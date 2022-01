ČO JE POTREBNÉ, ABY SA NA SLOVENSKU ŽILO ASPOŇ NORMÁLNE ?

Akí politici a aké politické subjekty ( úmyselne som nepoužil pojmy strana, alebo hnutie ) majú na život ľudí najväčší vplyv. Pomenujme pravdivo problém, aj keď ho zrejme nebudeme schopní vyriešiť.

Ohromná emocionálna príťažlivosť byť politickým lídrom, pretŕčať sa pred kamerami a vďaka tomu zbohatnúť priviedla na politický piedestál túto záplavu hnusu a hlúposti – politikov, podľa ktorých je dostatočnou zárukou na vedenie štátu vzdelanie dosiahnuté na základnej škole ( Matovič, Kollár ), konajúcich podľa hesla – dovtedy rozbíjaj moc iných, kým u znova nemáš vo svojich zlodejských paprčiach ( Fico ), klasických rasistov blúzniacich o židoglobalistoch vyžratých od tresky v parlamentnom bufete ( Kotleba, Mazurek ), politikov pre ktorých je ich slovný šalát primeraný zmätku v ich hlave ( Danko ), politikov ktorí žijú vo svete, kde sa dá každý kúpiť, je to len otázka ceny ( Kollár, Fico ), politikov, ktorých základnou vlastnosťou je klamať za akýchkoľvek okolností ( Fico, Matovič ), politikov pre ktorých jedinou politickou prácou je verbálna masturbácia na tlačovkách ( Pellegríni ). Ďalší výpočet kvalít našich politikov by bol únavný. Pre všetkých týchto „ štátnikov „ sú vzormi Putin, ktorý si udržiava popularitu už len tým, že zasahuje do záležitostí iných krajín a Orbán, ktorý prešiel prerodom od mládežníckeho aktivistu k etnickému nacionalistovi s protizápadnými akcentmi. Veď ak by zostal liberálom, nikdy by ústavnú väčšinu nezískal.

A aké politické strany tieto indivíduá reprezentujú ? Je to typ vodcovských strán, pre ktoré je typický málo náročný voličský elektorát, ktoré nerozlišujú medzi vlastenectvom a nacionalizmom, pre ktoré sa stala politika čisto marketingovou záležitosťou, bez akýchkoľvek skutočných hodnôt. Politika týchto lídrov a politických subjektov dávno prestala byť o hodnotách a faktoch, ale o tom ako volič vníma ich drísty.

Slovensko už naozaj potrebuje rozumné vládnutie, ktoré reflektuje jednak na vývoj vo svete, jednak na momentálny stav v ktorom sa spoločnosť nachádza. Potrebuje naozajstné demokratické strany so všetkými štruktúrami, stanovami, slobodným hlasovaním, s fungujúcimi lídrami, pre ktorých vždy na prvých desiatych miestach musí byť krajina, až následne záujmy strany a ich vlastné. Som presvedčený že proces kultivácie spoločnosti už nemôže počkať na generačnú výmenu, pretože je to čas, keď jedna generácia zabudne na to, čo sa naučila tá predchádzajúca a my ten čas vzhľadom na rozklad spoločnosti a verejných financií nemáme.

Máme takých politikov aj v parlamente, aj mimo parlamentu, sú roztrúsení v celom politickom spektre, ale namiesto toho, aby viedli otvorenú a úprimnú debatu ako zbaviť spoločnosť politického marazmu, venujú sa riešeniu podružných tém, lebo napríklad interupcie teraz Slovensko naozaj riešiť nepotrebuje. Je potrebné prestať viesť kultúrne vojny, lebo skutoční liberáli nie sú komunisti a skutoční kresťanskí demokrati nie sú fašisti. Toto čierno-biele riešenie eticko-spoločenských tém si Slovensko už naozaj nemôže dovoliť.

Jedným z riešení je aj nová generácia mladých, vzdelaných ľudí , ktorí sa však zatiaľ zdráhajú vstúpiť do politiky, ktorá skôr ako poctivý politický zápas pripomína politickú žumpu, kde víťazia vždy bezohľadní hrubokožci.