Chcete mať milión eur?

Ak ešte náhodou niekto nevie, tak Hlavné mesto SR Bratislava pred 25 rokmi uzavrelo kúpnu zmluvu č. 048804509700 preukázateľne v rozpore so zákonom, pričom jej predmetom bol pozemok parc. č. 2185/3 (cca 1.000 m2) na bratislavskom Bôriku.

Hlavné mesto SR Bratislava bolo v tom čase k dotknutému pozemku už piaty rok v pozícii povinnej osoby. A s dotknutým pozemkom nesmelo manipulovať či prevádzať ho na iného. A už vôbec nie ho predať. Zákon mu to zakazoval.

Vyššie uvedenú zmluvu je preto nutné považovať za absolútne neplatný právny úkon! Platí totiž, že absolútna neplatnosť právneho úkonu urobeného v rozpore so zákonom sa nedá odstrániť, vyplýva už priamo zo zákona (ex lege), a platí od počiatku (ex tunc)! Na takúto zmluvu sa teda hľadí, ako keby ani nikdy nebola. Dokonca nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jej základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Hlavné mesto SR Bratislava je tak k dotknutému pozemku tou povinnou osobou dodnes! A má sa oň starať starostlivosťou riadneho hospodára a teda efektívne a so ziskom. Už 30 rokov! Najvýhodnejším riešením tak asi bolo lukratívny pozemok až do určenia oprávnenej osoby výhodne prenajať. To sa však ale nestalo! Niekto mal „lepší" nápad...

A práve Bratislavčania by sa tak mali pýtať, kde ten milión eur vlastne je? Najlepšie asi bude položiť takúto otázku pánovi primátorovi Vallovi.

Takže tu je tá otázka: U koho je teraz nájomné za užívanie pozemku parc. č. 2185/3 za uplynulých 25 rokov, ak nie je na účte povinnej osoby, t.j. Hlavného mesta SR Bratislavy!?

Mne sa priamu a nevyhýbavú odpoveď na túto otázku zatiaľ získať nepodarilo. Možno sa to ale podarí niekomu z vás. A či to bude nakoniec ten milión eur, alebo o niečo menej či o niečo viac, nie je až tak dôležité.