkými školskými povinnosťami posedieť pri kávičke a jemne prepečených, nugátových croissantoch. A možno stretneš aj spolužiaka či dokonca samotného rektora.

A ešte bonusový tip. Možno je to psychologické klišé ale rozprávajte sa o tom. Pýtajte sa spolužiakov, ako sa im najlepšie učí, popýtajte si rady aj od prednášajúcich. Koho by predsa nepotešilo, keď za ním príde niekto po radu ako od skúsenejšieho, múdrejšieho, na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť? Prednášajúci málokedy pohrdnú štipkou akademickej konverzácie s jemnými tónmi nezáväznej debaty so študentmi, ktorí ich tiež môžu obohatiť o nové myšlienky. S prokrastináciou bojujeme všetci profesor sa síce už neučí na skúšky, ale dobre vie, aké to je zaspávať nad siedmou verziou metodologickej sekcie chystaného článku podľa pripomienok neúnavného recenzenta číslo dva. Sme v tom spolu, komunikujme vzájomne a buďme si jeden druhému oporou.

A čo pomáha lepšie študovať vám? Pozrite si komenty, olajkujte tie, ktoré vás zaujmú najviac, prípadne pridajte svoj vlastný tip. Koment, ktorý získa najviac lajkov, od nás dostane univerzitné tričko

Na záver ti chceme popriať veľa šťastia pri všetkom, čo ťa v tomto skúškovom období čaká, držíme ti palce a dúfame, že všetko hravo zvládneš.