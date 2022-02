Chceš ísť študovať do zahraničia? Tu sú moje tipy, čo ťa čaká v Holandsku (III. diel)

Najčastejšia otázka, ktorú dostávam ohľadom štúdia v Holandsku, je úroveň študentského života. Je to dobrá otázka, pretože vysokoškolská skúsenosť nie je iba o učení. Vo všeobecnosti sú možnosti na zábavu či spoločenské kontakty v Holandsku veľmi pestré. Nudiť sa určite nebudete.

Nočné kluby

Nemám síce veľké skúsenosti s nočným životom, z rozprávania druhých však viem, že v mnohých mestách je vychýrený - v Amsterdame, Rotterdame, Haagu alebo Groningene. V klube v Haagu som bol iba raz, osláviť skúšky na konci prvého bloku. Vďaka špeciálnej študentskej ponuke bol vtedy dokonca vstup zadarmo. Inak stojí desať eur (výška vstupného sa môže líšiť podľa mesta a klubu) a lístky sa kupujú vopred.

Ceny jedál a nápojov v podnikoch

Zvyknú byť vyššie než v priemernom slovenskom meste. Najdrahší je, samozrejme, Amsterdam, nasleduje Rotterdam a potom Haag či Utrecht. Napríklad za malé pivo v bare v centre Haagu zaplatíte tri eurá a päťdesiat centov, veľké vyjde o euro drahšie (záleží tiež na tom, aké pivo si vyberiete). Pohár vína stojí približne päť eur.

Ceny v kaviarni v centre Haagu sú porovnateľné s tými z centra Bratislavy. Za expresso platím zvyčajne 2,20 € až 2,70 €, za Cappuccino a Latte 2,70 € až 3,20 €.

Dlhodobé stravovanie v klasických reštauráciách nie je pre každého. Cena hlavného jedla sa bez problémov vyšplhá nad desať eur. Ak si chcete dať pizzu alebo cestoviny, pripravte sa aspoň na 15-eurový účet. Osobne si preto radšej varím doma, prípadne obedujem v školskej kantíne, kde sú prijateľnejšie ceny aj pre slovenských študentov. Cenovo relatívne dostupné sú aj fast foody, ale tiež bistrá so zdravými jedlami s bohatými vegetariánskymi a vegánskymi možnosťami.

Potraviny v obchodoch

Z predajní potravín známych na Slovensku som v Haagu našiel iba Lidl. Aj to iba jeden. V ňom však nenakupujem. Chodím do predajní Albert Heijn alebo Jumbo, ktoré patria k tým najnavštevovanejším. Potom je tu ešte Aldi, ktoré je síce známe nižšími cenami, no takisto aj slabšou kvalitou výrobkov. V Haagu je tiež množstvo poľských obchodov, kde sa predáva aj sortiment, na ktorý som zo Slovenska zvyknutí, ale v iných holandských obchodoch som ho nenašiel - napríklad mak, lekvár alebo kofolu.

Ako vegetarián som s cenami potravín v supermarketoch celkom spokojný. Zelenina je porovnateľne drahá ako na Slovensku. Mrkvy, paradajky, cukety a brokolice dokonca nakupujem lacnejšie. Navyše, zelenina až na malé výnimky pochádza výlučne z Holandska, takže neprecestovali pol kontinentu (alebo zemegule), ako to často býva v slovenských supermarketoch.

Mäso je v Holandsku drahšie. Z jednoduchého dôvodu. Na Slovensku je naň oproti zelenine znížená DPH, v Holandsku je to opačne. DPH na zeleninu je 10 percen, na mäso 15-percent. Myslím si, že je to spravodlivé, lebo mäso má neporovnateľne vyššiu uhlíkovú stopu. Navyše, holandská vláda sa vlani zaviazala k väčšej podpore udržateľných potravín, čo by sa malo premietnuť aj do cien potravín.

Rozdiel oproti Slovensku je aj v tom, že holandské supermarkety nemajú toľko zliav a týždenných akcií. Nechýba mi to. Napríklad 250-gramové maslo kupujem bežne za 1,89 €. A túto úroveň neprekonalo ani počas nedávnej „maslovej“ krízy, ktorá na Slovensku vyhnala jeho ceny nezriedka nad tri eurá.

Nákupy na trhu

Podobne ako na Slovensku, aj v Holandsku fungujú trhy a tržnice. Haagse Markt je niečo ako bratislavská Miletička, je miestnymi veľmi obľúbený a najmä v pondelky, stredy, piatky a soboty je to celkom „hlava na hlave“.

Okrem toho, že na trhu zoženiete produkty od lokálnych farmárov, často je to ešte lacnejšie než v supermarkete. Za kilo holandských jabĺk niekedy zaplatím iba euro a za pol kila paradajok 70 centov. Aj kilo banánov sa mi už po niekoľkokrát podarilo kúpiť iba za euro.

Okrem ovocia a zeleniny sa na trh predáva aj mäso, ryby či oblečenie.

Ceny služieb

Oblečenie, domáce potreby a iné tovary vyjdú v Holandsku porovnateľne ako na Slovensku. Výrazne drahšie sú však služby. Za jeden pánsky strih som zaplatil 15 eur a aj to bola skôr náhoda, pretože väčšina kaderníkov a barberov si účtuje aspoň 20 eur. Mimochodom, termín si objednávate online cez webstránku knipklok.nl, ktorú využívajú kaderníctva v celom Holandsku.

Objednal som sa na ráno, aby som nezmeškal doobedňajšiu prednášku. Prišiel som presne, no na barbera som musel čakať pätnásť minút vonku, kým prišiel a otvoril prevádzku. Nakoniec som tam strávil 40 minút a vyšiel som s oveľa kratším účesom, ako som si prial. Nasledujúci mesiac som preto bez čiapky nemohol ísť ani na krok.

Ešte jedna bicyklová skúsenosť

V Holandsku sa každoročne ukradne približne pol milióna bicyklov (v rekordnom roku 2016 to bolo dokonca 645-tisíc). Na bicykel si preto treba dávať veľký pozor, vždy si ho treba zamknúť aspoň dvoma zámkami a najlepšie aj o plot, stĺp alebo aspoň o nejaký ťažký predmet.

Vraví sa, že pokiaľ ti ešte neukradli bicykel, nie si pravý Holanďan. Ja som sa ním v tom prípade stal už po necelých dvoch mesiacoch…