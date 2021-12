Môže si Obyčajný človek dnes spraviť skúšku Ficom?

Celá skúška Ficom je jednoduchá a má jedného základného menovateľa. A tým je premiér. K tomuto atribútu vieme následne dopĺňať rôzne, podľa toho, pri akej situácií si skúšku Ficom robíme. Vrátim sa k momentu, ktorý mi túto skúšku pripomenul opäť.

Takmer na deň presne

Igor Matovič už dávno informoval, že podá demisiu. Nepovedal to úplne takto, aby som bol presný. Oznámil, že má v pláne vymeniť si svoj post predsedu vlády s Eguardom Hegerom, ktorý je momentálne ministrom financií. Po štyroch týždňoch rôznych variánt, podmienok a ultimát 180-stupňový obrat. Osud akoby chcel, celá táto situácia sa deje iba s miernou odchylkou tri roky po tom, čo demisiu podal vtedajší premiér Róbert Fico. Nahradil ho Peter Pellegrini, ktorému bolo vyčítané to, že bude iba bábka v rukách Róberta Fica. Nie malý počet ľudí, ktorí mu toto vyčítali, bol z tábora podporovateľov hnutia OĽaNO.

Iných nechceme, svojho si nedáme

Hoc situácia v roku 2018 bola iná, nakoľko Róbert Fico odstúpil po obrovskom tlaku ulice po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, elementárna podoba tu existuje. V paralele Fico – Matovič totiž obaja mali na fungovanie štátu a vládneho aparátu rovnaký dopad. Obaja boli toxickí a svojim pôsobením viac škodili, ako prinášali osohu. Róbert Fico škodil svojim partnerom a vývinu situácie tým, že nechcel odstúpiť na „pokyn ulice“. To, že je situácia neudržateľná cítili vtedy aj Andrej Danko, či Béla Bugár. Aj keď Béla Bugár viac, čo je možné vyvrátiť „treťou vetou“, ktorá ale nakoniec aj tak spôsobila koniec Róberta Fica či Róberta Kaliňáka.

Igor Matovič sa v tejto prvej vrstve vzťahov stal rovnako zdrojom napätia a stal sa toxickým. Pre partnerov, ale aj pre bežných občanov. Presvedčiť 82% občanov štatisticky o tom, že nevediete krajinu dobre nie je dobrý signál a do tohto stavu ho nedostal naozaj ani Róbert Fico. To, že ako kedysi Róbert Fico, aj Igor Matovič ťahá vládu smerom dole, si naozaj začali uvedomovať vo veľkom SaS, menej Za Ľudí a okrajovo zrejme aj SME Rodina.

Štyri týždňe sme tak počúvali možné riešenia, obviňovania a možné scenáre. Ak sa vám teda riešenie ktoré Igor Matovič priniesol zdá správne, spravte si práve skúšku Ficom.

Čo ak by bol Matovič Fico a Heger Kaliňák

Predstavte si situáciu v opačnom garde. Vláda Smer, SNS a Most-Híd. Slovensko sa zmieta v „najväčšej kríze od 2. svetovej vojny (toto klíše som počul za posledný rok asi milión krát)“ a tri vládne strany sa mesiac dohadujú o tom, ako z tejto krízy chcú ísť voň. Róbert Fico ešte pred krízou hádzal nadávky zo strany na stranu, objednal ruského Sputnika bez toho aby o tom vláda vedela a ešte sa zastával Kaliňáka, ktorého menežérske zlyhania sú priamou (hoc nie jedinou) príčinou krízy nie len vládnej, ale aj štátnej.

A teraz si vo finále predstavte tlačovku, kde stojí Róbert Fico, povie že po dlhých 4 týždňoch každému odpúšťa, hádže všetko za hlavu a krízu vyrieši tak, že Róber Fico pôjde na post ministra financií a Róbert Kaliňák sa stane novým premiérom krajiny. Skúste si túto alternatívu v hlave pretočiť. Vymeňte si figúrky a hrajte túto hru od Sputnika až do momentu kedy Igor Matovič oznámil odstúpenie. Len na pripomenutie, neriešme okolnosti ostatných, lebo tých premenných je veľa. Riešme to, že hlava vlády zo všetkých strán dostáva signály o tom, že premiér nie je schopný ďalej viesť vládu a že by z nej mal odísť. Máte túto predstavu?

Zodpovedanie kľúčových otázok

Či už teraz ste symaptizant hnutia OĽaNO alebo nie, skúste si zodpovedať niekoľko kľúčových otázok.

ako by som reagoval, ak by Róbert Fico nakúpil bez súhlasu 2 milióny neschválených vakcín z Ruska?

ako by som reagoval, ak by Róbert Fico vypisoval po internete statusy a hejtoval každého okolo seba

ako by som reagoval, ak by Róbert Fico držal Róberta Kaliňáka na svojej stoličke a ďakoval mu za „kus dobrej roboty“ (áno, toto sa stalo)

ako by som reagoval, ak by po 4 týždňoch tejto krízy Róber Fico povedal že odstupuje z pozície premiéra, avšak ide na pozíciu ministra financií a minister financií Róbert Kaliňák ide na post premiéra

ako by som reagoval, ak by Róbert Fico nechcel podať demisiu, lebo by nastalo bezvládie (áno, aj toto sa stalo)

Ak ste na všetky 4 otázky odpovedali konzistentne v porovnaní s Igorom Matovičom, tak je všetko v poriadku. Pretože ak chceme mať elementárnu politickú kultúru, nemôžeme hodnotiť podľa toho kto hovorí, ale čo hovorí. A je jedno či je to Fico, Matovič, Danko, Pellegrini, Bugár, či hoc aj Truban alebo Biháriová. Otvorene hovorím, že ak by dnes na mieste Igora Matoviča stála Irena Biháriová, mal by som rovnaký problém s tým ako sa zachovali, hoc aj keby na mieste Richarda Sulíka stál napríklad Miroslav Beblavý. Ak vieme kritizovať do radov nepriateľov, neobhajujme tie isté kroky len preto, že ich robia osoby nám blízke. V konečnom dôsledku to robí presný opak toho čo ako obhajcovia týchto krokov chceme dosiahnúť.

Chceš návrat Fica?

Jeden z častých argumentov, ktoré počúvam a čítam je, keď kritizujem kroky vlády je, či chcem návrat Fica. Nie nechcem. Nechcel som ani predčasné voľby. Kto v tomto prístupe vidí pokus o „pretlačenie“ PS do parlamentu, tomu zbytočne budem vysvetľovať že to tak nie je. Nebudem tomu venovať čas, iba poviem – nie je.

Máme rok od volieb, rok od pandémie, rok Igora Matoviča ako premiéra. Nebol to dobrý rok a čo bolo zlé, treba kritizovať, čo bolo dobré treba pochváliť. Ale zakončiť každú diskusiu tým, že „a to chceš návrat Fica/mafie“, alebo „potom sa vráti Fico a zbohom na 20 rokov“ je hrozne alibistický bullshit. Ak už teda ale chcete tento naratív používať, spomeňte si naň aj vtedy, ak napríklad raz vyhrá voľby Hlas a ľudia budú v komentároch písať či chceme „návrat Matoviča“. Pretože vtedy nebudete mať žiadne morálne právo im oponovať. Lebo budú robiť presne to, čo teraz robíte vy.