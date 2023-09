Dúhová pliaga

Krvný tlak mi zdvihlo jeho následné vysvetľovanie, až som mal dojem, že dúfa, že televízna kamera má právomoc mu priklepnúť plnú invaliditu kvôli mentálnemu postihnutiu, inak sa jeho odporný argument, že hovoril o ideológii a nie o homosexuáloch vysvetliť nedá.

Poďme si teda vysvetliť, prečo týmto politickým kresťanistom a nostalgikom po kléroštáte tak veľmi vadí zákonná akceptácia partnerstiev rovnakého pohlavia. No preto, že ich mokrý sen je byť jedinou vyvolenou a nadradenou skupinou, o čo sa vždy v histórii pokúšali. V ich terajších možnostiach je ( zatiaľ ) radikalizovať spoločnosť, démonizovať , či nálepkovať homosexuálov, vytvárať mravnostné úderky majersko-gyimesiovsko-kuffovského typu, to sú ich dnešné križiacke výpravy, náboženské vojny, svätá inkvizícia. Nie sú len v KDH, ale vo viacerých politických stranách naprieč politickým spektrom a v politických subjektoch vytvárajú tzv. platformy. Majerský pri svojom bľabotaní uviedol, že ak by zo strany spoločnosti boli akceptované registrované partnerstvá homosexuálov, chceli by viac, napríklad adopcie detí. Tým nechtiac odkryl svoju neoľudácku DNA, postupne mať pod kontrolou všetko, akákoľvek skupina, či už definovaná etnicky, rasovo, nábožensky, alebo triedne sa musí podriadiť ich fanatickej kresťanistickej ideológii, ktorá nemá v skutočnosti nič spoločné so skutočným kresťanstvom, pretože práve vedú svätý boj proti liberalizmu a progresivizmu. LGBTI+ označujú ako pliagu, teda zlo a zo zlom predsa žiadny kompromis nie je možný a teda žiadne registrované partnerstvá nebudú. V dvadsiatom prvom storočí opakuje tisíce rokov starý kastový systém, ktorý na to, aby uprel akejkoľvek skupine ľudí nejaké práva, vyhlásil ich za zdroj nečistoty. Politickému kresťanistovi nevadí oligarchické rozdeľovanie štátnych peňazí a štátnej ekonomiky podľa záujmových skupín, nevadí mu partia šialencov, ktorí nastúpili po Ficovi a rozvrátili spoločnosť, dokonca mu nevadí ani postupná reinkarnácia fašizmu, jemu vadí dúhová stužka. Ak by som v tomto texte vyzval k vzájomnej tolerancii, bol by som vyhlásený za slniečkara. Veď oni sú vo svojej podstate k homosexuálom tolerantní. Napríklad v pásme Gazy pre LGBTI+ komunitu hrozí smrť zhodením zo strechy vyššej budovy a to uznajme, zatiaľ nie je súčasťou nášho právneho poriadku.

Môj názor je iný. Čokoľvek urobíme pre ochranu tých menších, slabších a zraniteľnejších, urobíme mnoho aj pre seba. Som presvedčený, že povinnosťou každej slušnej spoločnosti je poskytnúť čo najlepšie podmienky pre život komunity LGBTI+. Odmietame aj nespochybniteľné fakty, pretože nám nezapadajú do vopred vytvorenej schémy, že homosexualita je niečo nenormálne, odporné.

Aké sú tie nespochybniteľné fakty ? Ľudia z queer komunity sú úplne bežnou súčasťou našej spoločnosti. Žijú medzi nami, pracujú ( na rozdiel od mnohých heterosexuálov ), majú svoje rodiny, názory, koníčky , nijako nás neohrozujú, platia dane a často vykonávajú pre spoločnosť veľmi prospešnú prácu, sú medzi nimi sudcovia, umelci, športovci, či lekári zachraňujúci naše životy. Definuje ich presne to, čo nás heterosexuálov, naša práca, charakter, myslenie, konanie a nie ich sexuálna orientácia.

Hnevajme sa teda na konkrétnych ľudí, ktorí robia konkrétne veci a hovoria konkrétne slová, pretože láska, ktorú k sebe pociťujú ľudia, ktorí sa narodili iní, ako sme my, pochádza od toho istého Boha ako láska, ktorú my pociťujeme k svojim partnerom a preto nie sú žiadnou pliagou.