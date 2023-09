Zastavme ruskú vojnovú propagandu na olympiáde

Tento slávny výrok povedal významný štátnik, ekonóm a filozof Edmund Burke. Sila ruskej propagandy bola v štátoch Európskej únie dlhodobo podceňovaná. Dnes už nie je. Práve Slováci sú národom, ktorý ruskej propagande naletel vo výnimočnom rozsahu v porovnaní s inými krajinami v EÚ. Jedným z dôsledkom tohto stavu je aj proruská rétorika na mítingoch rôznych politických strán v predvolebnej kampani, ktoré nás v prípade úspechu môžu naozaj nasmerovať k Rusku. O približne desať mesiacov tu máme olympiádu. Skvelú možnosť globálne spopularizovať Putinov aj Lukašenkov režim a s ním aj okupačnú vojenskú agresiu. Prezident Medzinárodného olympijského výboru priznáva, že je pod tlakom Ruska. Ak nechceme, aby zlo zvíťazilo, musíme niečo urobiť.

V júli tohto roka som spolu so svojou českou kolegyňou Michaelou Šojdrovou iniciovali list, v ktorom sme spolu s ďalšími europoslancami žiadali predsedu Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha, aby zmenil odporúčania MOV a pre športovcov s ruským a bieloruským pasom zaviedol povinnosť podpísať záväzné vyhlásenie odsúdenia akejkoľvek agresie voči ktorémukoľvek z členských štátov OSN.

Teraz spúšťam petíciu za olympiádu bez ruskej vojnovej propagandy. Je možné, že Medzinárodný olympijský výbor v najbližších dňoch definitívne rozhodne. Neváhajte svojim podpisom podporiť dobrú vec a šíriť ju ďalej. Pre zastavenie agresívneho Ruska musia mnohí zomierať na bojovom poli. Svojim podpisom môžete byť aspoň malou kvapkou v mori, ktorá utrpenie Ukrajincov zmierňuje a zastavuje šírenie kremeľskej propagandy.

Petíciu nájdete na tomto linku:

https://ivanstefanec.sk/blog/peticia/

Celý text petície:

„My, znepokojení občania a zástancovia etického športového správania, sa naliehavo obraciame na Medzinárodný olympijský výbor s výzvou, aby prijal rozhodné opatrenia týkajúce sa účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na Olympijských hrách 2024 v Paríži, a to vzhľadom na nadchádzajúce 141. zasadnutie MOV, ktoré sa uskutoční 15. – 17. októbra v indickom Bombaji. Umožnenie účasti ruských a bieloruských športovcov na olympijských hrách bez akýchkoľvek etických opatrení by slúžilo len ako prostriedok na šírenie vojnovej propagandy z Kremľa. Ich účasť ako taká by podkopala olympijské hodnoty, základné princípy olympizmu stanovené v Olympijskej charte a znevážila by úspechy ostatných športovcov. Nemôžeme akceptovať účasť ruských a bieloruských športovcov a oslavovať ich športové úspechy, zatiaľ čo režimy ich krajín sú zodpovedné za viac ako 300 zabitých ukrajinských športovcov a trénerov a za mnohé ďalšie vojnové zločiny, vrátane deportácie tisícov ukrajinských detí do Ruska. Preto vás my, nižšie podpísaní, vyzývame, aby ste prijali tieto podmienky:

Účasť športovcov s pasmi Ruskej federácie alebo Bieloruska na Olympijských hrách 2024 v Paríži je možná len individuálne a pod neutrálnou vlajkou, bez uvedenia krajiny pôvodu, a pod podmienkou podpísania štatutárneho vyhlásenia, v ktorom športovec vyjadrí jednoznačný nesúhlas s agresiou voči Ukrajine. Naliehavo žiadame MOV, aby prijal tieto podmienky účasti pre nadchádzajúce olympijské hry v Paríži, pričom treba vziať na vedomie, že takéto rozhodnutie už prijalo niekoľko krajín a národných olympijských výborov. Sme presvedčení, že prijatie týchto krokov je nevyhnutné na dodržanie zásad Olympijskej charty a na podporu mieru a etického športového správania na svetovej scéne."