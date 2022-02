Galéria hudby v Banskej Bystrici

Vinylová platňa je fenomén, ktorý aj napriek svojmu dočasnému zabudnutiu a zatrateniu znovu získal na svojej pôvodnej hodnote. V našich zemepisných šírkach už niekoľký rok kontinuálne vychádzajú re-edície albumov na vinyle a oživené vydavateľstvo Opus prinieslo na trh aj k novým poslucháčom tie najlegendárnejšie nahrávky z jeho pôvodného katalógu a naďalej v tom pokračuje. To, jednak hovorí o samotnej úspešnosti týchto re-edícií ale aj celosvetovom trende, ktorému sa, v tomto prípade našťastie, nedá vyhnúť.

Na Hornej ulici č.11 v Banskej Bystrici, na hornom poschodí staromestskej zástavby nájdete jedinečné miesto. Pôvodná slovenská hudobná scéna je tu vystavená vo svojej rovnako pôvodnej podobe. V Banskobystrickej Fonotéke sa nachádza vyše tristo vinylových platní vydavateľstva Opus vrátane tých najväčších rarít. Autor a majiteľ výstavy, Matej Ceil, výnimočný znalec pôvodnej domácej tvorby Vás ňou prevedie odbornosťou, ktorú nenájdete skrytú za žiadnymi titulmi ani univerzitami. Pre každého zberateľa hudby je prvý album, prvá platňa zásadným a významným míľnikom, výnimkou nie je ani autor tohto projektu, ktorý si na ňu zaspomínal takto ,,Prvá platňa s hudbou, ktorú som si kúpil bola od amerického soulového speváka menom Peabo Bryson. Bola to jeho prvá profilová platňa, tuším z roku 1976. Bolo to niečo neskutočné a tá hudba ma absolútne očarila. Boli to tie trúbky, super hlas, poriadny groove, to je ono! Tak to bola prvá platňa, stále ju mám a počúvam ju."

Takáto galéria vinylových platní je na Slovensku výnimočným zjavom. ,,Myšlienka a nápad na vznik Fonotéky prvý krát prišiel, keď som v roku 2006 objavil prvé platne od kapely Trend a začal sa trochu hrabať v slovenskej hudbe. Tak ma to nadchlo, že som si povedal, keďže to nikde nehrajú, nik s tým nerobí, tak by som sa tomu mohol venovať ja. Nápad na samotnú výstavu prišiel postupom času. Hádam tak 10 rokov dozadu. Najprv som si myslel, že by to mohlo byť aj prenosné, nakoniec však máme priestory tu a je to stála expozícia.", približuje autor projektu. Fonotéka sa nachádza v skvostných priestoroch, ktoré dýchajú históriou, no dlho boli nevyužívané a rovnako sa na nich podpísal čas. Prešli však náročnou rekonštrukciou a môžu slúžiť aj naďalej tomuto skvelému nápadu.

Autor projektu a výstavy Matej Ceil pred svojou zbierkou (Foto: Samuel Ivančák)

Zrakom ale aj sluchom si prezerám vystavené platne, z ktorých mám mnohé vo svojej vlastnej zbierke. Pri pohľade na jednotlivé albumy, častokrát aj srdcu blízke, v hlave sa ozýva hudobná spomienka. Na stenách postupne listujem diskografiou Deža Ursinyho, Mariána Vargu, Pavla Hammela či Petra Lipu. Nechýbajú ani Lasica, Satinský a Filip. O rad nižšie je zasa výborný album Zrkadlá Jany Kocianovej. Vedľa je zasa Meky Žbirka, Fermata a Modus. Koľko výbornej a kvalitnej hudby sa vojde do jednej miestnosti? No predsa toľko... Keďže sa už pár rokov pohybujem v rôznych internetových bazároch s vinylovými platňami, najväčší poklad zbierky Mateja Ceila poznám, no predsa mi však nedá neopýtať sa na tento zaujímavý príbeh: ,,Najvzácnejším kúskom je album You and Me Vlada Hronca. Konkrétne táto platňa sa nedala nikde kúpiť. Neskutočne som ju však chcel vlastniť. Dovtedy som počul jednu úžasnú skladbu z tohto albumu, v knižnici. Nakoniec som sa však Vladovi Hroncovi ozval priamo. Dohodli sme sa, že sa stretneme v Trenčíne, kde býva. Ten mal z tohto albumu ešte štyri kusy. Takisto priniesol veľké množstvo singlov, ktoré vydal a k tomu aj ďalší album Me and My Love. Zaujímavé je vlastne to, že sme sa dohodli na predaji dvoch kusov týchto platní. Sprostredkoval som mu obchod. Dva kusy mi teda ostali. Jedna z tých predaných platní putovala do Japonska. Zaujímavá vec je zasa práve tá, že sa hovorilo, že tieto platne boli vyrobené na priamy export do tejto krajiny, ako hudba do barov. Samozrejme, takáto rarita je aj úmerná svojej cene, za ktorú sa predala. Bol to skutočne slušný peniaz."

Bohatý výber vinylových platní nájdete aj v obchode jeho majiteľa (Foto: Samuel Ivančák)

Matej Ceil ma vedie výstavou a zastavujeme sa pri sekcii rôznych výberových albumov, pri ktorých prezentácii dokazuje svoju odbornosť: ,,Zaujímavými sú aj výberové albumy Opusu s názvom Dvanásť do tucta. Vyšlo ich desať. Je to séria a výborný zdroj kvalitnej slovenskej populárnej hudby. Sú tam aj cover verzie zahraničných hitov, aj pôvodných, ale všetky sú veľmi vydarené. Oproti sa zasa nachádzajú albumy s názvom Opus Club, ktoré vytváralo Brnenské štúdio. Tých vyšlo päť. Sú to inštrumentálne verzie populárnych skladieb. Vedľa je hneď Gustav Brom. Obrovská kapacita a človek, ktorý vytváral neuveriteľné veci. A samozrejme nechýbajú výberové albumy z Bratislavských Lýr. Takisto je tu zopár albumov z Festivalu politickej piesne v Martine. Ďalšie tituly z tejto série ešte stále zháňam."

S autorom projektu Matejom Ceilom (Foto: Simona Kubičinová)

Súčasťou Fonotéky je aj obchod s vinylovými platňami v dolnej časti budovy, kde si svoju vlastnú fonotéku môžete takisto doplniť. Ani ja som neodišiel naprázdno. Do zbierky mi pribudol album Stretnutie s Tichom Pavla Hammela. Práve tam sa galéria aj začína. ,,Výstava momentálne funguje tak, že zákazníci, ktorí si u nás nakúpia a chcú si výstavu pozrieť, zoberieme ich na prehliadku. Cez leto však plánujeme minimálne raz do dňa plánované prehliadky. Vstupné bude formou dobrovoľného príspevku." Už teraz bohatá zbierka vinylových platní sa stále rozrastá. Celá výstava je rozdelená do žánrových sekcií - hlavnej, v ktorej nájdete populárnu, rockovú a progresívnu, literárnu aj dramatickú. V príprave je momentálne sekcia vážnej, klasickej hudby. ,,Tam je zaujímavé najmä to, že tieto nahrávky mali vždy krásne obaly. Vizuálne je to skutočne pôsobivé. Osobne mám najradšej obaly klasickej hudby, literárnych albumov a recitovanej poézie...", dodáva na záver Matej Ceil.