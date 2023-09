Prirodzenou nevýhodou Štefana Hamrana v porovnaní s Robertom Ficom je, že hovorí pravdu.

zatiaľ čo tým ktorí pravdu neberú vážne, lož umožňuje takmer všetko.

Je to jeden z paradoxov, ktoré prináša naša spoločnosť. To čo predviedol Robert Fico naposledy na slovensko-maďarských hraniciach a na cudzineckej polícii v Trenčíne bola ilustrácia emocionálno-mentálneho cirkusu. Videl dodávku a v tme zo vzdialenosti asi 100 metrov múdro usúdil, že je plná migrantov, ani nepohol brvou pri klamstve, že na hraniciach nie sú žiadni policajti, aj keď policajné auto išlo vedľa neho a na cudzineckej polícii odhalil, že policajti vypočúvajú migrantov zo Sýrie bez pribratia tlmočníka do konania. Vykonal som vo svojom živote tisíce výsluchov, ale takúto komunikáciu bez tlmočníka by som nezvládol. Jeho bezstarostné prehliadanie akejkoľvek argumentačnej slabiny, mu dovoľuje aj takéto obdivuhodné mentálne kotrmelce.

To mu však vôbec nevadí, ľudia podporujúci Smer žiadne argumenty ani pravdu nepotrebujú, ide im o čiste emocionálnu záležitosť a na heslo „ migranti “ majú reflex ako Pavlovov pes. Na ničom inom nemôže svoje voličstvo zjednocovať tak ako na tejto téme. Čo mu vlastne dovoľuje odvolávať sa lživo na pravdu a pritom maskovať zdanie pravdy pri presadzovaní jeho zvrhlých cieľov ? To, že jeho jazyk sa nevzťahuje k pravde, ale k moci, je to politický jazyk, ktorého cieľom nie je občanovi povedať pravdu, ale vyhrať nad svojim nepriateľom, spochybniť ho, ukázať že je absolútne nekompetentný viesť políciu, vládu, či zastávať úrad prezidenta. Zároveň ako skúsený znalec ideologických schém komunistickej propagandy ponúka svoju odrodu utopických riešení, využívajúc mix svojich fóbií a vlastnej nevedomosti. Téma migrácie teda nie je prvoplánová ,migrantov má presne tam, kde svojich voličov a vlastne každého okrem seba. Primárnym cieľom je cez tému migrácie stigmatizácia vedenia polície, predsedu vlády a pani prezidentky, ktorí môžu za všetko zlé čo sa deje v spoločnosti a v priľahlom vesmíre.

Čo zostáva Štefanovi Hamranovi, Damianovi Imremu a ostatným policajtom z vedenia PZ , keďže sa nemôžu , ale ani nechcú znížiť na úroveň Róberta Fica ? Pri ochrane polície pred logickými dôsledkami týchto Ficových exkrementov použiť jazyk nie politický, ale odborný, ponúknuť vecné odborné argumenty, zmysluplne argumentovať a pokúsiť sa o navrátenie Ficom zblúdených poslucháčov do sveta skutočnej pravdy, dúfajúc, že každého raz jeho temnota dobehne.