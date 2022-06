Štát chce od decembra vrátiť železničnú dopravu o veľký krok späť

Zverejnený návrh nového grafikonu Železníc Slovenskej republiky, ktorý by mal platiť od decembra 2022, ma, ako mnohých, šokoval - niet divu. Pre naše Považie znamená jednoznačné zhoršenie kvality cestovania. Na celú vec sa pozriem optikou Piešťan, mesta, z ktorého denne dochádzajú za školou a prácou stovky ľudí a kam naopak denne prichádzajú stovky ľudí za oddychom a liečbou. Okrem Piešťan však podobný krok späť hrozí aj ďalším mestám a obciam.

1.) Počet vlakov ŽSSK, ktoré denne stoja v Piešťanoch, sa zníži. V súčasnosti odchádza v smere na Bratislavu cez bežný pracovný deň 22 vlakov, smerom na Košice 22 vlakov. Po novom pôjde na Bratislavu 21 vlakov, smerom na Košice 20 vlakov.

ŽSR argumentuje, že pre mestá Považia je najdôležitejšie prepojenie s Bratislavou, naproti vlastnému tvrdeniu však dochádzanie pre ľudí z Leopoldova, Piešťan či Nového Mesta nad Váhom iba komplikuje. Kým v súčasnosti odchádza z Piešťan do Bratislavy v ranných hodinách od 4:00 do 8:00 9 vlakov, po novom to má byť iba 5 vlakov (plus jeden o 8:04, ktorý však dorazí o 17 minút neskôr ako jeho súčasný ekvivalent o 7:52, čo môže byť pre dochádzajúcich za prácou či do školy už problém).

2.) Rýchlosť cestovania sa nezlepší ani o sekundu, práve naopak. Kým v súčasnosti trvá cesta rýchlikom z Piešťan do Bratislavy (na Bratislava hl.st.) 55 minút, po novom to bude 60-61 minút. Každý jeden regionálny rýchlik by totiž po novom mal stáť aj v Pezinku a Brestovanoch (wtf?!).

Rovnako v smere na východ sa rýchlosť cestovania nezlepší, do Žiliny to bude naďalej trvať 1 hod 29 minút, v niektorých prípadoch sa to dokonca navýši na 1 hod 44 minút.

3.) Celkovo sa komfort cestovania zníži. Kým v smere na Bratislavu je problémom iba to, že vlakov bude menej a budú pomalšie, v smere na východ je problém, že okrem nočáku do Humenného sa z Piešťan na východ už ani len nedostanete. Po novom majú všetky rýchliky končiť buď v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Púchove alebo v Žiline. Ak chcete cestovať na Turiec, Oravu, Liptov, do Tatier či do Košíc, pripravte sa na minimálne jeden prestup, v niektorých prípadoch až dva...

Komfortom železničnej prepravy je to, že je rýchla a obsluhuje veľkú časť krajiny v nezávislosti na cestnej sieti. Pokiaľ však vlaky nezastavia, môžu si pripísať na papieri, že prepravu medzi Bratislavou a Košicami zrýchlia. Geniálne riešenie bez potreby investícií do zanedbanej železničnej infraštruktúry! Gratulujem! Keď je to však na úkor tisícok ľudí z okresných miest ako Piešťany či Nové Mesto nad Váhom či z Leopoldova (úprimnú sústrasť krajskému mestu Nitra, ktorému dal takto štát po tohtoročnom hodení do koša novej železnice do mesta ďalší pľuvanec do tváre), je to trápna zástierka pokroku, pod pozlátkom ktorého sa skrýva krutá realita - zhoršenie kvality cestovania.

Piešťany sú najväčšie slovenské kúpele medzinárodného významu. Mnoho pacientov zo stredného a východného Slovenska sem cestuje vlakom. Všetci sa určite poďakujú, keď budú musieť v polovici trasy meniť spoje a v polovici trasy prestupovať s ťažkými kuframi. Toto rovnako čaká aj nás západniarov, ak sa odvážime cestovať ďalej, než po Žilinu, keďže niekto spoza stola rozhodol, že my cestovanie na východ nepotrebujeme.

A toto všetko sa prosím pekne deje v čase, kedy nám pre vysoké ceny palív aj klimatickú zmenu odporúčajú, aby sme presedlali z osobných áut práve aj do vlakov. Už niekoľko rokov osobné vlaky v Piešťanoch prakticky neexistujú, od decembra chce ŽSSK zrušiť aj ten posledný. Zrekonštruované železničné stanice v Maduniciach, Drahovciach či Hornej Strede tak môžu utešene zarastať burinou. Teraz prichádzajú aj obmedzenia pre rýchliky. Ďakujeme pekne za takúto podporu železničnej prepravy. Aspoň vidíme, kde má súčasná vláda priority.

Zatiaľ som nepočul, či sa k tomuto absurdnému novému grafikonu vytvorila petícia občanov. Rád takú podporím, ŽSSK aj ŽSR sú štátne podniky a keď už požívajú výhody takmer výhradného monopolu na osobnú prepravu, mali by fungovať predovšetkým v prospech nás občanov.

Zdroj: návrh nového grafikonu trate 120 Bratislava-Žilina-Košice https://www.tsk.sk/.../ramcovy_navrh.../KCP_120.pdf