Písanie o písaní alebo sila vlastných zápiskov

Keď som sa na začiatku decembra dozvedel o tom, že vyjde kniha zápiskov Milana Lasicu V Krátkosti, nesmierne ma to potešilo. Dielo, rôzne a častokrát zaujímavé rozhovory, napríklad známu knihu s Jánom Štrasserom, mám už dávno prečítané. Zápisky a v istom období, ktoré kniha objíma, aj denníky, sú najvernejším pohľadom a zrkadlom, ktoré o autorovi vypovedajú. Všeličo. Najmä to, kým je. Pretože reaguje výhrade vo vlastnom priestore a je, takpovediac, v bezpečí. Denníky, zápisky sú evidenciou autorovho sveta. Aj preto si ich, každý, kto ich tvorí, pred svetom stráži. Nie však preto, že by nosil masky a nebol úprimným.

To, že ma táto kniha nadchla a vnukla myšlienku na napísanie o písaní, nie je len tak. Sám si už piaty rok v rade vediem vlastné zápisky, denníky, ktoré celkom neskromne označujem za archív svojho života. Snáď v každej psychologickej príručke či radách odborníkov z rôznych odborov sa nájde zmienka o výnimočnej prospešnosti písania si denníka, vedenia si zápiskov. Všetko má svoj začiatok. Tak, ako sa na papieri, zvyčajne na prvých stranách zápisníka objavia prvé slová a vety, tak má začiatok aj samotná myšlienka pre zrod vlastného zápisníka. V roku 2017, niekedy uprostred jesene vyšla útla knižka s názvom Zápisník 1990-1992 Deža Ursinyho. Prečítal som ju na jeden dych. V predslove tejto knihy píše očitý svedok, Ivan Štrpka, o tom, ako si autor tohto zápisníka, nosiac ho v náprsnom vrecku bundy, kde-tam doň celkom súkromne niečo zapíše. Presne taký som hľadal aj ja. Povedal som si totiž, že podobný zápisník si budem viesť aj ja. Nedlho na to som si v papiernictve kúpil maličký zápisník v tvrdom čiernom obale. Do náprsného vrecka mojej modrej rifľovej bundy, ktorú som vtedy intenzívne nosieval však žiaden formát z ponuky nepasoval. Zmieril som sa s tým, že ho budem musieť nosievať vo vnútornom, väčšom vrecku bundy. Ako neskôr ukázal čas, nosieval som ho iba sem-tam, keď mi napadlo ho so sebou zobrať. Z prvých myšlienkových postrehov, inšpirovaný zápisníkom Deža Ursinyho, sa stávali čoraz obsiahlejšie zápisky, ktoré zaplnili aj niekoľko stránok tohto malého zápisníka.

To akoby už vtedy predznamenávalo kam sa tieto, pôvodne len myšlienkovité zápisky zložené z vety alebo dvoch, vyvinú. Keďže intenzita písania sa od samého začiatku dala považovať za ideálnu, malý zápisník sa behom dvoch mesiacov celkom zaplnil. Vytvoril som si jednu z najlepších rutín vo svojom živote - zapisovanie si vlastných myšlienok, úvah, postrehov života. Rutiny sú nepochybne dôležité a vedia byť prínosné. Je to, súdiac vlastnou skúsenosťou, výborný stred vlastného bytia, ku ktorému sa človek môže vrátiť ako k istote, ktorú sám sebe ponúka. Pre ďalšie miesto svojich zápiskov som si následne vybral už väčší formát zápisníkov. Čas, obdobia vždy starostlivo zaznačené na začiatku každého zápisníka, bežali, diali sa a značnú časť z nich som verne zachytil.

Na čom písať a ako? Papier, pero a ľavú ruku po prvých dvoch rokoch vystriedal písací stroj, na ktorom, mimochodom, pôvodne vznikol aj koncept tohto článku. Písanie ako také považujem za výsostne intímnu, azda najintímnejšiu vec. Rukopis, dotyk s papierom ale aj naklepaná strana vlastného textu predstavujú podstatnú časť hodnoty zápiskov ako takých. A potom sú to ony samotné. Nikdy nie je jednoduché zo seba vypísať emóciu. Autor sám pred seba kladie prekážku zložitého charakteru. Častokrát sa stáva náročným vôbec emóciu pomenovať a pritom ani nemusí byť taká bolestná. Avšak vkročiť do seba, do úprimnosti a častokrát aj odvahy, napísať pred seba a pre seba to, či ono, dá vždy zabrať. Je totiž markantný rozdiel čosi si myslieť, povaľovať to v hlave zo strany na stranu a nekonečne o tom premýšľať. Skutočná práca sa začína pri zhmotňovaní. Vybičované dotyky s klávesmi písacieho stroja, premáhanie sa pri písaní, ťažký pôrod slov a myšlienok je však vždy odmenený katarziou. A tá je mimoriadne ozdravná. Dôverne poznám jedno aj druhé. Zväčša však s katarziou prichádza aj skvelý nadhľad či odstup, ktorý, obrazne povedané, spomínaná namáha vytesá medzi nami a zdanlivým problémom či úvahou.

Druhov zápiskov je presne toľko, koľko autorov jestvuje a koľkí opierajú hrot pera o papier. Každý z nich uvažuje celkom ináč. Rovnako odlišné sú aj ich zápisky. Každý sa zameriava na niečo iné. Sú to jednotlivé udalosti dní, postrehy z celkom nenápadných momentov, otázky a myšlienky, ktoré sa dennodenne dožadujú našej pozornosti, spomienky. Písanie je okrem kvalitných hudobných tipov jednou z hlavných vecí, ktoré rád ľuďom, ak ma o to požiadajú, odporúčam. Spravidla vždy vzíde otázka: ,,ale o čom písať?". Všetko sa ráta. Stačí rozvinutá myšlienka ulovená vo vlastnej hlave. Stačí opísať pohľad z okna, ktorý sa naskytol v slnečnom dopoludní a zrazu, večer, pri otvorenom zápisníku, slnko rozkvitne aj na čistej strane. Stačiť bude aj text piesne, ktorá sa dostala do uší, do srdca a do duše.

Čo všetko vlastne tieto zápisky znamenajú? Osobné bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty. Zachytávajú udalosť datovanú - vtedy a vtedy - a vracajú späť na miesto ich vzniku. A hoci je autor týchto zápiskov vždy rovnaký, je predsa iný. Iný v každom období, ktoré zápisky zachytávajú. Terapiou nie je len samotné písanie, mimoriadne prospešným vie byť aj občasný návrat a zalistovanie vo svojom archíve. Ale koľko existuje druhov a zmyslov vedenia si denníka, tvorby zápiskov, toľko je aj ich liečivých účinkov a síl.